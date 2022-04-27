https://tr.sputniknews.com/20220427/72-yasindaki-italyan-kadin-marco-polonun-izinden-gidecek--1055885409.html

72 yaşındaki İtalyan kadın, 'Marco Polo'nun izinden' gidecek

72 yaşındaki İtalyan kadın, 'Marco Polo'nun izinden' gidecek

72 yaşındaki bir İtalyan kadın, dünyaca ünlü gezgin Marco Polo'nun antik İpek Yolu üzerindeki seyahat rotasını takip ederek Venedik'ten Pekin'e doğru yolculuğa... 27.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-27T12:48+0300

2022-04-27T12:48+0300

2022-04-27T12:57+0300

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marco polo

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Vienna Cammarota adlı kadın, salı günü Marco Polo'nun doğum yeri olan Venedik'ten ayrıldı. İtalyan kadın, Aralık 2025'te Pekin'e varmak amacıyla 15 ülkeyi dolaşırken yaklaşık 22 bin kilometre yol kat edecek.Cammarota, 30 yılı aşkın bir süredir yürüyüş yapmaya devam ediyor. Daha önce Tibet, Filistin, İsrail, Patagonya ve Madagaskar'ı yürüyerek gezen Cammarota'nın son macerası, onu güney İtalya'nın Campania, Calabria ve Basilicata bölgelerindeki Ortaçağ kasabalarında bir yolculuğa çıkardı.Yola çıkmadan önce konuşan Cammarota, Avrupa, Orta Doğu ve Asya'daki ülkeler arasındaki rotada son derece ters arazi ve iklim koşullarını deneyimleyeceği son macera turuna hazır olduğunu söyledi. Aynı zamanda biraz gergin olduğunu da söyleyen İtalyan kadın, "Her yolculuğumun başında aynı duyguyu yaşıyorum" diye ekledi. Sırt çantasının yanı sıra Cammarota, seyahatlerinin görüntülerini kaydetmek için bir GoPro kamera ve doktorunun sağlığını uzaktan kontrol edebileceği uygulamayı da içeren telefonu yanına aldı. 72 yaşındaki maceracı, "Moğolistan'da sert soğuğa göğüs germek gibi gerçekten zorlu anlar olacak ama ben hazırım" dedi.Pekin'e vardığında 75 yaşında olacakCammarota, Hırvatistan, Sırbistan, Bulgaristan, Türkiye, Gürcistan, İran, Türkmenistan, Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan, Moğolistan ve son olarak Çin'e gitmeden önce İtalya'nın kuzeeyinden Slovenya'ya geçecek. Pekin'e ulaştığında ise 75 yaşında olacak.Yol boyunca tanıştığı insanlar tarafından ağırlanmayı uman Cammarota, “Para biriktirmek için değil, doğrudan temas kurmak ve beni ağılayan insanlar aracılığıyla ülkelerin hikayesini anlamak için bunu yapacağım” ifadelerini kullandı. 'Marco Polo'ya hayran kaldım'Yaşlı İtalyan, “Von Goethe'den sonra Marco Polo'ya hayran kaldım. Tarihi, kültürü ve arkeolojiyi seviyorum. Görmek ve anlatmak için, ama her şeyden önce dinlemek için yürüyorum" diye belirtti. Öte yandan, kültürel mirasın korunması amacıyla kurula Archeoclub Italia'nın büyükelçisi olan Cammarota, 1786-1788 yılları arasında İtalya'daki seyahatlerinin günlüklerini İtalyanca kaleme aldığı kitabında yayımladı. İtalyan kadın, kitabı yazarken Alman yazar Johann Wolfgang von Goethe'den ilham aldığını söyledi.

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marco polo, italyan, kadın, seyyah, seyahat, dünya, gezi, tur