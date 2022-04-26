https://tr.sputniknews.com/20220426/yildirim-yarginin-verdigi-karar-uzerinden-cumhurbaskanini-tehdit-etmek-kimsenin-haddi-olmamalidir-1055865713.html

Yıldırım: Yargının verdiği karar üzerinden Cumhurbaşkanını tehdit etmek kimsenin haddi olmamalıdır

Yıldırım: Yargının verdiği karar üzerinden Cumhurbaşkanını tehdit etmek kimsenin haddi olmamalıdır

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Gezi Parkı davasıyla ilgili "Yargının verdiği bir karar üzerinden Cumhurbaşkanını tehdit etmek kimsenin hakkı da... 26.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-26T17:54+0300

2022-04-26T17:54+0300

2022-04-26T17:54+0300

politika

binali yıldırım

recep tayyip erdoğan

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Twitter hesabından paylaşımda bulunan Binali Yıldırım, şu değerlendirmede bulundu:"Hesap milletin önünde verilir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti 20 yıldır girdiği, 15 seçimde hesabını milletimize alnının akıyla vermiştir. Yargının verdiği bir karar üzerinden Cumhurbaşkanını tehdit etmek kimsenin hakkı da haddi de olmamalıdır"

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binali yıldırım, recep tayyip erdoğan