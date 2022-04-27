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Bakan Bozdağ: 27 Nisan e-bildirisi tarihin çöplüğüne yırtılarak atıldı
Bakan Bozdağ: 27 Nisan e-bildirisi tarihin çöplüğüne yırtılarak atıldı
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, vesayet odaklarının seçilmiş hükümete karşı yayınladığı 27 Nisan e-bildirisinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşu... 27.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-27T14:44+0300
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politika
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "27 Nisan, ilk defa bir hükümetin vesayet odaklarına alenen karşı çıktığı tarihtir." ifadesini kullanarak şunları kaydetti: "27 Nisan, ilk defa bir iktidarın, 'Milletten aldığım yönetme yetkisine, vesayet odaklarını ortak etmem' dediği tarihtir. 27 Nisan, hükümetin milli iradeye ve demokrasiye sahip çıktığı tarihtir. 27 Nisan e-bildirisine verilen bu cevap ile 17-25 Aralık, Gezi kalkışması ve 15 Temmuz hain FETÖ darbe teşebbüsüne karşı milletimizin seçilmiş liderine ve iktidarına sahip çıkması demokrasi tarihimize altın harflerle yazılmıştır. Allah aziz milletimizden razı olsun."
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bekir bozdağ, recep tayyip erdoğan

Bakan Bozdağ: 27 Nisan e-bildirisi tarihin çöplüğüne yırtılarak atıldı

14:44 27.04.2022 (güncellendi: 14:47 27.04.2022)
© AAAdalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumundaki iftar programında infaz koruma memurlarıyla bir araya geldi. Bakan Bozdağ, İftar öncesinde bir konuşma yaptı.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumundaki iftar programında infaz koruma memurlarıyla bir araya geldi. Bakan Bozdağ, İftar öncesinde bir konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2022
© AA
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, vesayet odaklarının seçilmiş hükümete karşı yayınladığı 27 Nisan e-bildirisinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşu ve millet iradesine sahip çıkması ile tarihin çöplüğüne yırtılarak atıldığını belirtti.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "27 Nisan, ilk defa bir hükümetin vesayet odaklarına alenen karşı çıktığı tarihtir." ifadesini kullanarak şunları kaydetti:
"27 Nisan, ilk defa bir iktidarın, 'Milletten aldığım yönetme yetkisine, vesayet odaklarını ortak etmem' dediği tarihtir. 27 Nisan, hükümetin milli iradeye ve demokrasiye sahip çıktığı tarihtir. 27 Nisan e-bildirisine verilen bu cevap ile 17-25 Aralık, Gezi kalkışması ve 15 Temmuz hain FETÖ darbe teşebbüsüne karşı milletimizin seçilmiş liderine ve iktidarına sahip çıkması demokrasi tarihimize altın harflerle yazılmıştır. Allah aziz milletimizden razı olsun."
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