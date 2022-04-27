https://tr.sputniknews.com/20220427/babacan-deva-partisi-secimlere-kendi-adiyla-kendi-logosuyla-girme-kararini-almistir-1055889959.html
Babacan: DEVA Partisi, seçimlere kendi adıyla, kendi logosuyla girme kararı almıştır
Babacan: DEVA Partisi, seçimlere kendi adıyla, kendi logosuyla girme kararı almıştır
Babacan, "DEVA Partisi, seçimlere kendi adıyla, kendi logosuyla girme kararını almıştır" dedi. 27.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-27T14:21+0300
2022-04-27T14:21+0300
2022-04-27T14:26+0300
politika
deva partisi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0e/1051762026_0:140:2000:1265_1920x0_80_0_0_3dfb95aac1df03c5038891f3d9830336.jpg
DEVA Partisi Genel Başkanı ali Babacan sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.Babacan paylaşımında, "Demokrasi ve Atılım Partisi, önümüzdeki seçimlere kendi adıyla, kendi şanıyla, kendi logosuyla girme kararını almıştır" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220427/aksener-6-siyasi-parti-olarak-tum-farkliliklarimiza-ragmen-turkiye-icin-ortak-goruslerimiz-var-1055881614.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0e/1051762026_64:0:1937:1405_1920x0_80_0_0_739bdbb55bc6218e7ffcbf466511c5df.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
deva partisi
Babacan: DEVA Partisi, seçimlere kendi adıyla, kendi logosuyla girme kararı almıştır
14:21 27.04.2022 (güncellendi: 14:26 27.04.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Babacan, "DEVA Partisi, seçimlere kendi adıyla, kendi logosuyla girme kararını almıştır" dedi.
DEVA Partisi Genel Başkanı ali Babacan sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Babacan paylaşımında, "Demokrasi ve Atılım Partisi, önümüzdeki seçimlere kendi adıyla, kendi şanıyla, kendi logosuyla girme kararını almıştır" dedi.