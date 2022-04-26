https://tr.sputniknews.com/20220426/yuzlerce-kovan-ari-telef-oldu-kacak-tarim-ilaci-iddiasi-1055852950.html
Yüzlerce kovan arı telef oldu: Kaçak tarım ilacı iddiası
Yüzlerce kovan arı telef oldu: Kaçak tarım ilacı iddiası
Bursa'da ruhsatsız tarım ilaçlarından zehirlendiği düşünülen yüzlerce kovan arı telef oldu. Arı üreticileri, telef olan arıların kaçak zirai ilacı atılmasından... 26.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-26T11:35+0300
2022-04-26T11:35+0300
2022-04-26T11:35+0300
yaşam
bursa
arı
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Baharın gelmesiyle birlikte arılar bahçelerdeki meyve ağaçlarından bal toplamaya başladı. Çiçek açma döneminde olan ağaçlara atılan tarım ilaçları sebebiyle yüzlerce kovan arı telef oldu.Bursa'nın Kestel ilçesi Gözede köyünde kovanı olan çok sayıda arıcının, yüzlerce kovan arısı 2 gün içinde telef oldu. Yıllardır besledikleri arılarının telef olmasıyla birlikte arıcılar, kovanlarının önünden avuç avuç ölmüş arı topladı.20 yıldır baktıkları arı kovanlarının söndüğünü ifade eden Fuat Gürcüoğlu ve Orhan Erdem, "2 günde arılarımız ölmeye başladı. Çok sayıda arımız telef oldu. Kovanların önü arı ölümleriyle doldu" dedi.Bunun sebebinin kaçak olarak kullanılan tarım ilaçları olduğunu belirten arıcılar, "Üreticilerimizden ricamız ruhsatlı ilaçları atmaları. Ayrıca ilaçlamaları akşam saatlerinde yapsınlar" diye konuştu.
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bursa, arı
Yüzlerce kovan arı telef oldu: Kaçak tarım ilacı iddiası
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Bursa'da ruhsatsız tarım ilaçlarından zehirlendiği düşünülen yüzlerce kovan arı telef oldu. Arı üreticileri, telef olan arıların kaçak zirai ilacı atılmasından kaynaklandığını ileri sürdü.
Baharın gelmesiyle birlikte arılar bahçelerdeki meyve ağaçlarından bal toplamaya başladı. Çiçek açma döneminde olan ağaçlara atılan tarım ilaçları sebebiyle yüzlerce kovan arı telef oldu.
Bursa'nın Kestel ilçesi Gözede köyünde kovanı olan çok sayıda arıcının, yüzlerce kovan arısı 2 gün içinde telef oldu.
Yıllardır besledikleri arılarının telef olmasıyla birlikte arıcılar, kovanlarının önünden avuç avuç ölmüş arı topladı.
20 yıldır baktıkları arı kovanlarının söndüğünü ifade eden Fuat Gürcüoğlu ve Orhan Erdem, "2 günde arılarımız ölmeye başladı. Çok sayıda arımız telef oldu. Kovanların önü arı ölümleriyle doldu" dedi.
Bunun sebebinin kaçak olarak kullanılan tarım ilaçları olduğunu belirten arıcılar, "Üreticilerimizden ricamız ruhsatlı ilaçları atmaları. Ayrıca ilaçlamaları akşam saatlerinde yapsınlar" diye konuştu.