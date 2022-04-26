https://tr.sputniknews.com/20220426/valerien-ismael-cok-uzgunuz-cok-hata-yaptik-1055845779.html

Valerien Ismael: Çok üzgünüz, çok hata yaptık

Valerien Ismael: Çok üzgünüz, çok hata yaptık

Kasımpaşa'ya 3-0 yenilen Beşiktaş'ın teknik direktörü Valerien Ismael, mağlubiyetten dolayı çok üzgün olduklarını söyledi. Ismael, "Hatalar olduğu zaman... 26.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-26T01:15+0300

2022-04-26T01:15+0300

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spor

beşiktaş

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takım

futbol

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Spor Toto Süper Lig'in 34'üncü haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Beşiktaş, karşılaşmadan 3-0 mağlup ayrıldı.Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Valerien Ismael, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Çok üzgünüz, çok hata yaptık, gol atamadık" dedi.Çok fırsat bulduklarını vurgulayan Ismael, "Özellikle ikinci yarıda çok fırsat bulduk. Maalesef bu gece böyle oldu. Daha değişik sonuç, performans göstermek isterdik. Biraz sezonun özeti gibi oldu. Daha farklı bir oyun oynamayı isterdik. Analizimizi yapacağız ve daha iyi olmaya çalışacağız" diye konuştu.Hata yapmamanın önemine dikkati çeken Ismael, sözlerine şöyle devam etti:"Üçlü de dörtlü de oynasanız hatalar oyunun gidişatını değiştiriyor. Oyuna dönmek istedik, elimizden geleni yaptık. Devre arasında bir gol atmanın ne kadar önemli olduğunu konuştuk. Bir golün oyunu değiştirebileceğini konuştuk ama maalesef çok hata yaptık. Üçlü, dörtlü, beşli oynamak fark etmiyor. Hatalar olduğu zaman savunmada nasıl oynadığınızın da önemi kalmıyor."Fazla süre vermediği Atiba Hutchinson ve Emirhan İlkhan ile ilgili soruyu yanıtlayan Ismael, "Emirhan oyuna dahil oldu, fırsat verdik. Benim görevim tüm oyunculara mümkün olduğunca şans vermek. Onlarla beraber yürüyüp yürümeyeceğimizi görmek. Sezon sonuna kadar karar vereceğiz" sözlerini kullandı.Ismael, gelecek sezon golcü bir oyuncuya ihtiyaç olup olmadığı sorusuna ise şu yanıtı verdi:"Gol atan futbolcuya ihtiyacımız olacak. Bu kulüp için oynamaktan gurur duyacak, tempolu ve kaliteli oyunculara ihtiyacımız olacak. Bunu yaparken doğru dengeleri kurmak zorundayız. İstediğimiz oyuncu bulmak, bize derinlik kazandıracak oyuncuyu bulmak zorundayız. Bazı kararları vermek zor olacak, bazı kararları vermek kolay olacak. Bizim işimiz de bu olacak."

https://tr.sputniknews.com/20220425/besiktas-valerien-ismael-yonetiminde-ilk-kez-kaybetti-1055842464.html

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beşiktaş, kasımpaşa, takım, futbol