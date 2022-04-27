https://tr.sputniknews.com/20220427/abdde-george-floydu-oldurmekten-mahkum-edilen-eski-polis-chauvin-temyiz-basvurusunda-bulundu-1055897810.html

ABD'de George Floyd'u öldürmekten mahkum edilen eski polis Chauvin, temyiz başvurusunda bulundu

ABD'de George Floyd'u öldürmekten mahkum edilen eski polis Chauvin, temyiz başvurusunda bulundu

ABD'de siyah George Floyd'u öldürmekten suçlu bulunarak 22.5 yıl hapis cezasına çarptırılan eski polis Derek Chauvin'in Minnesota Temyiz Mahkemesi'ne... 27.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-27T17:25+0300

2022-04-27T17:25+0300

2022-04-27T17:32+0300

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hapis cezası

temyiz

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Chauvin'in avukatı William F. Mohrman tarafından mahkemeye sunulan 82 sayfalık dosyada, davanın 'yapısal olarak kusurlu' olduğu savunularak Temyiz Mahkemesi tarafından yeniden incelenmesi talep edildi.Duruşma öncesi dava hakkında yapılan aşırı yayınlar ve protestoların yanı sıra jüri seçimi sırasında şehir yönetiminin Floyd'un ailesine 27 milyon dolarlık tazminat ödeyeceğini açıklamasının, davanın tarafsızlığını lekelediği öne sürüldü.Dosyada ayrıca eyalet savcıları, davayla ilgili keşif bilgilerini gerektiği gibi ifşa etmeyerek 'görevi kötüye kullanmakla' suçlandı.George Floyd'un ölümüMinnesota eyaletinin Minneapolis kentinde, siyah Amerikalı 46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs 2020'de dolandırıcılık şüphesiyle gözaltına alındığı sırada, 44 yaşındaki polis memuru Derek Chauvin'in 9 dakika 29 saniye boyunca diziyle boynuna bastırması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede olduğu belirtilmiş, olayla ilgili görüntüler ülkede siyahlara yönelik polis şiddeti tartışmalarını alevlendirmiş ve şiddetli protestolara neden olmuştu.Floyd'un ölümüne neden olmakla suçlanan Chauvin, olaydan 4 gün sonra gözaltına alınmış, hakkında 2. ve 3. dereceden cinayet ve 2. dereceden adam öldürme suçlamalarıyla dava açılmıştı.Minnesota Eyaleti'ndeki Hennepin Bölge Mahkemesinde haftalar süren yargılamanın sonunda suçlu bulunan Chauvin, 22.5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20210908/abdde-george-floyd-protestolarinda-hedef-alinan-bir-heykel-daha-kaldirildi-1048739884.html

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