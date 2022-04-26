Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220426/toprak-mahsulleri-ofisi-18-bin-ton-aycicek-yagi-ithal-edecek-1055849997.html
Toprak Mahsulleri Ofisi, 18 bin ton ayçiçek yağı ithal edecek
Toprak Mahsulleri Ofisi, 18 bin ton ayçiçek yağı ithal edecek
Toprak Mahsulleri Ofisi Avrupa'dan 18 bin tonluk ithalat için ihale açtı. 26.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-26T09:49+0300
2022-04-26T09:49+0300
ekonomi
türkiye
ayçiçek yağı
tmo
ithalat
ihale
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/17/1054989349_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_1c7ddc34f7b8e3de7cac4a49806e7531.jpg
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 18.000 ton ham ayçiçek yağı ithalatı için uluslararası ihale açtı. Avrupalı ticaret kaynakları tarafından yapılan açıklamada, 28 Nisan'a kadar tekliflerin alınacağı belirtildi.Dünya gazetesinin haberine göre, ihalede ürünün 16 Mayıs ile 16 Haziran arasında Tekirdağ ve Mersin limanlarına teslim edilmesi istendi.İhaleye katılanlar daha önce Mersin limanı depolarına getirdikleri ayçiçek yağını satmak için de teklif verebilecekler.Rusya Ukrayna gerginliğinin başlamasıyla ayçiçek yağı fiyatları mart ayı başında fiyatlar zirve yapmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220331/rusya-15-nisandan-itibaren-aycicek-yagi-ihracatina-kota-koyacak-1055205614.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/17/1054989349_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_36db647a7d788c1e747169e763b53f7c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, ayçiçek yağı, tmo, ithalat, ihale

Toprak Mahsulleri Ofisi, 18 bin ton ayçiçek yağı ithal edecek

09:49 26.04.2022
© Sputnik / Николай Хижняк / Fotoğraf bankasına girRusya - ayçiçek yağı
Rusya - ayçiçek yağı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2022
© Sputnik / Николай Хижняк
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone olTelegram
Toprak Mahsulleri Ofisi Avrupa'dan 18 bin tonluk ithalat için ihale açtı.
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 18.000 ton ham ayçiçek yağı ithalatı için uluslararası ihale açtı. Avrupalı ticaret kaynakları tarafından yapılan açıklamada, 28 Nisan'a kadar tekliflerin alınacağı belirtildi.
Dünya gazetesinin haberine göre, ihalede ürünün 16 Mayıs ile 16 Haziran arasında Tekirdağ ve Mersin limanlarına teslim edilmesi istendi.
İhaleye katılanlar daha önce Mersin limanı depolarına getirdikleri ayçiçek yağını satmak için de teklif verebilecekler.
Rusya Ukrayna gerginliğinin başlamasıyla ayçiçek yağı fiyatları mart ayı başında fiyatlar zirve yapmıştı.
Ayçiçek yağı, Yağ - Sputnik Türkiye, 1920, 31.03.2022
EKONOMİ
Rusya, 15 Nisan’dan itibaren ayçiçek yağı ihracatına kota koyacak
31 Mart, 15:11
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала