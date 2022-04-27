Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220427/ab-mahkemesinden-karar-cikti-airbnbnin-vergi-makamlarina-bilgi-vermesi-gerekecek-1055894772.html
AB mahkemesinden karar çıktı: Airbnb'nin vergi makamlarına bilgi vermesi gerekecek
AB mahkemesinden karar çıktı: Airbnb'nin vergi makamlarına bilgi vermesi gerekecek
Avrupa Birliği (AB) mahkemesi, internet üzerinden rezervasyon ve konaklama imkanı sağlayan Airbnb'nin faaliyet gösterdiği ülkelerdeki vergi makamlarıyla bilgi... 27.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-27T16:30+0300
2022-04-27T16:30+0300
dünya
ab
airbnb
veri
vergi
mahkeme
karar
belçika
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1b/1055894852_0:0:1368:770_1920x0_80_0_0_a5135e364939036992b9ac57d2126ee3.jpg
Merkezi Lüksemburg'da bulunan, AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, Airbnb İrlanda'nın Brüksel Bölgesi'nin turistik işlemler hakkında vergi makamlarına bilgi verilmesini gerektiren mevzuatına karşı açtığı davayı karara bağladı.Mahkeme, emlak aracılık ve elektronik konaklama hizmetleri sunanların, turistik konaklama işlemlerinin belirli ayrıntılarını vergi makamlarına iletmesini gerektiren Belçika mevzuatının AB yasalarına aykırı olmadığına hükmetti.Kararda, Belçika'daki söz konusu mevzuatın maliye ile ilgili bir konu olduğuna ve elektronik ticaret direktifleri kapsamına girmediğine işaret edildi.Airbnb, Belçika'daki söz konusu mevzuatın hizmet sunma özgürlüğünü ihlal ettiğini iddia ediyordu.
https://tr.sputniknews.com/20220405/airbnb-rusya-ve-belarustaki-faaliyetlerini-askiya-aldi-1055318340.html
belçika
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1b/1055894852_82:0:1297:911_1920x0_80_0_0_4a8c000a6f189d0605c28960dfd7f687.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ab, airbnb, veri, vergi, mahkeme, karar, belçika

AB mahkemesinden karar çıktı: Airbnb'nin vergi makamlarına bilgi vermesi gerekecek

16:30 27.04.2022
© AFP 2022Airbnb
Airbnb - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2022
© AFP 2022
Abone olTelegram
Avrupa Birliği (AB) mahkemesi, internet üzerinden rezervasyon ve konaklama imkanı sağlayan Airbnb'nin faaliyet gösterdiği ülkelerdeki vergi makamlarıyla bilgi paylaşması gerektiğine karar verdi.
Merkezi Lüksemburg'da bulunan, AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, Airbnb İrlanda'nın Brüksel Bölgesi'nin turistik işlemler hakkında vergi makamlarına bilgi verilmesini gerektiren mevzuatına karşı açtığı davayı karara bağladı.
Mahkeme, emlak aracılık ve elektronik konaklama hizmetleri sunanların, turistik konaklama işlemlerinin belirli ayrıntılarını vergi makamlarına iletmesini gerektiren Belçika mevzuatının AB yasalarına aykırı olmadığına hükmetti.
Kararda, Belçika'daki söz konusu mevzuatın maliye ile ilgili bir konu olduğuna ve elektronik ticaret direktifleri kapsamına girmediğine işaret edildi.
Airbnb, Belçika'daki söz konusu mevzuatın hizmet sunma özgürlüğünü ihlal ettiğini iddia ediyordu.
airbnb - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2022
Ukrayna krizi
Airbnb, Rusya ve Belarus'taki faaliyetlerini askıya aldı
5 Nisan, 10:22
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала