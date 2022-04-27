'Aşığım' dediği yılanlarla 33 yıldır aynı evde yaşıyor

© AA Filistin engereğinin, zehirli yılanların en tehlikeli türlerinden biri olduğunu ve zehrinin kanı pıhtılaştırdığını aktaran Sukur, Orta Doğu'ya özgü zehirli bir engerek türü olan Echis Coloratus'un ise kanı sulandırdığını, söz konusu iki engerek türünün de öldürücü etkiye sahip olduğunu belirtti. Dört çeşit zehir taşıyan ‘köstebek engerek’ olarak bilinen türün ise ısırması halinde 1 ila 18 dakika içerisinde kişinin ölümüne neden olduğunu kaydeden Sukur, bu türün gün içinde hareket etmediğini, geceleri harekete geçtiğini ve insanları fark ettiğinde ölü taklidi yapabildiğini anlattı. Sukur, köstebek engereğinin Ürdün'de nadiren görüldüğünü söyledi.