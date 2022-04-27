https://tr.sputniknews.com/20220427/avusturya-basbakani-rusyanin-dogalgaz-odemelerini-ruble-ile-yapma-kosulunu-kabul-ediyoruz-1055881367.html

Avusturya Başbakanı: Rusya'nın doğalgaz ödemelerini ruble ile yapma koşulunu kabul ediyoruz

Avusturya Başbakanı: Rusya'nın doğalgaz ödemelerini ruble ile yapma koşulunu kabul ediyoruz

Avusturya Başbakanı Alexander Schallenberg, Rusya'nın doğalgaz ödemelerini ruble ile alma koşulunu kabul ettiklerini ve Rusya lideri Putin'in tedarik... 27.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-27T10:35+0300

2022-04-27T10:35+0300

2022-04-27T10:43+0300

avusturya

doğalgaz

ukrayna krizi

alexander schallenberg

gazprom

rusya

polonya

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Avusturya Başbakanı Alexander Shallenberg, Moskova'nın doğalgaz ödemelerini ruble ile alma koşulunu kabul ettiklerini belirtti.Schallenberg, yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tedarik güvenliğini garanti altına aldığını kaydetti.Öte yandan Avusturya Enerji Bakanı Leonore Gewessler, Rusya'dan gaz sevkiyatının kesintisiz olarak devam ettiği bilgisini paylaştı.Gewessler, "Geçmiş günlerde gaz tedariki devam ediyordu, şu anda Avusturya'ya kesintisiz sürüyor" diye konuştu.Polonyalı petrol ve gaz şirketi PGNiG, Varşova'nın Rus doğalgazına ruble ile ödeme yapmayı reddetmesi nedeniyle Rus enerji devi Gazprom'un sevkiyatlarının 27 Nisan'dan itibaren tamamen askıya alınacağına dair bir bildirim aldığını duyurmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220427/canli--rusya-savunma-bakanligi-kherson-bolgesine-40-tonun-uzerinde-insani-yardim-teslim-edildi-1055878326.html

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avusturya, doğalgaz, alexander schallenberg, gazprom, rusya, polonya