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Yıldırım: Yargının verdiği karar üzerinden Cumhurbaşkanını tehdit etmek kimsenin haddi olmamalıdır
Yıldırım: Yargının verdiği karar üzerinden Cumhurbaşkanını tehdit etmek kimsenin haddi olmamalıdır
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Gezi Parkı davasıyla ilgili "Yargının verdiği bir karar üzerinden Cumhurbaşkanını tehdit etmek kimsenin hakkı da... 26.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-26T17:54+0300
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Twitter hesabından paylaşımda bulunan Binali Yıldırım, şu değerlendirmede bulundu:"Hesap milletin önünde verilir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti 20 yıldır girdiği, 15 seçimde hesabını milletimize alnının akıyla vermiştir. Yargının verdiği bir karar üzerinden Cumhurbaşkanını tehdit etmek kimsenin hakkı da haddi de olmamalıdır"
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binali yıldırım, recep tayyip erdoğan

Yıldırım: Yargının verdiği karar üzerinden Cumhurbaşkanını tehdit etmek kimsenin haddi olmamalıdır

17:54 26.04.2022
© AABinali Yıldırım
Binali Yıldırım - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2022
© AA
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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Gezi Parkı davasıyla ilgili "Yargının verdiği bir karar üzerinden Cumhurbaşkanını tehdit etmek kimsenin hakkı da haddi de olmamalıdır" yorumunda bulundu.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Binali Yıldırım, şu değerlendirmede bulundu:
"Hesap milletin önünde verilir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti 20 yıldır girdiği, 15 seçimde hesabını milletimize alnının akıyla vermiştir. Yargının verdiği bir karar üzerinden Cumhurbaşkanını tehdit etmek kimsenin hakkı da haddi de olmamalıdır"
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