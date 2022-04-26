https://tr.sputniknews.com/20220426/transdinyester-sehirlerinin-girisine-kontrol-noktalari-kurulacak-1055866851.html

Transdinyester şehirlerinin girişine kontrol noktaları kurulacak

Transdinyester şehirlerinin girişine kontrol noktaları kurulacak

Transdinyester Cumhurbaşkanlığı basın servisinden yapılan açıklamada, cumhuriyetteki tüm şehirlerin girişine kontrol noktaları kurulacağı belirtildi. 26.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-26T18:36+0300

2022-04-26T18:36+0300

2022-04-26T18:40+0300

türkiye

transdinyester

şehir

patlama

vadim krasnoselskiy

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Transdinyester Cumhurbaşkanı Vadim Krasnoselskiy’in şehir ve bölge yöneticileriyle yaptığı görüşmenin ardından, tüm şehir girişlerine kontrol noktaları kurulmasına karar verildiği bilgisine yer verilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:Transdinyester’de 9 Mayıs Zafer Geçit Töreni iptal edildiÖte yandan, Cumhurbaşkanı Krasnoselskiy, cumhuriyette meydana gelen bir dizi patlamayla bağlantılı olarak 9 Mayıs Zafer Geçit Töreninin iptal edildiğini duyurdu.Krasnoselskiy, 9 Mayıs Zafer Geçit Töreni ve diğer kitlesel etkinkiklerin güvenlik nedeniyle iptal edildiğini ve ülkede ‘kırmızı’ terör alarmına geçildiğini kaydetti.

https://tr.sputniknews.com/20220426/transdinyester-lideri-teror-eylemlerini-gerceklestiren-suclularin-izleri-ukraynaya-uzaniyor---1055864676.html

türkiye

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transdinyester, şehir, patlama, vadim krasnoselskiy