https://tr.sputniknews.com/20220427/bakan-donmez-den-kilicdarogluna-yok-demek-icin-birilerinin-marifetiyle-elektrigi-kesmisler-1055901033.html
Bakan Dönmez: Elektrikler yok demek için ziyaret saati elektrikleri birileri marifetiyle kesmişler
Bakan Dönmez: Elektrikler yok demek için ziyaret saati elektrikleri birileri marifetiyle kesmişler
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 4 aydır elektriği kesik olduğu iddia edilen bir ailenin evine gerçekleştirdiği ziyaretle... 27.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-27T21:06+0300
2022-04-27T21:06+0300
2022-04-27T21:09+0300
fatih dönmez
politika
kemal kılıçdaroğlu
elektrik
elektrik kesintisi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/01/1054331920_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d545a88c27dab6de8c94deaae64732fe.jpg
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun 4 aydır elektriği kesik olduğu iddia edilen bir ailenin evine gerçekleştirdiği ziyaretle ilgili yaptığı son açıklamada şuları söyledi:Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun elektrik kesintileriyle ilgili iddialarına "İspat istemiştiniz, işte ispatı" diyerek yanıt vermişti.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/01/1054331920_255:0:1695:1080_1920x0_80_0_0_396b33faef83e453387e695850f9bf48.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
fatih dönmez, kemal kılıçdaroğlu, elektrik, elektrik kesintisi
Bakan Dönmez: Elektrikler yok demek için ziyaret saati elektrikleri birileri marifetiyle kesmişler
21:06 27.04.2022 (güncellendi: 21:09 27.04.2022) Abone ol
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 4 aydır elektriği kesik olduğu iddia edilen bir ailenin evine gerçekleştirdiği ziyaretle ilgili yeni bir açıklama yaptı. Dönmez, "Elektrikler yok demek için birilerinin marifetiyle elektriği kesmişler" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun 4 aydır elektriği kesik olduğu iddia edilen bir ailenin evine gerçekleştirdiği ziyaretle ilgili yaptığı son açıklamada şuları söyledi:
"Ana muhalefet partisinin lideri, geçtiğimiz günlerde güya borcundan dolayı 4 aydır elektriklerinin kesik olduğunu iddia ettiği bir evi ziyaret etti. Biz de gerçekleri belgeleriyle yayınladık. Evin elektrikleri borcundan dolayı kesik dediler. Sadece 5 gün o da 31 Mart-5 Nisan arasında kesik kaldı. Daha sonra fatura ödemesi yapılmış, elektriği kullanmaya devam etmişler."
Kılıçdaroğlu’nun ziyaret saati olan 18.18-21.31 arası birileri elektrikleri kesmiş. Dağıtım şirketine sorduk nedir bu kaynağın kesintisi dedik. Bizden kaynaklı bir kesinti değil dediler. Düşünebiliyor musunuz bu evde elektrikler yok demek için ziyaret saati elektrikleri birileri marifetiyle kesmişler."
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun elektrik kesintileriyle ilgili iddialarına "İspat istemiştiniz, işte ispatı"
diyerek yanıt vermişti.