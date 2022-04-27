Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20220427/bakan-donmez-den-kilicdarogluna-yok-demek-icin-birilerinin-marifetiyle-elektrigi-kesmisler-1055901033.html
Bakan Dönmez: Elektrikler yok demek için ziyaret saati elektrikleri birileri marifetiyle kesmişler
Bakan Dönmez: Elektrikler yok demek için ziyaret saati elektrikleri birileri marifetiyle kesmişler
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 4 aydır elektriği kesik olduğu iddia edilen bir ailenin evine gerçekleştirdiği ziyaretle... 27.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-27T21:06+0300
2022-04-27T21:09+0300
fatih dönmez
politika
kemal kılıçdaroğlu
elektrik
elektrik kesintisi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/01/1054331920_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d545a88c27dab6de8c94deaae64732fe.jpg
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun 4 aydır elektriği kesik olduğu iddia edilen bir ailenin evine gerçekleştirdiği ziyaretle ilgili yaptığı son açıklamada şuları söyledi:Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun elektrik kesintileriyle ilgili iddialarına "İspat istemiştiniz, işte ispatı" diyerek yanıt vermişti.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/01/1054331920_255:0:1695:1080_1920x0_80_0_0_396b33faef83e453387e695850f9bf48.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fatih dönmez, kemal kılıçdaroğlu, elektrik, elektrik kesintisi

Bakan Dönmez: Elektrikler yok demek için ziyaret saati elektrikleri birileri marifetiyle kesmişler

21:06 27.04.2022 (güncellendi: 21:09 27.04.2022)
© İHAEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2022
© İHA
Abone olTelegram
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 4 aydır elektriği kesik olduğu iddia edilen bir ailenin evine gerçekleştirdiği ziyaretle ilgili yeni bir açıklama yaptı. Dönmez, "Elektrikler yok demek için birilerinin marifetiyle elektriği kesmişler" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun 4 aydır elektriği kesik olduğu iddia edilen bir ailenin evine gerçekleştirdiği ziyaretle ilgili yaptığı son açıklamada şuları söyledi:
"Ana muhalefet partisinin lideri, geçtiğimiz günlerde güya borcundan dolayı 4 aydır elektriklerinin kesik olduğunu iddia ettiği bir evi ziyaret etti. Biz de gerçekleri belgeleriyle yayınladık. Evin elektrikleri borcundan dolayı kesik dediler. Sadece 5 gün o da 31 Mart-5 Nisan arasında kesik kaldı. Daha sonra fatura ödemesi yapılmış, elektriği kullanmaya devam etmişler."
Kılıçdaroğlu’nun ziyaret saati olan 18.18-21.31 arası birileri elektrikleri kesmiş. Dağıtım şirketine sorduk nedir bu kaynağın kesintisi dedik. Bizden kaynaklı bir kesinti değil dediler. Düşünebiliyor musunuz bu evde elektrikler yok demek için ziyaret saati elektrikleri birileri marifetiyle kesmişler."
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun elektrik kesintileriyle ilgili iddialarına "İspat istemiştiniz, işte ispatı" diyerek yanıt vermişti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала