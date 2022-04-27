https://tr.sputniknews.com/20220427/bakan-bozdag-27-nisan-e-bildirisi-tarihin-coplugune-yirtilarak-atildi-1055890559.html

Bakan Bozdağ: 27 Nisan e-bildirisi tarihin çöplüğüne yırtılarak atıldı

Bakan Bozdağ: 27 Nisan e-bildirisi tarihin çöplüğüne yırtılarak atıldı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, vesayet odaklarının seçilmiş hükümete karşı yayınladığı 27 Nisan e-bildirisinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşu... 27.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-27T14:44+0300

2022-04-27T14:44+0300

2022-04-27T14:47+0300

politika

bekir bozdağ

recep tayyip erdoğan

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "27 Nisan, ilk defa bir hükümetin vesayet odaklarına alenen karşı çıktığı tarihtir." ifadesini kullanarak şunları kaydetti: "27 Nisan, ilk defa bir iktidarın, 'Milletten aldığım yönetme yetkisine, vesayet odaklarını ortak etmem' dediği tarihtir. 27 Nisan, hükümetin milli iradeye ve demokrasiye sahip çıktığı tarihtir. 27 Nisan e-bildirisine verilen bu cevap ile 17-25 Aralık, Gezi kalkışması ve 15 Temmuz hain FETÖ darbe teşebbüsüne karşı milletimizin seçilmiş liderine ve iktidarına sahip çıkması demokrasi tarihimize altın harflerle yazılmıştır. Allah aziz milletimizden razı olsun."

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bekir bozdağ, recep tayyip erdoğan