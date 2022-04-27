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Babacan: DEVA Partisi, seçimlere kendi adıyla, kendi logosuyla girme kararı almıştır
Babacan: DEVA Partisi, seçimlere kendi adıyla, kendi logosuyla girme kararı almıştır
Babacan, "DEVA Partisi, seçimlere kendi adıyla, kendi logosuyla girme kararını almıştır" dedi. 27.04.2022, Sputnik Türkiye
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2022-04-27T14:26+0300
politika
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DEVA Partisi Genel Başkanı ali Babacan sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.Babacan paylaşımında, "Demokrasi ve Atılım Partisi, önümüzdeki seçimlere kendi adıyla, kendi şanıyla, kendi logosuyla girme kararını almıştır" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220427/aksener-6-siyasi-parti-olarak-tum-farkliliklarimiza-ragmen-turkiye-icin-ortak-goruslerimiz-var-1055881614.html
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Babacan: DEVA Partisi, seçimlere kendi adıyla, kendi logosuyla girme kararı almıştır

14:21 27.04.2022 (güncellendi: 14:26 27.04.2022)
© AADemokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin bir otelde düzenlenen 8. İl Başkanları Toplantısı'a katıldı.
Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin bir otelde düzenlenen 8. İl Başkanları Toplantısı'a katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2022
© AA
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Babacan, "DEVA Partisi, seçimlere kendi adıyla, kendi logosuyla girme kararını almıştır" dedi.
DEVA Partisi Genel Başkanı ali Babacan sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Babacan paylaşımında, "Demokrasi ve Atılım Partisi, önümüzdeki seçimlere kendi adıyla, kendi şanıyla, kendi logosuyla girme kararını almıştır" dedi.
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