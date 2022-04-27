https://tr.sputniknews.com/20220427/bakan-nebati-devrim-arabalarina-engel-olanlar-elektrikli-togga-engel-olamayacak-1055903708.html

Bakan Nebati: Devrim arabalarına engel olanlar elektrikli TOGG'a engel olamayacak

Bakan Nebati: Devrim arabalarına engel olanlar elektrikli TOGG'a engel olamayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul Sanayi Odası'nın Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısına katıldı. Bakan Nebati, "Dün devrim arabalarına engel... 27.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-27T23:15+0300

2022-04-27T23:15+0300

2022-04-27T23:15+0300

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türkiye

togg

nureddin nebati

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İSO'nun Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısına katılarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati, dünyanın zor bir dönemden geçtiğini ve Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın, bu durumu daha da zorlaştırdığına değindi. Tüm zorluklara rağmen, küresel çalışmalara imza atarak ülkeye istihdam anlamında büyük katkılar sunmaya çalıştıklarını aktaran Nebati, projelerden bahsetti.Bakan Nebati konuşmasında, "Zor bir dönemden geçiyoruz. Küresel salgının negatif etkilerinin üstesinden gelinmeye tam başlamışken, Kuzeyimizde baş gösteren Ukrayna ve Rusya Savaşı durumun maalesef daha sıkıntılı bir hal almasına sebep oldu. Başta enerji ve gıda olmak üzere tüm emtialarda, temel ihtiyaç maddelerinde küresel düzeyde önemli fiyat artışlarına şahit olduk. Örneğin petrol fiyatları 100 doların üzerinde seyrediyor. Bu rakam geçen yılın ortalamasına göre neredeyse yüzde 50'nin üzerinde. Doğal gaz fiyatları özellikle sanayicilerimiz oldukça etkilenmiş durumdalar, geçtiğimiz yıl ortalamasının iki kat seviyelerinde. Bakır, alüminyum, çelik gibi metaller benzer şekilde. Küresel piyasalarda oldukça yüksek oranlarda fiyatlar yaşanıyor. Hem siz sanayicilerimizin, hem de vatandaşlarımızın maruz kaldığı maliyetleri de aslında önemli ölçüde süspanse ettik. Enerjisini kendisi karşılayan, kaynak verimliliği yüksek yeşil OSB'ler için Dünya Bankası'ndan 300 milyon dolarlık bir kredi sağladık. Ulaştırmada karbon salınımını azaltmak, otomotiv üretimde dünya trendlerini yakalamak üzere malum TOGG'u tasarladık. Önümüzdeki üç yılda ülkemize 3.2 milyarlık dolarlık iklim finansmanını sağlayacağız. Son olarak Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan, enerji verimliliği alanında kullanılmak üzere 500 milyon euroluk bir finansmanı da sağlayacağız" dedi.'TOGG'a engel olamayacaklar, SİHA'lara engel olamadıkları gibi'Bazı kesimler tarafından sözlerinin çarpıtıldığını ancak her şeye rağmen yollarına devam edeceklerini aktaran Nebati, Türkiye'nin otomobili TOGG'a engel olunamayacağını kaydetti. Nebati konuşmasında şunları söyledi:

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türkiye, togg, nureddin nebati