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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220426/transdinyester-lideri-teror-eylemlerini-gerceklestiren-suclularin-izleri-ukraynaya-uzaniyor---1055864676.html
Transdinyester lideri: Terör eylemlerini gerçekleştiren suçluların izleri Ukrayna'ya uzanıyor
Transdinyester lideri: Terör eylemlerini gerçekleştiren suçluların izleri Ukrayna'ya uzanıyor
Transdinyester Cumhurbaşkanı Vadim Krasnoselskiy, son günlerde Transdinyester'deki terör eylemlerini gerçekleştiren suçluların izlerinin Ukrayna'ya uzandığını... 26.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-26T17:29+0300
2022-04-26T18:00+0300
transdinyester
ukrayna krizi
vadim krasnoselskiy
ukrayna
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Krasnoselskiy, "Acil soruşturma faaliyetlerinin ilk sonuçlarının gösterdiğine göre, bu saldırıların izleri Ukrayna'ya uzanıyor. Bu suçu organize edenlerin Transdinyester'i çatışmanın içine çekme amacı güttüklerini düşünüyorum" dedi. Kiev'e çağrı yapan Krasnoselskiy, Ukraynalı silahlı grupların Transdinyester'e hukuka aykırı şekilde geçip geçmediklerini ve terör eylemleri gerçekleştirip gerçekleştirmediklerini soruşturmalarını talep etti. 'Teröristlerin bölge halkıyla hiçbir ilgisi yok'Moldova Devlet Başkanı Maya Sandu'nun Transdinyester'de son yaşanan patlama hadiselerinin 'içerideki güç mücadeleleriyle' ilgili olduğunu öne sürmesine yanıt veren Krasnoselskiy, terör saldırılarını düzenleyenlerin bölge halkıyla hiçbir ilgisi bulunmadığının altını çizdi.Krasnoselskiy, "Teröristlerin nereden geldiğini ve hangi yönde gittiklerini kesin olarak biliyoruz. Onların Transdinyester halkıyla hiçbir ilgisi olmadığını temin ederim" dedi. Dün Transdinyester Devlet Güvenlik Bakanlığı binasının yakınında bir dizi patlama yaşanmış, ayrıca binaya el bombası fırlatıcısıyla ateş açılmıştı. Bugün de Mayak köyünde iki patlama meydana gelmiş ve Rusya radyolarının yeniden yayınını gerçekleştiren iki iletişim kulesi hasar almıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211001/sherrif-tiraspol-sayesinde-ogrenilen-kimsenin-tanimadigi-sosyalist-ulke-transdinyester-1049430613.html
https://tr.sputniknews.com/20220426/moldova-devlet-baskani-transdinyesterdeki-patlamalar-icerideki-guc-mucadelesiyle-ilgili-1055860774.html
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transdinyester, vadim krasnoselskiy, ukrayna

Transdinyester lideri: Terör eylemlerini gerçekleştiren suçluların izleri Ukrayna'ya uzanıyor

17:29 26.04.2022 (güncellendi: 18:00 26.04.2022)
© İHATransdinyester
Transdinyester - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2022
© İHA
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Transdinyester Cumhurbaşkanı Vadim Krasnoselskiy, son günlerde Transdinyester'deki terör eylemlerini gerçekleştiren suçluların izlerinin Ukrayna'ya uzandığını söyledi.
Krasnoselskiy, "Acil soruşturma faaliyetlerinin ilk sonuçlarının gösterdiğine göre, bu saldırıların izleri Ukrayna'ya uzanıyor. Bu suçu organize edenlerin Transdinyester'i çatışmanın içine çekme amacı güttüklerini düşünüyorum" dedi.
Sherrif Tiraspol sayesinde öğrenilen, kimsenin tanımadığı sosyalist ülke: Transdinyester - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2021
DÜNYA
Sherrif Tiraspol sayesinde öğrenilen, kimsenin tanımadığı sosyalist ülke: Transdinyester
1 Ekim 2021, 14:51
Kiev'e çağrı yapan Krasnoselskiy, Ukraynalı silahlı grupların Transdinyester'e hukuka aykırı şekilde geçip geçmediklerini ve terör eylemleri gerçekleştirip gerçekleştirmediklerini soruşturmalarını talep etti.

'Teröristlerin bölge halkıyla hiçbir ilgisi yok'

Moldova Devlet Başkanı Maya Sandu'nun Transdinyester'de son yaşanan patlama hadiselerinin 'içerideki güç mücadeleleriyle' ilgili olduğunu öne sürmesine yanıt veren Krasnoselskiy, terör saldırılarını düzenleyenlerin bölge halkıyla hiçbir ilgisi bulunmadığının altını çizdi.

Krasnoselskiy, "Teröristlerin nereden geldiğini ve hangi yönde gittiklerini kesin olarak biliyoruz. Onların Transdinyester halkıyla hiçbir ilgisi olmadığını temin ederim" dedi.
Dün Transdinyester Devlet Güvenlik Bakanlığı binasının yakınında bir dizi patlama yaşanmış, ayrıca binaya el bombası fırlatıcısıyla ateş açılmıştı. Bugün de Mayak köyünde iki patlama meydana gelmiş ve Rusya radyolarının yeniden yayınını gerçekleştiren iki iletişim kulesi hasar almıştı.
Maya Sandu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2022
DÜNYA
Moldova Devlet Başkanı: Transdinyester'deki patlamalar içerideki güç mücadelesiyle ilgili
15:52
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