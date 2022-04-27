https://tr.sputniknews.com/20220427/bakan-donmez-den-kilicdarogluna-yok-demek-icin-birilerinin-marifetiyle-elektrigi-kesmisler-1055901033.html

Bakan Dönmez: Elektrikler yok demek için ziyaret saati elektrikleri birileri marifetiyle kesmişler

Bakan Dönmez: Elektrikler yok demek için ziyaret saati elektrikleri birileri marifetiyle kesmişler

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 4 aydır elektriği kesik olduğu iddia edilen bir ailenin evine gerçekleştirdiği ziyaretle... 27.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-27T21:06+0300

2022-04-27T21:06+0300

2022-04-27T21:09+0300

fatih dönmez

politika

kemal kılıçdaroğlu

elektrik

elektrik kesintisi

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun 4 aydır elektriği kesik olduğu iddia edilen bir ailenin evine gerçekleştirdiği ziyaretle ilgili yaptığı son açıklamada şuları söyledi:Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun elektrik kesintileriyle ilgili iddialarına "İspat istemiştiniz, işte ispatı" diyerek yanıt vermişti.

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fatih dönmez, kemal kılıçdaroğlu, elektrik, elektrik kesintisi