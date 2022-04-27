https://tr.sputniknews.com/20220427/ak-partili-kurtulmus-milletimiz-hic-bir-demokrasi-disi-anlayis-ve-girisime-musade-etmeyecek-1055885278.html

AK Partili Kurtulmuş: Milletimiz hiç bir demokrasi dışı anlayış ve girişime müsaade etmeyecek

AK Partili Kurtulmuş: Milletimiz hiç bir demokrasi dışı anlayış ve girişime müsaade etmeyecek

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 27 Nisan bildirisinin yayınlanmasının yıl dönümüne ilişkin sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. 27.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-27T12:13+0300

2022-04-27T12:13+0300

2022-04-27T12:22+0300

politika

numan kurtulmuş

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1d/1051255561_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_8a34ad36b853a25d3a58056bb6bf625d.jpg

AK Partili Kurtulmuş, 27 Nisan 2007 yılından dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt’ın Genelkurmay Başkanlığı’nın resmi internet sitesinden yayınladığı bildirinin yıl dönümüne ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı. Kurtulmuş mesajında şu ifadelere yer verdi : “27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat gibi Türk demokrasisine ve milli iradeye karşı hazırlanan 27 Nisan muhtırasının askeri vesayet heveslilerine karşı, seçilmiş hükümetin sağlam duruşu ile tarihin çöplüğüne atılmış olmasını milletçe takdir ve şükranla hatırlıyoruz. 27 Nisan’ın vesayetçi girişimine karşı konulan irade, 15 Temmuz’daki şanlı milli direnişe de ilham olmuştur. Türkiye demokrasisi bedeli en ağır şekilde ödenmiş, güçlü bir demokrasidir ve bu aziz millet bir daha hiç bir demokrasi dışı anlayış ve girişime müsade etmeyecektir.”

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

numan kurtulmuş