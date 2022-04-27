https://tr.sputniknews.com/20220427/aksener-6-siyasi-parti-olarak-tum-farkliliklarimiza-ragmen-turkiye-icin-ortak-goruslerimiz-var-1055881614.html

Akşener: 6 siyasi parti olarak tüm farklılıklarımıza rağmen, Türkiye için ortak görüşlerimiz var

Akşener: 6 siyasi parti olarak tüm farklılıklarımıza rağmen, Türkiye için ortak görüşlerimiz var

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "6 siyasi parti olarak tüm farklılıklarımıza rağmen, Türkiye için ortak görüşlerimiz var" dedi. 27.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-27T10:37+0300

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politika

iyi parti

meral akşener

tbmm

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşuyor.Akşener'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

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2022

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

iyi parti, meral akşener, tbmm