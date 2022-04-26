https://tr.sputniknews.com/20220426/zafer-partisi-lideri-ozdag-turkiyede-pkk-ve-feto-ile-birlikte-en-buyuk-bela-liberal-solculardir-1055874792.html

Zafer Partisi lideri Özdağ: Türkiye’de PKK ve FETÖ ile birlikte en büyük bela liberal solculardır

Zafer Partisi lideri Özdağ: Türkiye’de PKK ve FETÖ ile birlikte en büyük bela liberal solculardır

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, katıldığı bir televizyon programında, "Türkiye'de başta Selefi, FETÖ, PKK belasından sonra liberal solcular geliyor... 26.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-26T23:27+0300

2022-04-26T23:27+0300

2022-04-26T23:43+0300

politika

ümit özdağ

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Habertürk'te Teke Tek programında Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, açıklamalarda bulundu. Özdağ'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:Dün bir basın toplantısında bu konuya açıklık getirdim. Burada da tekrarlıyım. Neden Mansur Yavaş Bey'i adaylığa davet ettik? Aday göstermedik. Gördüğümüz bütün temaslarımızdan Mansur Bey'in aday olduğu takdirde kazanma ihtimali çok çok çok yüksek olan tek kişi. Bu doğru mu, yanlış mı onu tartışmıyoruz. Ama Mansur Bey ismini biz göreve davet ettikten sonra yapılan bütün kamuoyu araştırmaları da, muazzam bir destek olduğunu ve bu desteğin sadece bir ittifakın seçmeniyle sınırlı olmayıp, bütün siyasi partilere oy veren AK Parti dahil seçmenden oy alabileceğini gösterdi.'MANSUR BEY'İN İSMİ SEÇİLMEYEBİLİR, O MASADAN BAŞKA İSİM ÇIKABİLİR'Bundan sonra yine Mansur Bey'in ismi seçilmeyebilir; o masadan başka isim çıkabilir. Hangi ismin çıkacağını tahmin ediyoruz. Eğer Mansur Bey'in ismi çıkmaz, kaybetme ihtimali yüksek olan aday ismi çıkmazsa, biz o zaman Mansur Bey'e teklif getiririz. Kabul ederse, onur duyarız, bizim adayımız olur. 100 bin değil, 5 milyon imza toplarız. Kabul etmezse de kaybetmesi yüksek olan bir adayın çıkması durumunda, vatanseverlerin, Atatürkçülerin gönül rahatlığıyla bir adayı çıkarır ve gösteririz.Basına yaptığı açıklamalardan anlıyoruz ki, aday gösterilirse kabul edecek. Sayın Kılıçdaroğlu'nun 'Mansur Bey Ankara belediyesine devam etsin' deme lüksü yok. Eğer Mansur Bey yerine kendi çıkarsa çok net Erdoğan'dan sonra en iyi AK Partili olanın Kemal Bey olduğunu anlarız. Ben bu açıklamayı yaptıktan sonra CHP Genel Merkezi'nde nefret edildiğimi biliyorum. Orada da dostlarım var. 'Hocam Mansur Bey konusunda ısrarcı olmayın' dediler. Telefonla aradıkları için kayıtlara girmiştir. 'Bizdeki bütün anketler gösteriyor, kim aday olursa olsun kazanır' diyorlar. Bence öyle değil. Bu düşüncenin bizi ikinci Ekmeleddin vakasıyla karşı karşıya bırakacağını düşünüyorum.AK Parti'den ayrılıp, Zafer Partisi'ne oy verme kararı almış olan seçmenler var. Bu seçmenin ilk sorusu şu oluyor; ikinci turda Erdoğan'ı mı; yoksa Kılıçdaroğlu'nu mu destekleyeceksiniz? Bu çok stratejik soru. Zafer Partisi'ne oy verecek ama Kılıçdaroğlu'na oy vermeyecek. Kılıçdaroğlu siyasi hayatının en büyük iyiliğini Türkiye ve partisine yapmak istiyorsa aday olmasın. 20 yıldan bu yana Erdoğan yönetiminde çok yorulmuş bir Türkiye'nin vatandaşı olarak söylüyorum. Bu kampanya sürecinin çok sert geçeceği anlaşılıyor.Hal böyle iken "Gelin Cumhurbaşkanlığı seçiminde Mansur Bey'i çıkartın" diyoruz. Parlamentoda temsil edilmeyen pek çok parti de Mansur Bey aday olunca çıkacaktır ortaya. Ümit Özdağ 'Mansur Bey için Mansur Bey'den fazla çalışıyor' diyebilirler. Biz Mansur Bey'e değil Türkiye'nin iyiliği için çalışıyoruz. Geçişi doğru yönetecek bir kişi olması gerekir. Biz onun için mücadele ediyoruz.Onun için biz o masanın ne yanında, ne sağında, ne solunda olmayız. AK Parti ile bunlar arasındaki fark; yapıya bakarsanız Gelecek ve DEVA Partisi 2016'ya kadar AK Parti iyiydi. Biz ayrılınca kötü oldu diyorlar. Biz hiçbir AK Parti'yi seçmiyoruz. Biz AK Parti'nin temsil ettiği Müslüman Kardeşler çizgisinin terk edilerek Cumhuriyet felsefesini savunuyoruz.1921 anayasasına referansla siyaset yapan, bu referansta bulunmadan önce HDP ile görüşüp parlamenter demokrasiye dönüş için HDP'den 1921 anayasasına referans alın tavsiyesi alan hiçbir partiyle birlikte olmayız. Biz ittifakı Türk milleti ile yapıyoruz. O barajları öyle yıkarak geliyoruz ki. Bazıları baraj altında kalacak onlara battaniye tavsiye ediyoruz. Bizim barajları yıkmakla ilgili sorunumuz var altında kalmakla ilgili değil.'Biz sistem partilerinden farklıyız'Zaten Türkiye'nin başında Selefi, FETÖ, PKK belasından sonra liberal solcular geliyor. Bunlar FETÖ, PKK ile de işbirliğine geliyorlar. Türkiye aleyhine olsun yeter. Gerçek sola benim saygım var. Netice itibariyle milli. Ama bunların vatanı yok. Çok rahatlıkla söylüyorum; canları cehenneme, cürümleri kadar yer yakar. Biz sistem partilerinden farklıyız. Lafı ağzımızda gevelemiyoruz, sığınmacılara örtülü istila olduğunu, bunun iç savaşa götüreceğini, vatanlarına dönmesi gerektiğini sölüyoruz. Neoiberalizmin çöpe atıldığını Türkiye'de karma ekonomi ve planlı ekonomiye gitmesi gerektiğini söylüyoruz. '90 milyar doları Suriyelilere yedirmeyeceğiz' diyoruz.

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ümit özdağ