https://tr.sputniknews.com/20220427/antalya-otobusculer-esnaf-ve-sanatkarlar-odasi-baskani-7500-tl-maasla-calisacak-sofor-bulamiyoruz-1055888764.html

Antalya Otobüsçüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı: 7500 TL maaşla çalışacak şoför bulamıyoruz

Antalya Otobüsçüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı: 7500 TL maaşla çalışacak şoför bulamıyoruz

Antalya Otobüsçüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yasin Arslan, turizm sezonun da açılması ile birlikte 2 saat üzerinden 3-4 sefere çıkacak ve 7 bin 500... 27.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-27T13:36+0300

2022-04-27T13:36+0300

2022-04-27T13:36+0300

ekonomi

otobüs

otobüs şöförü

antalya

maaş

ekonomi

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Antalya Otobüsçüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yasin Arslan, Antalya trafiğinde ciddi anlamda yoğunluk olduğunu belirtti ve “Pandemi ile birlikte insanlar özel araçlarına yöneldi. Vatandaşların özel araçlarında da şuan inmesi pek mümkün görünmüyor. Bizim yolcuların verilerinden biz bunları takip ediyoruz. Pandemi öncesinde 380 bin yolcu taşırken şu an 240 bin bandında yolcu taşıyoruz. Bu gelir ve giderimizi karşılamıyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek bu konuda bize desteklerini sağlıyor. Şuan çalıştırmış olduğumuz araç sayısına göre bizim 500 bin yolcu taşımamız gerekirken, 240 bin yolcu taşıyoruz. 260 bin atılı duran kapasitemiz var. Halkımızın toplu taşıma araçlarına yönlenmesini istiyoruz” dedi.'Ciddi anlamda sıkıntı içerisindeyiz'Antalya’da toplu taşımada 510 civarında araçla hizmet edildiğini belirten Arslan, “İstanbul, Ankara ve İzmir gibi yerlere baktığımız zaman 12 metre araçlar günlük ortalama günde bin yolcu taşıyorlar. Bizde ise bu rakam çok düşük. Akaryakıta gelen ciddi zamlar nedeni ile araçlarımız aylık 50 bin TL yakıt tüketiyor. 60 bin TL ciro yapıyoruz. Bu 11 bin TL kalan para şoför maaşına ve giderlerine yetmiyor. Ciddi anlamda sıkıntı içerisindeyiz” sözlerine yer verdi.'Bayramdan sonra yeni zam talebinde bulunacağız'İstanbul’da ulaşım ücretinin 7,60 TL olduğunu belirten Arslan, “Bizde şu an 6 TL 70 kuruş oldu. Biz de aynı işi yapıyoruz. Biz daha fazla kilometre yapıyoruz. Onlardan daha az yolcu taşıyoruz. Bayramdan sonra yeni zam talebinde bulunacağız” diye konuştu.'Şoför anlamında ciddi sıkıntımız var'“Bizim sadece şehir içerisinde bulunan otobüsler ile bağımız yok" diyen Arslan konuşmasını şöyle sürdürdü;

https://tr.sputniknews.com/20220427/bayram-tatili-icin-otobus-biletleri-tukendi-1055884399.html

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otobüs, otobüs şöförü, antalya, maaş, ekonomi