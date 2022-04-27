https://tr.sputniknews.com/20220427/bakan-koca-saglik-calisanini-yaralama-agir-suc-sayilacak-1055900613.html

Bakan Koca: Sağlık çalışanını yaralama, ağır suç sayılacak

Bakan Koca: Sağlık çalışanını yaralama, ağır suç sayılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarına şiddetle ilgili, “Kasten yaralama suçu, ceza yargılaması bakımından artık çok daha ağır bir suç olacak”... 27.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-27T20:43+0300

2022-04-27T20:43+0300

2022-04-27T20:43+0300

türkiye

fahrettin koca

sağlık çalışanı

sağlık

sağlıkta şiddet

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aydın programı çerçevesinde Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’ne (ADÜ) geldi. Burada ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir ile görüşen Bakan Koca, üniversite hakkında bilgi aldıktan sonra Tıp Fakültesi öğrencileri ile düzenlenen toplantıda bir araya geldi.Burada konuşan Koca, "Bu ülkenin hekiminin, asistan hekiminin, uzman hekiminin, geçim kaygısı duymasına ne bir hekim ne de bakan olarak gönlüm razıdır. Cumhurbaşkanımız, maaş başta olmak üzere özlük haklarının iyileştirilmesi konusunda iradesini beyan etmiştir. Tüm konularda kararlılığını ortaya koymuştur. Çalışma ortamı sorunları bağlamında yardımcı personel eksikliği öne çıkan başlıklardan. Çözüm için zamana ihtiyaç var." ifadelerini kullandı."Problemle bizzat ilgileneceğim"Sağlık Bakanı Koca, Tıp Fakültesi öğrencileri buluşmasında konuşmasına merhum Başbakan Adnan Menderes’ten bahsederek başladı. “Bu ziyaretle, Tıp Fakültesi buluşmaları serisinin bir yenisini daha gerçekleştiriyorum” diyen Bakan Koca, “Bugün, 30 yılda kazandığı yetkinlik sebebiyle, ülkedeki yüzlerce tıbbiyelinin gönlünün olduğu yerdeyim. Profesör Ayhan Aköz hocamız, dekanlık görevini yaklaşık bir ay önce üstlendi. Kendisi, camiada tanınmış Acil Tıp hocasıdır. Biliyorsunuz, meslek, zamanla kişiliğin bir bileşeni olur. Fakültemizde gördüğü sorunlara bir acilci tutumuyla eğildiğini düşünüyorum. Sağlık Bakanlığı olarak biz de kendisine verebileceğimiz desteği vermeye hazırız. Buraya gelmeden önce yaptırdığım araştırmada, asistanlarımızın nöbetlerde kullanılacak dinlenme odalarına ihtiyacı olduğunu öğrendim. Maaşlardaki yetersizliklerin yol açtığı sonuçlardan biri olarak, bilimsel aktivitelerden yoksun kalma sorunu da dile getirildi. Yenidoğan servisi yetersiz kaldığı için, hasta sevkinin kaçınılmaz olması asistanlarımızın şikayetleri arasında. Sevki, kendine yakıştıramayan bu mesleki gurur bence alkışlanmaya değerdir. Problemle bizzat ilgileneceğim” açıklamasında bulundu.'TUS’larda derece yapmaya aday kaç kişiyiz?'Bakan Koca, tıp fakültesi öğrencilerinden beklentisini ifade ederek, “Sözümün bu noktasında öğrencilerimizden haklı bir beklentimi dile getirmek isterim. Önümüzdeki TUS’larda derece yapmaya aday kaç kişiyiz? Aydın Adnan Menderes Tıp Fakültesi mezunlarının TUS’taki başarı oranının şu ankinden daha yüksek olmasını, bu fakülteye derece kazandırılmasını bekliyorum” diye konuştu.'Şiddete teşebbüsü azaltacak güçteki kararları mümkün olduğunca yaymalı, duyurmalıyız'Sağlık Bakanlığının, her şiddet olayı özelinde tek tek verdiği mücadelenin yeterince bilinmediğini açıklayan Bakan Koca, “Şiddet davaları avukatlarımızca takip edilmektedir. Mağdur arkadaşlarımıza gerekli desteği vermeye çalışıyoruz. Değindiğim il esaslı yapı, bir bakan yardımcımın koordinasyonunda bana bağlıdır. Sağlıkta şiddet olaylarının mevcut hukuki süreçleri yadırganmakta, bunlara anlam verilememektedir. Süreçlerin adalet duygumuzu tatmin etmediği çok doğrudur. Fakat bu değerlendirmelerde bilgi eksikliğine dayalı hata payları da var. Mevcut yasalar, olayların önemli bir kısmında, maalesef, yargı mensupları için tutukluluğu mümkün kılmıyor. Biz isteriz ki, yasanın hükmü vicdanımızın verdiği hükümle aynı olsun. Aynı değilse, yasa suçun ciddiyetinin gerisinde kalmış ve eskimişse o zaman onu değiştirme iradesine ihtiyaç vardır. Arkadaşlar, irade ortaya konmuştur. Kürsüdeki yargı mensubunun önünde duran yasa, sayılı günler içinde değişmiş olacak. Hakim ve savcılara, verdikleri yıldırıcı kararlar sebebiyle teşekkürü çok görmemeliyiz. Şiddete teşebbüsü azaltacak güçteki kararları mümkün olduğunca yaymalı, duyurmalıyız. Sosyal medya ve diğer kitle iletişim araçları bu amaçla etkili bir şekilde kullanılmalıdır."'Maalesef medya için suç cazip, ceza ilgi çekici değil'Şiddet suçlarına karşı büyük bir adım atıldığını açıklayan Bakan Koca, “TBMM Adalet Komisyonundan bir düzenleme geçti. Kasten yaralama suçu Katalog Suçları çerçevesine alınıyor. Bu ne demektir? Kasten yaralama suçu, ceza yargılaması bakımından artık çok daha ağır bir suç olacak. Suçun, Katalog Suçlarına alınması, tutukluluk için yeterli sebep teşkil edecek. Zihninizde canlansın diye örnek veriyorum. Sağlık çalışanını yaralama suçu; artık, kasten öldürme, işkence, intihara yönlendirme gibi çok ağır suçlarla aynı başlık altında toplanıyor. Buna ek olarak; halk arasında “kravat indirimi” denen iyi hal indirimi kalkıyor. Suç, kamu hizmetinin engellendiği diğer şiddet suçlarından ayrılarak, ceza artırılıyor"

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fahrettin koca, sağlık çalışanı, sağlık, sağlıkta şiddet