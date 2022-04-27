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AK Partili Kurtulmuş: Milletimiz hiç bir demokrasi dışı anlayış ve girişime müsaade etmeyecek
AK Partili Kurtulmuş: Milletimiz hiç bir demokrasi dışı anlayış ve girişime müsaade etmeyecek
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 27 Nisan bildirisinin yayınlanmasının yıl dönümüne ilişkin sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. 27.04.2022, Sputnik Türkiye
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2022-04-27T12:22+0300
politika
numan kurtulmuş
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AK Partili Kurtulmuş, 27 Nisan 2007 yılından dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt’ın Genelkurmay Başkanlığı’nın resmi internet sitesinden yayınladığı bildirinin yıl dönümüne ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı. Kurtulmuş mesajında şu ifadelere yer verdi : “27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat gibi Türk demokrasisine ve milli iradeye karşı hazırlanan 27 Nisan muhtırasının askeri vesayet heveslilerine karşı, seçilmiş hükümetin sağlam duruşu ile tarihin çöplüğüne atılmış olmasını milletçe takdir ve şükranla hatırlıyoruz. 27 Nisan’ın vesayetçi girişimine karşı konulan irade, 15 Temmuz’daki şanlı milli direnişe de ilham olmuştur. Türkiye demokrasisi bedeli en ağır şekilde ödenmiş, güçlü bir demokrasidir ve bu aziz millet bir daha hiç bir demokrasi dışı anlayış ve girişime müsade etmeyecektir.”
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numan kurtulmuş

AK Partili Kurtulmuş: Milletimiz hiç bir demokrasi dışı anlayış ve girişime müsaade etmeyecek

12:13 27.04.2022 (güncellendi: 12:22 27.04.2022)
© AANuman Kurtulmuş
Numan Kurtulmuş - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2022
© AA
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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 27 Nisan bildirisinin yayınlanmasının yıl dönümüne ilişkin sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.
AK Partili Kurtulmuş, 27 Nisan 2007 yılından dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt’ın Genelkurmay Başkanlığı’nın resmi internet sitesinden yayınladığı bildirinin yıl dönümüne ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı.
Kurtulmuş mesajında şu ifadelere yer verdi :
“27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat gibi Türk demokrasisine ve milli iradeye karşı hazırlanan 27 Nisan muhtırasının askeri vesayet heveslilerine karşı, seçilmiş hükümetin sağlam duruşu ile tarihin çöplüğüne atılmış olmasını milletçe takdir ve şükranla hatırlıyoruz. 27 Nisan’ın vesayetçi girişimine karşı konulan irade, 15 Temmuz’daki şanlı milli direnişe de ilham olmuştur. Türkiye demokrasisi bedeli en ağır şekilde ödenmiş, güçlü bir demokrasidir ve bu aziz millet bir daha hiç bir demokrasi dışı anlayış ve girişime müsade etmeyecektir.”
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