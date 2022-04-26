https://tr.sputniknews.com/20220426/transdinyester-sehirlerinin-girisine-kontrol-noktalari-kurulacak-1055866851.html
Transdinyester şehirlerinin girişine kontrol noktaları kurulacak
Transdinyester şehirlerinin girişine kontrol noktaları kurulacak
Transdinyester Cumhurbaşkanlığı basın servisinden yapılan açıklamada, cumhuriyetteki tüm şehirlerin girişine kontrol noktaları kurulacağı belirtildi. 26.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-26T18:36+0300
2022-04-26T18:36+0300
2022-04-26T18:40+0300
türkiye
transdinyester
şehir
patlama
vadim krasnoselskiy
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Transdinyester Cumhurbaşkanı Vadim Krasnoselskiy’in şehir ve bölge yöneticileriyle yaptığı görüşmenin ardından, tüm şehir girişlerine kontrol noktaları kurulmasına karar verildiği bilgisine yer verilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:Transdinyester’de 9 Mayıs Zafer Geçit Töreni iptal edildiÖte yandan, Cumhurbaşkanı Krasnoselskiy, cumhuriyette meydana gelen bir dizi patlamayla bağlantılı olarak 9 Mayıs Zafer Geçit Töreninin iptal edildiğini duyurdu.Krasnoselskiy, 9 Mayıs Zafer Geçit Töreni ve diğer kitlesel etkinkiklerin güvenlik nedeniyle iptal edildiğini ve ülkede ‘kırmızı’ terör alarmına geçildiğini kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20220426/transdinyester-lideri-teror-eylemlerini-gerceklestiren-suclularin-izleri-ukraynaya-uzaniyor---1055864676.html
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transdinyester, şehir, patlama, vadim krasnoselskiy
Transdinyester şehirlerinin girişine kontrol noktaları kurulacak
18:36 26.04.2022 (güncellendi: 18:40 26.04.2022) Abone ol
Transdinyester Cumhurbaşkanlığı basın servisinden yapılan açıklamada, cumhuriyetteki tüm şehirlerin girişine kontrol noktaları kurulacağı belirtildi.
Transdinyester Cumhurbaşkanı Vadim Krasnoselskiy’in şehir ve bölge yöneticileriyle yaptığı görüşmenin ardından, tüm şehir girişlerine kontrol noktaları kurulmasına karar verildiği bilgisine yer verilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
“Transdinyester şehirlerinin girişlerine kontrol noktaları kurulacak. Araçlar ve vatandaşlara yönelik kontrol faaliyetleri gündüz saatlerinde seçicilik esasına göre, gece saatlerinde ise bölgeye giriş yapan herkes için uygulanacak.”
Transdinyester’de 9 Mayıs Zafer Geçit Töreni iptal edildi
Öte yandan, Cumhurbaşkanı Krasnoselskiy, cumhuriyette meydana gelen bir dizi patlamayla bağlantılı olarak 9 Mayıs Zafer Geçit Töreninin iptal edildiğini duyurdu.
Krasnoselskiy, 9 Mayıs Zafer Geçit Töreni ve diğer kitlesel etkinkiklerin güvenlik nedeniyle iptal edildiğini ve ülkede ‘kırmızı’ terör alarmına geçildiğini kaydetti.