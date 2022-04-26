https://tr.sputniknews.com/20220426/toprak-mahsulleri-ofisi-18-bin-ton-aycicek-yagi-ithal-edecek-1055849997.html

Toprak Mahsulleri Ofisi, 18 bin ton ayçiçek yağı ithal edecek

Toprak Mahsulleri Ofisi, 18 bin ton ayçiçek yağı ithal edecek

Toprak Mahsulleri Ofisi Avrupa'dan 18 bin tonluk ithalat için ihale açtı. 26.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-26T09:49+0300

2022-04-26T09:49+0300

2022-04-26T09:49+0300

ekonomi

türkiye

ayçiçek yağı

tmo

ithalat

ihale

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Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 18.000 ton ham ayçiçek yağı ithalatı için uluslararası ihale açtı. Avrupalı ticaret kaynakları tarafından yapılan açıklamada, 28 Nisan'a kadar tekliflerin alınacağı belirtildi.Dünya gazetesinin haberine göre, ihalede ürünün 16 Mayıs ile 16 Haziran arasında Tekirdağ ve Mersin limanlarına teslim edilmesi istendi.İhaleye katılanlar daha önce Mersin limanı depolarına getirdikleri ayçiçek yağını satmak için de teklif verebilecekler.Rusya Ukrayna gerginliğinin başlamasıyla ayçiçek yağı fiyatları mart ayı başında fiyatlar zirve yapmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220331/rusya-15-nisandan-itibaren-aycicek-yagi-ihracatina-kota-koyacak-1055205614.html

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türkiye, ayçiçek yağı, tmo, ithalat, ihale