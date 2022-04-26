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Wimbledon, aşı zorunluluğunu reddeden Djokovic'in oynamasına izin verecek
Wimbledon, aşı zorunluluğunu reddeden Djokovic'in oynamasına izin verecek
Novak Djokovic , All England Club'ın bu yılki Şampiyonalarda yarışmak için Covid aşılarına ihtiyaç duyulmayacağını onaylamasının ardından Wimbledon... 26.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-26T17:14+0300
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spor
novak djokovic
wimbledon
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turnuva
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Londra, Grand Slam'in yapılamadığı iki yılın ardından bu yıl corona virüs önlemlerini tamamen kaldırarak turnuvayı yapmayı planlıyor. Kovid-19 salgını başladığından beri aşı olmayan ve aşı karşıtı olduğunu açıklayan dünya 1 numarası Novak Djokovic, verilen kararın ardından Wimbledon'a katılabilecek.20 kez Grand Slam şampiyonu olan Djokovic'in ocak ayında Avustralya Açık'ta oynaması yasaklanmış ve ülkeden sınır dışı edilmişti. 34 yaşındaki Sırp tenisçi Paris'teki organizatörlerin tüm Kovid-19 kısıtlamalarını kaldırmasının ardından Fransa Açık'ta da yarışabilecek.2020 Wimbledon Şampiyonası pandemi nedeniyle iptal edilmişti, 2021'deki turnuva ise yarı finallere kadar kısıtlı kalabalığın önünde gerçekleşmişti.Pandeminin hafiflemesi, Djokovic'in bu yaz Fransa Açık'ta ve ardından Wimbledon'da kazandığı 20 Grand Slam şampiyonluğuna yenilerini ekleyebileceği anlamına geliyor.Bu yılki turnuva 27 Haziran - 10 Temmuz tarihleri ​​arasında gerçekleştirilecek.
https://tr.sputniknews.com/20220222/novak-djokovic-asi-kisitlamalari-nedeniyle-indian-wellse-katilamayacak-1054124735.html
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novak djokovic, wimbledon, tenis, turnuva, ingiltere

Wimbledon, aşı zorunluluğunu reddeden Djokovic'in oynamasına izin verecek

17:14 26.04.2022
© REUTERS / LOREN ELLIOTTNovak Djokovic
Novak Djokovic - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2022
© REUTERS / LOREN ELLIOTT
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Novak Djokovic , All England Club'ın bu yılki Şampiyonalarda yarışmak için Covid aşılarına ihtiyaç duyulmayacağını onaylamasının ardından Wimbledon turnuvasında ünvanını korumak için yarışabilecek.
Londra, Grand Slam'in yapılamadığı iki yılın ardından bu yıl corona virüs önlemlerini tamamen kaldırarak turnuvayı yapmayı planlıyor. Kovid-19 salgını başladığından beri aşı olmayan ve aşı karşıtı olduğunu açıklayan dünya 1 numarası Novak Djokovic, verilen kararın ardından Wimbledon'a katılabilecek.
20 kez Grand Slam şampiyonu olan Djokovic'in ocak ayında Avustralya Açık'ta oynaması yasaklanmış ve ülkeden sınır dışı edilmişti. 34 yaşındaki Sırp tenisçi Paris'teki organizatörlerin tüm Kovid-19 kısıtlamalarını kaldırmasının ardından Fransa Açık'ta da yarışabilecek.
2020 Wimbledon Şampiyonası pandemi nedeniyle iptal edilmişti, 2021'deki turnuva ise yarı finallere kadar kısıtlı kalabalığın önünde gerçekleşmişti.
Pandeminin hafiflemesi, Djokovic'in bu yaz Fransa Açık'ta ve ardından Wimbledon'da kazandığı 20 Grand Slam şampiyonluğuna yenilerini ekleyebileceği anlamına geliyor.

Bu yılki turnuva 27 Haziran - 10 Temmuz tarihleri ​​arasında gerçekleştirilecek.
Novak Djokovic - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2022
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Novak Djokovic, aşı kısıtlamaları nedeniyle Indian Wells'e katılamayacak
22 Şubat, 16:14
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