https://tr.sputniknews.com/20220426/transdinyester-lideri-teror-eylemlerini-gerceklestiren-suclularin-izleri-ukraynaya-uzaniyor---1055864676.html

Transdinyester lideri: Terör eylemlerini gerçekleştiren suçluların izleri Ukrayna'ya uzanıyor

Transdinyester lideri: Terör eylemlerini gerçekleştiren suçluların izleri Ukrayna'ya uzanıyor

Transdinyester Cumhurbaşkanı Vadim Krasnoselskiy, son günlerde Transdinyester'deki terör eylemlerini gerçekleştiren suçluların izlerinin Ukrayna'ya uzandığını... 26.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-26T17:29+0300

2022-04-26T17:29+0300

2022-04-26T18:00+0300

transdinyester

ukrayna krizi

vadim krasnoselskiy

ukrayna

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Krasnoselskiy, "Acil soruşturma faaliyetlerinin ilk sonuçlarının gösterdiğine göre, bu saldırıların izleri Ukrayna'ya uzanıyor. Bu suçu organize edenlerin Transdinyester'i çatışmanın içine çekme amacı güttüklerini düşünüyorum" dedi. Kiev'e çağrı yapan Krasnoselskiy, Ukraynalı silahlı grupların Transdinyester'e hukuka aykırı şekilde geçip geçmediklerini ve terör eylemleri gerçekleştirip gerçekleştirmediklerini soruşturmalarını talep etti. 'Teröristlerin bölge halkıyla hiçbir ilgisi yok'Moldova Devlet Başkanı Maya Sandu'nun Transdinyester'de son yaşanan patlama hadiselerinin 'içerideki güç mücadeleleriyle' ilgili olduğunu öne sürmesine yanıt veren Krasnoselskiy, terör saldırılarını düzenleyenlerin bölge halkıyla hiçbir ilgisi bulunmadığının altını çizdi.Krasnoselskiy, "Teröristlerin nereden geldiğini ve hangi yönde gittiklerini kesin olarak biliyoruz. Onların Transdinyester halkıyla hiçbir ilgisi olmadığını temin ederim" dedi. Dün Transdinyester Devlet Güvenlik Bakanlığı binasının yakınında bir dizi patlama yaşanmış, ayrıca binaya el bombası fırlatıcısıyla ateş açılmıştı. Bugün de Mayak köyünde iki patlama meydana gelmiş ve Rusya radyolarının yeniden yayınını gerçekleştiren iki iletişim kulesi hasar almıştı.

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transdinyester

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transdinyester, vadim krasnoselskiy, ukrayna