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ATOR: Rusların çoğu mayıs tatilleri için Rusya ve Türkiye’yi tercih etti
ATOR: Rusların çoğu mayıs tatilleri için Rusya ve Türkiye’yi tercih etti
Rusya Tur Operatörleri Birliği’nden (ATOR) yapılan açıklamada, mayıs ayındaki tatil günleri için Rus turistlerin en çok Türkiye ve Rusya’daki tatil bölgelerini... 27.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-27T18:09+0300
2022-04-27T18:09+0300
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rusya tur operatörleri birliği (ator)
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Açıklamada, “2022’de organize turlarda mayıs tatilleri tur satışlarında ilk sırayı yüzde 36 ve 38 ile birbirine yakın oranlarla Rusya ve Türkiye paylaştı” denildi.ATOR’a göre, mayıs tatilleri için en popüler yurt içi destinasyonlar Krasnodar Bölgesi, Kafkas Mineralnıye Vody, St. Petersburg, Moskova Bölgesi, Tataristan ve Kuzey Kafkasya oldu. Gezi ve sağlık turlarında Altay, Başkurtistan, Tümen ve Kaliningrad en fazla tercih edilen bölgeler olurken Kırım, özel askeri harekat bölgesine yakınlığı ve havalimanının kapalı olması nedeniyle ilk kez mayıs tatilleri için en popüler destinasyonlar arasına giremedi.Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Abhazya, Mısır, Maldivler, Sri Lanka ve diğer ada ülkeleri yabancı destinasyonlar arasında en fazla talep gören ülkeler oldu. BDT ülkelerine yapılan turlara yönelik talepte de artış olduğu gözlendi.Rusya’da mayıs tatilleri için ortalama tur fiyatları yaklaşık yüzde 15 artarak 2 kişi için haftalık 45-65 bin arasında değişirken, Türkiye’ye 2 kişilik haftalık tur fiyatları 70 bin ruble, ‘her şey dahil’ sistemi ile çalışan otellerde 170 bin rubleden başlıyor. BAE tur fiyatları haftalık 230 bin, Mısır 170 bin, Maldivler 350-800 bin, Sri Lanka 130 bin ve Abhazya 60-70 bin ruble civarında.
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ator, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, türkiye, bae, rusya tur operatörleri birliği (ator)

ATOR: Rusların çoğu mayıs tatilleri için Rusya ve Türkiye’yi tercih etti

18:09 27.04.2022
© İHA / FERHAT YASAKRus turist
Rus turist - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2022
© İHA / FERHAT YASAK
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Rusya Tur Operatörleri Birliği’nden (ATOR) yapılan açıklamada, mayıs ayındaki tatil günleri için Rus turistlerin en çok Türkiye ve Rusya’daki tatil bölgelerini tercih ettiği belirtildi.
Açıklamada, “2022’de organize turlarda mayıs tatilleri tur satışlarında ilk sırayı yüzde 36 ve 38 ile birbirine yakın oranlarla Rusya ve Türkiye paylaştı” denildi.
ATOR’a göre, mayıs tatilleri için en popüler yurt içi destinasyonlar Krasnodar Bölgesi, Kafkas Mineralnıye Vody, St. Petersburg, Moskova Bölgesi, Tataristan ve Kuzey Kafkasya oldu. Gezi ve sağlık turlarında Altay, Başkurtistan, Tümen ve Kaliningrad en fazla tercih edilen bölgeler olurken Kırım, özel askeri harekat bölgesine yakınlığı ve havalimanının kapalı olması nedeniyle ilk kez mayıs tatilleri için en popüler destinasyonlar arasına giremedi.
Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Abhazya, Mısır, Maldivler, Sri Lanka ve diğer ada ülkeleri yabancı destinasyonlar arasında en fazla talep gören ülkeler oldu. BDT ülkelerine yapılan turlara yönelik talepte de artış olduğu gözlendi.
Rusya’da mayıs tatilleri için ortalama tur fiyatları yaklaşık yüzde 15 artarak 2 kişi için haftalık 45-65 bin arasında değişirken, Türkiye’ye 2 kişilik haftalık tur fiyatları 70 bin ruble, ‘her şey dahil’ sistemi ile çalışan otellerde 170 bin rubleden başlıyor. BAE tur fiyatları haftalık 230 bin, Mısır 170 bin, Maldivler 350-800 bin, Sri Lanka 130 bin ve Abhazya 60-70 bin ruble civarında.
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