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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220427/avusturya-basbakani-rusyanin-dogalgaz-odemelerini-ruble-ile-yapma-kosulunu-kabul-ediyoruz-1055881367.html
Avusturya Başbakanı: Rusya'nın doğalgaz ödemelerini ruble ile yapma koşulunu kabul ediyoruz
Avusturya Başbakanı: Rusya'nın doğalgaz ödemelerini ruble ile yapma koşulunu kabul ediyoruz
Avusturya Başbakanı Alexander Schallenberg, Rusya'nın doğalgaz ödemelerini ruble ile alma koşulunu kabul ettiklerini ve Rusya lideri Putin'in tedarik... 27.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-27T10:35+0300
2022-04-27T10:43+0300
avusturya
doğalgaz
ukrayna krizi
alexander schallenberg
gazprom
rusya
polonya
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Avusturya Başbakanı Alexander Shallenberg, Moskova'nın doğalgaz ödemelerini ruble ile alma koşulunu kabul ettiklerini belirtti.Schallenberg, yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tedarik güvenliğini garanti altına aldığını kaydetti.Öte yandan Avusturya Enerji Bakanı Leonore Gewessler, Rusya'dan gaz sevkiyatının kesintisiz olarak devam ettiği bilgisini paylaştı.Gewessler, "Geçmiş günlerde gaz tedariki devam ediyordu, şu anda Avusturya'ya kesintisiz sürüyor" diye konuştu.Polonyalı petrol ve gaz şirketi PGNiG, Varşova'nın Rus doğalgazına ruble ile ödeme yapmayı reddetmesi nedeniyle Rus enerji devi Gazprom'un sevkiyatlarının 27 Nisan'dan itibaren tamamen askıya alınacağına dair bir bildirim aldığını duyurmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220427/canli--rusya-savunma-bakanligi-kherson-bolgesine-40-tonun-uzerinde-insani-yardim-teslim-edildi-1055878326.html
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avusturya, doğalgaz, alexander schallenberg, gazprom, rusya, polonya

Avusturya Başbakanı: Rusya'nın doğalgaz ödemelerini ruble ile yapma koşulunu kabul ediyoruz

10:35 27.04.2022 (güncellendi: 10:43 27.04.2022)
© AAEnerji - Doğalgaz - Gaz
Enerji - Doğalgaz - Gaz - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2022
© AA
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Avusturya Başbakanı Alexander Schallenberg, Rusya'nın doğalgaz ödemelerini ruble ile alma koşulunu kabul ettiklerini ve Rusya lideri Putin'in tedarik güvenliğini teminat altına aldığını belirtti.
Avusturya Başbakanı Alexander Shallenberg, Moskova'nın doğalgaz ödemelerini ruble ile alma koşulunu kabul ettiklerini belirtti.
Schallenberg, yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tedarik güvenliğini garanti altına aldığını kaydetti.
Öte yandan Avusturya Enerji Bakanı Leonore Gewessler, Rusya'dan gaz sevkiyatının kesintisiz olarak devam ettiği bilgisini paylaştı.
Gewessler, "Geçmiş günlerde gaz tedariki devam ediyordu, şu anda Avusturya'ya kesintisiz sürüyor" diye konuştu.
Polonyalı petrol ve gaz şirketi PGNiG, Varşova'nın Rus doğalgazına ruble ile ödeme yapmayı reddetmesi nedeniyle Rus enerji devi Gazprom'un sevkiyatlarının 27 Nisan'dan itibaren tamamen askıya alınacağına dair bir bildirim aldığını duyurmuştu.
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