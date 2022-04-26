https://tr.sputniknews.com/20220426/vaka-sayisi-3-binin-altinda-1055869669.html
Vaka sayısı 3 binin altında
Vaka sayısı 3 binin altında
Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu paylaştı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 511 kişinin testi pozitif çıktı, 14 kişi ise hayatını kaybetti 26.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-26T20:32+0300
2022-04-26T20:32+0300
2022-04-26T20:32+0300
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/06/1055352868_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_d74283610dd3d5c34ed7d53fd8350c05.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/06/1055352868_91:0:638:410_1920x0_80_0_0_aac5b702ce232187ab6340e898f9bf91.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
sağlık bakanlığı
Vaka sayısı 3 binin altında
Abone ol
Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu paylaştı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 511 kişinin testi pozitif çıktı, 14 kişi ise hayatını kaybetti