https://tr.sputniknews.com/20220427/bakan-bozdag-27-nisan-e-bildirisi-tarihin-coplugune-yirtilarak-atildi-1055890559.html
Bakan Bozdağ: 27 Nisan e-bildirisi tarihin çöplüğüne yırtılarak atıldı
Bakan Bozdağ: 27 Nisan e-bildirisi tarihin çöplüğüne yırtılarak atıldı
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, vesayet odaklarının seçilmiş hükümete karşı yayınladığı 27 Nisan e-bildirisinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşu... 27.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-27T14:44+0300
2022-04-27T14:44+0300
2022-04-27T14:47+0300
politika
bekir bozdağ
recep tayyip erdoğan
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "27 Nisan, ilk defa bir hükümetin vesayet odaklarına alenen karşı çıktığı tarihtir." ifadesini kullanarak şunları kaydetti: "27 Nisan, ilk defa bir iktidarın, 'Milletten aldığım yönetme yetkisine, vesayet odaklarını ortak etmem' dediği tarihtir. 27 Nisan, hükümetin milli iradeye ve demokrasiye sahip çıktığı tarihtir. 27 Nisan e-bildirisine verilen bu cevap ile 17-25 Aralık, Gezi kalkışması ve 15 Temmuz hain FETÖ darbe teşebbüsüne karşı milletimizin seçilmiş liderine ve iktidarına sahip çıkması demokrasi tarihimize altın harflerle yazılmıştır. Allah aziz milletimizden razı olsun."
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bekir bozdağ, recep tayyip erdoğan
Bakan Bozdağ: 27 Nisan e-bildirisi tarihin çöplüğüne yırtılarak atıldı
14:44 27.04.2022 (güncellendi: 14:47 27.04.2022) Abone ol
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, vesayet odaklarının seçilmiş hükümete karşı yayınladığı 27 Nisan e-bildirisinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşu ve millet iradesine sahip çıkması ile tarihin çöplüğüne yırtılarak atıldığını belirtti.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "27 Nisan, ilk defa bir hükümetin vesayet odaklarına alenen karşı çıktığı tarihtir." ifadesini kullanarak şunları kaydetti:
"27 Nisan, ilk defa bir iktidarın, 'Milletten aldığım yönetme yetkisine, vesayet odaklarını ortak etmem' dediği tarihtir. 27 Nisan, hükümetin milli iradeye ve demokrasiye sahip çıktığı tarihtir. 27 Nisan e-bildirisine verilen bu cevap ile 17-25 Aralık, Gezi kalkışması ve 15 Temmuz hain FETÖ darbe teşebbüsüne karşı milletimizin seçilmiş liderine ve iktidarına sahip çıkması demokrasi tarihimize altın harflerle yazılmıştır. Allah aziz milletimizden razı olsun."