https://tr.sputniknews.com/20220426/ugur-dundar-imamogluna-iyi-niyetli-bir-cagriydi-1055851593.html

Uğur Dündar: İmamoğlu’na iyi niyetli bir çağrıydı

Uğur Dündar: İmamoğlu’na iyi niyetli bir çağrıydı

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı ve gazeteci Uğur Dündar, “İmamoğlu’nun daha kucaklayıcı olması gerektiğine, tüm kulüplerin taraftarını kucaklayabilecek... 26.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-26T11:18+0300

2022-04-26T11:18+0300

2022-04-26T11:41+0300

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25.04.2022 ANLAT BANA 25.04.2022 ANLAT BANA

Radyo Sputnik’te yayınlanan Meliha Okur’la Anlat Bana programına konuk olan Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı ve gazeteci Uğur Dündar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Trabzonspor’un resmi sosyal medya hesabından paylaştığı bir gönderiyi beğenmesi sonrası yaptığı eleştiriye açıklık getirdi.Paylaşımı sonrası başlayan tartışmalara değinen Dündar, İmamoğlu’na yönelik eleştirisinin Fenerbahçe yönetiminin görüşü olmadığını, şahsi görüşü olduğunu belirtti.'Benim Sayın İmamoğlu’nun aleyhine ya da rakip takımlarımızı rencide edecek herhangi bir söylemim yok'Olayın tamamen sosyal medya takipçilerinden gelen mesajları paylaştığı bir tweete dönüşmesinden ibaret olduğunu belirten Dündar, "Burada Trabzonspor’un t’si geçmiyor. Trabzonspor taraftarını rencide edecek hiçbir şey yok. Sayın Ekrem İmamoğlu’nu da üzecek ve kıracak en ufak bir sözcük yok. Son derece nazik bir dille kaleme alınmış, yapıcı, iyi niyetli bir tweettir bu. Daha sonra Sayın Ekrem İmamoğlu ile yan yana geleceğim ve o da benim bu düşüncelerimi paylaştığını ifade edecektir. Ben Sayın Ekrem İmamoğlu sizin önünüz çok açık dolayısıyla 'siz Fenerbahçe’yi de gönülden kucaklasanız, başka kulüpleri de gönülden kucaklasanız da o kitleler de size gönülden daha fazla destek verse kötü mü olur' diye bir davet. Ekrem beyi engelleyebilecek, önünü tıkayabilecek, eleştirdiğim anlamına gelecek hiçbir ifade yok. Ben açık açık Ekrem İmamoğlu’nun çok sevilen bir başkan olduğunu, bunun nedenlerini, hem yazılarımda hem televizyon programlarımda hem sosyal medya hesaplarımda paylaştım. Benim Sayın İmamoğlu’nun aleyhine ya da rakip takımlarımızı rencide edecek herhangi bir söylemim yok. Zaten ben fair play’e inanmış, Türk toplumunun da güvendiği bir gazeteci olarak söylenmesi gereken neyse bunu adab-ı muaşeret çerçevesinde yıllardır söyleyen bir gazeteciyim. Dolayısıyla burada büyütülecek hiçbir şey yok. Şuna üzülüyorum, Sayın İmamoğlu ile ilgili belki 20 tane olumlu yazı yazmışımdır, kendisiyle ilgili düşüncelerimin çok müspet olduğunu anlatmışımdır ancak bunların hiçbirisi gündem olmadı. Sadece iyi niyetli bir çağrı gündem oldu buna şaşırıyorum açıkçası” dedi.'Tüm kulüplerin taraftarını kucaklayabilecek bir yaklaşım sergilemesinin siyasetçiye daha popülarite ve büyük değer katacağına inanıyorum'İmamoğlu’nun Trabzonspor’u desteklemesini eleştirmediğinin altını çizen Dündar, “Öyle bir eleştiri asla söz konusu değil. Ben daha kucaklayıcı olması gerektiğine, Trabzonspor’a mensup olmayan, Fenerbahçeli, Galatasaraylı, Beşiktaşlı tüm kulüplerin taraftarını kucaklayabilecek bir yaklaşım sergilemesinin siyasetçiye daha popülarite ve büyük değer katacağına inanıyorum. Bu İmamoğlu’na tamamen iyi niyetli bir çağrı” diye konuştu.‘Yaşar Kemal Uğurlu keşke görevden affını isteseydi’Trabzonspor’un Adana Demirspor karşısında kazandığı penaltı sonrası “O penaltı pozisyonu bin hakeme seyrettirilse 998'i 'hayır, penaltı değil' der. 'Penaltıdır' diyecek iki kişi VAR! Birisi VAR hakemi Özgür Yankaya diğeri ise Yaşar Kemal Uğurlu!” açıklamasına da değinen Dündar, müsabakanın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu’nun, “Maç günü oğlum hastaneye kaldırıldı. Aklım oğlumdaydı” şeklindeki açıklamasını da değerlendirdi.Dündar, “Madem böyle bir günde bulunuyormuş keşke görevden affını isteseydi. Oğlunun açıklaması dolayısıyla kendisine geçmiş olsun dileklerimi gönderiyorum. Penaltı kararına ilişkin yorum sadece benim yorumum değil. Maçtan sonra tüm spor otoriteleri bunun penaltı olmadığını ifade ettiler. Benim de yorumum bununla sınırlı kaldı. Trabzonspor’un oynadığı oyunu ya da attığı diğer golleri eleştirmedim. Dolayısıyla bunda da herhangi bir sakıncalı taraf görmüyorum” dedi.‘Fenerbahçe bir ve bütün olduğunda geçmişte neler olabileceğini gösterdi’Dündar, Fenerbahçe'nin 8 yıldır şampiyon olamadığı hatırlatarak şunları söyledi:

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2022

Meliha Okur https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/11/1051867473_268:0:1334:1066_100x100_80_0_0_2f0b7f56392bc96e5f71d23a99d15773.jpg

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