https://tr.sputniknews.com/20220426/wimbledon-asi-zorunlulugunu-reddeden-djokovicin-oynamasina-izin-verecek-1055864187.html

Wimbledon, aşı zorunluluğunu reddeden Djokovic'in oynamasına izin verecek

Wimbledon, aşı zorunluluğunu reddeden Djokovic'in oynamasına izin verecek

Novak Djokovic , All England Club'ın bu yılki Şampiyonalarda yarışmak için Covid aşılarına ihtiyaç duyulmayacağını onaylamasının ardından Wimbledon... 26.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-26T17:14+0300

2022-04-26T17:14+0300

2022-04-26T17:14+0300

spor

novak djokovic

wimbledon

tenis

turnuva

ingiltere

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Londra, Grand Slam'in yapılamadığı iki yılın ardından bu yıl corona virüs önlemlerini tamamen kaldırarak turnuvayı yapmayı planlıyor. Kovid-19 salgını başladığından beri aşı olmayan ve aşı karşıtı olduğunu açıklayan dünya 1 numarası Novak Djokovic, verilen kararın ardından Wimbledon'a katılabilecek.20 kez Grand Slam şampiyonu olan Djokovic'in ocak ayında Avustralya Açık'ta oynaması yasaklanmış ve ülkeden sınır dışı edilmişti. 34 yaşındaki Sırp tenisçi Paris'teki organizatörlerin tüm Kovid-19 kısıtlamalarını kaldırmasının ardından Fransa Açık'ta da yarışabilecek.2020 Wimbledon Şampiyonası pandemi nedeniyle iptal edilmişti, 2021'deki turnuva ise yarı finallere kadar kısıtlı kalabalığın önünde gerçekleşmişti.Pandeminin hafiflemesi, Djokovic'in bu yaz Fransa Açık'ta ve ardından Wimbledon'da kazandığı 20 Grand Slam şampiyonluğuna yenilerini ekleyebileceği anlamına geliyor.Bu yılki turnuva 27 Haziran - 10 Temmuz tarihleri ​​arasında gerçekleştirilecek.

https://tr.sputniknews.com/20220222/novak-djokovic-asi-kisitlamalari-nedeniyle-indian-wellse-katilamayacak-1054124735.html

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novak djokovic, wimbledon, tenis, turnuva, ingiltere