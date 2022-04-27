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Akşener: 6 siyasi parti olarak tüm farklılıklarımıza rağmen, Türkiye için ortak görüşlerimiz var
Akşener: 6 siyasi parti olarak tüm farklılıklarımıza rağmen, Türkiye için ortak görüşlerimiz var
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "6 siyasi parti olarak tüm farklılıklarımıza rağmen, Türkiye için ortak görüşlerimiz var" dedi. 27.04.2022, Sputnik Türkiye
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşuyor.Akşener'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
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Akşener: 6 siyasi parti olarak tüm farklılıklarımıza rağmen, Türkiye için ortak görüşlerimiz var

10:37 27.04.2022 (güncellendi: 10:58 27.04.2022)
© AAİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2022
© AA
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Ayrıntılar geliyor
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "6 siyasi parti olarak tüm farklılıklarımıza rağmen, Türkiye için ortak görüşlerimiz var" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşuyor.
Akşener'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
İşte 6 siyasi parti olarak, buluşmamızın ortak noktası da tam olarak budur. Siyasette durduğumuz yerler farklı. Vaatlerimiz farklı. Gündem karşısında aldığımız tavırlar farklı. Hatta çoğu zaman, söylemlerimiz de farklı. Ama tüm farklılıklarımıza rağmen, Türkiye için ortak görüşlerimiz var.
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