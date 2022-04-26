https://tr.sputniknews.com/20220426/tusiad-baskanindan-enflasyon-faiz-ve-asgari-ucret-aciklamasi-1055847324.html

TÜSİAD Başkanı’ndan enflasyon, faiz ve asgari ücret açıklaması

TÜSİAD Başkanı’ndan enflasyon, faiz ve asgari ücret açıklaması

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, "Dünyada da enflasyon var ama yüzde 9-10 civarlarında. Türkiye'de tüketici enflasyonu yüzde 60'ı geçti" dedi. Turan, çalışanların... 26.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-26T04:09+0300

2022-04-26T04:09+0300

2022-04-26T04:09+0300

ekonomi

tüsiad

enflasyon

asgari ücret

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1d/1055135780_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_e9fb32f19a87bc94e0d5a4abec40fcd3.jpg

Biz politika faizini düşürdük ama borçlanma maliyetini düşüremedik” diyen Turan, “Yüksek enflasyon ve döviz ihtiyacı sarmalından kurtulamıyoruz. Dünyada da enflasyon var ama dünyadaki enflasyon yüzde 9-10 civarlarında. Türkiye’de tüketici enflasyonu yüzde 60’ı, üretici enflasyonu yüzde 100’ü geçti” dedi.Turan, “2021 Ocak’ta 1 liraya mal ettiğiniz bir ürünü bugün 3 liraya mal ediyorsunuz. Bazı şirketlerin ÜFE’leri yüzde 200’ler seviyesinde. İşletme sermayesine ihtiyacınız var” diye konuştu.BloombergHT yayınına katılan Turan’ın konuşmalarının satır başları şu şekilde:• Büyüme uğruna enflasyonla mücadeleyi bırakmamamız lazım. Türkiye’nin en önemli önceliği enflasyonla mücadele olmalı. Rekabet ettiğimiz ülkelerin enflasyonu yüzde 7-8 civarında. Bunu yönetmemiz çok kolay değil. Birinci maddemiz enflasyonla mücadele olmalı.• Bir yıl yüzde 11 büyüyüp ertesi yıl yüzde 2 büyüdüğünüz zaman kafalar da karışıyor.• Kırılganlığımızı en aza indirmemiz lazım. Bizim CDS’lerimiz 600’ler seviyesinde. Eş değerlerdeki ülkelerin CDS’i 250’ler civarında.İş dünyasının en büyük beklentisi, öngörülebilir bir ortamın olması. Böyle olmalı ki şirketlerin yatırım iştahı artsın. Yatırımın önünü açacak çok şey yapamadık. Ayrıca Türkiye’de son dönemde emtia enerji fiyatlarının artmasıyla şirketlerin ciddi sermaye ihtiyacı doğmaya başladı.• Turizm gelirleri bu yıl belki beklenen gibi olmayacak. Her dakika, gün içindeki değişimlere adapte olmaya çalışıyoruz. Başkalarının tasarrufunu ithal ediyoruz.• Değersiz TL, ucuz iş gücüyle ihracat 90’larda kalmış bir model.• Türkiye’de ihracatın en çok arttığı dönem kurun stabil olduğu donemdir. Dolayısıyla değersiz TL ve ucuz işgücüyle artan ihracat kalıcı bir politika değil. Ucuz iş gücüyle ihracatı sürdürülebilir bir şekilde artırma şansımız yok. Daha çok teknoloji, daha çok katma değerli üretim yapmamız lazım.Asgari ücretin yıl içinde artırılmasına yeşil ışık• (Gençlerin yurt dışına gitmesiyle ilgili) Bu yetenekleri kaybetmemiz lazım. Neden gidiyorlar sorusuna baktığınız zaman, ekonomik koşullar, siyasi iklim, iş olanakları, eğitim sistemine duyulan memnuniyetsizlik öne çıkıyor. Hepimizin görevi bu gençlerin hayallerini hayata geçirecekleri ülkeyi yaratmak.• (Ücretlerle ilgili) Geçen sene bazı şirketler çalışanlarını desteklemek için düzenleme yaptılar. İş barışı için bunu düşünmemiz, mümkünse enflasyona ezdirmeden süreci geçirmemiz gerek.• (Asgari ücretin yıl ortasında yeniden artırılması tartışmalarına yönelik)Yüzde 60’ın üzerinde enflasyonun olduğu bir yerde bir şeyler yapılması gerekiyorsa yapılmalı. Bu konuda hükümetle görüşmeyi planlıyoruz, sadece bu konuda değil her konuda görüşüyoruz.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

tüsiad, enflasyon, asgari ücret