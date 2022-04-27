https://tr.sputniknews.com/20220427/akar-cumhurbaskanimizin-teklifleri-ile-belki-ukrayna-ve-rusyanin-bir-araya-gelmesi-mumkun-olacak-1055880618.html

Akar: Cumhurbaşkanımızın teklifleri ile belki Ukrayna ve Rusya'nın bir araya gelmesi mümkün olacak

Akar: Cumhurbaşkanımızın teklifleri ile belki Ukrayna ve Rusya'nın bir araya gelmesi mümkün olacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Umutluyuz, önümüzdeki günlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın teklifleri ile belki de Ukrayna ve Rusya liderlerinin bir araya... 27.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-27T09:57+0300

2022-04-27T09:57+0300

2022-04-27T10:08+0300

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Akar, Ramstein Hava Üssü’nde gerçekleştirilen “Ukrayna'ya Yönelik Savunma ve Güvenlik İstişare Grup Toplantısı”nın ardından değerlendirmelerde bulundu. 40’dan fazla ülkenin katılımıyla Ukrayna’ya yönelik savunma ve güvenlik istişare toplantısını gerçekleştirdiklerini belirten Akar toplantıda karşılıklı görüş alışverişinde bulunulduğunu aktardı.Toplantı kapsamında bazı ikili görüşmeler de gerçekleştirdiklerini ifade eden Akar, ”Başta Sayın Reznikov olmak üzere diğer savunma bakanları ile de görüş alışverişinde bulunma fırsatı bulduk” diye konuştu. Ukrayna’daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini dile getiren Akar, “Gelişmeleri endişe ile izliyoruz. Alınan haberlere göre bazı sıkıntılı durumlar var. Bunların giderilmesi için tüm ülkeler olarak çeşitli gayretler sarf ediyoruz. Genel olarak baktığımızda diyalog ve itidalli yaklaşım önemli. İtidalli bir yaklaşımla diplomasi yolunu açmamız gerekiyor. Böylece daha kolay barışçıl çözümler bulunabileceğini değerlendiriyoruz” ifadelerini kullandı. Toplantıda Türkiye’nin olaylara bakış açısını bir kez daha paylaşma fırsatı bulduklarını bildiren Bakan Akar, şunları söyledi: 'İnsani durumun kötüleştiğinin farkındayız'Sivillerin tahliyesine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Akar, “Sivillerin bir an önce bölgeden tahliyesi çok önemli. Çalışmalarımız devam ediyor. Orada kalan az sayıdaki vatandaşlarımızla birlikte diğer sivillerin de tahliyesine yönelik deniz ulaşımı dahil desteğimizi sürdürüyoruz” dedi. Ukrayna limanlarında bekleyen Türk ticari gemilerine ilişkin ise Akar, “Emniyetli, güvenli bir şekilde Ukrayna’dan ayrılmasına yönelik hem Rus hem Ukrayna makamları ile temaslarımız devam ediyor” diye konuştu. İnsani yardım malzemesi götürdüğü Ukrayna’da hava sahasının kapanması nedeniyle kalan TSK’ya ait iki A400 M uçağının durumuyla ilgili Akar, “Onların emniyetli bir şekilde yurdumuza intikali için temaslarımız sürüyor” dedi. Türkiye’nin Ukrayna’ya insani yardımlarına yönelik soruya da Akar, “Biz başlangıçtan itibaren Ukrayna’nın ihtiyaçları çerçevesinde insani yardımlarımızı başlatmıştık. Bugüne kadar sürdürdük, bundan sonra da elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu. Toplantıda Ukrayna-Rusya arasında olası bir ateşkesin gündeme gelip gelmediğine ilişkin soru üzerine Akar, “Biz Türkiye olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği çerçevede ateşkesin önemli olduğunu belirtiyoruz. Gelen raporlar, sahadaki bilgiler kapsamında insani durumun kötüleştiğinin farkındayız. Durumun daha da kötüleşmemesi için en azından insani ateşkes yapılmasının bölge halkı için önemli olduğunu görüyoruz” yanıtını verdi. 'TSK’nın ileri düzeyde bir kapasitesi var'Karadeniz’de serbest kalan mayınlar konusunun da toplantıda gündeme gelip gelmediğine yönelik soruya ilişkin de Bakan Akar, şu açıklamalarda bulundu: Karadeniz’de imha edilen sürüklenen mayınlara yönelik de Akar, “Mayınla ilgili çeşitli sayılar ortaya atıldı. Bunlara ihtiyatlı yaklaşmak gerekiyor. Şu ana kadar üç mayın emniyetli bir şekilde imha edildi. Mayın avlama gemilerimiz, helikopterlerimiz, deniz karakol uçaklarımız ve SAS timlerimiz teyakkuz halinde. Şu anda İstanbul Boğazı’nı yakından gözetliyoruz, giriş çıkışı kontrol edip herhangi bir sürprizle karşılaşmamak için ilave tedbir aldık, tespit radarları koyduk. Şu anda boğazda deniz trafiği ile ilgili bir sıkıntının olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.Türkiye’nin serbest kalan mayınlarla mücadele konusunda herhangi bir desteğe ihtiyaç olup olmadığı sorulan Akar, “Türk Silahlı Kuvvetlerinin bu konuda çok ileri düzeyde bir kapasitesi var. Bizim hem tespit hem imha konusunda yeterli unsurlarımız, teçhizatımız var. Ayrıca sadece kendi ihtiyaçlarımızın karşılamanın ötesinde dostlarımıza, müttefiklerimize de mayınla mücadelede destek verebileceğimizi ilettik” dedi. 'Yoğun bir çalışma var'Pençe Kilit operasyonunda üç şehidin olduğu hatırlatılarak operasyondaki son duruma ilişkin soru üzerine Akar, şunları söyledi: “Pazar günü Genelkurmay Başkanımız ve Kara Kuvvetleri Komutanımız ile bölgeye giderek sahadaki son duruma ilişkin bilgileri aldık. Arkadaşlarımız yüksek bir moral ve motivasyonla faaliyetlerini sürdürüyor. Zorlu arazi ve iklim koşullarına rağmen operasyon başarıyla devam ediyor. Bölgede ciddi sayıda mağara, el yapımı patlayıcı var. Bunların neden olduğu risk ve tehditler var. Buna rağmen arkadaşlarımız el yapımı patlayıcıları imha etmek, mağaraları temizlemek suretiyle yoğun bir çalışma içindeler. Dün teröristlerin alçak saldırısında üç kahraman silah arkadaşımız şehit oldu. Kendilerine Allah’tan rahmet ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Onların kanlarını yerde bırakmayacağımıza söz verdik. Operasyonlarımız yoğun şekilde başarıyla devam ediyor. Operasyon kapsamında 57 terörist etkisiz hale getirildi. Oradaki teröristlerin barınakları, sığınakları, inleri, mağaraları tek tek ele geçiriliyor.”

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