https://tr.sputniknews.com/20220426/ucagini-kasten-dusurerek-videoya-alan-abdli-youtuberin-pilot-lisansi-iptal-edildi--1055853244.html

Bindiği uçağı kasten düşürerek videoya alan ABD'li YouTuber'ın pilot lisansı iptal edildi

Bindiği uçağı kasten düşürerek videoya alan ABD'li YouTuber'ın pilot lisansı iptal edildi

ABD'li YouTuber Trevor Jacob, geçen yılın Kasım ayında bindiği uçağı düşürerek kayda almış ve bunu YouTube kanalında paylaşmıştı. ABD Federal Havacılık İdaresi... 26.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-26T12:38+0300

2022-04-26T12:38+0300

2022-04-26T12:39+0300

yaşam

abd

youtuber

uçak

video

youtube

paraşüt

ceza

abd federal havacılık idaresi (faa)

karar

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24 Kasım 2021 tarihinde ABD'li YouTuber Trevor Jacob, YouTube'da paylaşacağı bir video için bindiği tek motorlu uçaktan paraşütle atladı. YouTuber, kontrollü inişinin ardından Kaliforniya bölgesinde bir ormana düşen uçağı kayda aldı.11 Nisan'da Federal Havacılık İdaresi (FAA), olayla ilgili soruşturmasını tamamladı ve Jacob'ın 1940 Taylorcraft BL-65'ini bilinçli bir şekilde düşürdüğünü belirledi. Kurum, 'abone ve görüntüleme sayısını artırmak' için uçağını kasıtlı olarak düşürdüğü sonucuna vardığı YouTuber'ın pilot lisansını iptal etti.FAA'dan mektup: Sadece kaza görüntülerini kaydedebilmek için uçaktan atlamayı seçtinizİdare, Jacob'a gönderdiği sonuç mektubunda, "24 Kasım 2021'de, dikkatli, muhakeme ve sorumluluk eksikliği gösterdiniz. Sadece kaza görüntülerini kaydedebilmek için uçaktan atlamayı seçtiniz” ifadelerini kullandı.FAA, Jacob'ın 'uçağın düşüşünün video görüntülerini kaydetmek için' aracın dışına birden fazla kamera taktığı bulgusuna atıfla vardığı sonucun doğru olduğunu açıkladı. FAA'nın bahsettiği diğer kanıtlar arasında, Jacob'ın uçuştan önce giydiği spor paraşüt sırt çantası, motorun arızalandığını iddia etmeden önce sol taraftaki pilot kapısını açması, atlamadan önce acil durum frekansında hava trafik kontrolü ile temas kurmaması yer aldı. Jacob'ın ayrıca, uçak ve pervane üzerindeki hava akışını artırarak motoru yeniden çalıştırma girişimlerinin olmaması da dikkat çekti. Ek olarak kurum, Jacob'ın olaydan hiçbir yara almadan kurtulduğunu, ardından uçağın enkazını sosyal medyada paylaştığını ve ayrıca uçağa bağladığı kameraları uçuştan önce sağlama aldığını tespit etti.Jacob'dan mektuba yanıt: Pes etmeyi düşünüyorum ABD'li YouTuber ise kurumun mektubuna yanıt olarak cumartesi günü YouTube'da bir video yayınladı. Videoda Jacob, "Güneye doğru gerçekleştirdiğim bir maceranın videosunun bu kadar çok tüy kabartacağını düşünmemiştim" dedi.İptal edilen pilot lisansını postalamak için postaneye giderken kendini videoya alan YouTuber, "Havacılık topluluğu bana oldukça sert davrandı. Bu yüzden tamamen istifa etmeyi ve sadece nefretle karşılaştığım için pes etmeyi düşünüyorum" diye ekledi.ABD Federal Havacılık İdaresi'nin kararına göre, Jacob'ın bir yıl boyunca pilot lisansı için yeniden başvurmasına izin verilmeyecek.

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