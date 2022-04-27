https://tr.sputniknews.com/20220427/bakan-varank-dertleri-ne-cevre-ne-agac-bunlarin-derdi-iktidari-devirmek-1055904317.html

Bakan Varank: Dertleri ne çevre ne ağaç, bunların derdi iktidarı devirmek

Bakan Varank: Dertleri ne çevre ne ağaç, bunların derdi iktidarı devirmek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Bunların derdi ne çevre, ne ağaç, ne yeşillik. Bunların derdi, bu iktidarı öyle veya böyle devirmenin derdinde... 27.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-27T23:48+0300

2022-04-27T23:48+0300

2022-04-27T23:48+0300

politika

mustafa varank

muhalefet

gezi parkı

osman kavala

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yalova’da AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Gönül Sofrası Buluşması’na katıldı.İftar sonrasında bir konuşma yapan Varank, kendilerinin Türkiye’yi kalkındırmak için çalışırken bir kesimin ise Türkiye’yi eski karanlık günlerine döndürmek istediğini ifade etti.Gezi Parkı olaylarıyla ilgili mahkeme kararı sonrasında muhalefetten yapılan açıklamalara tepki gösteren Bakan Varank, şöyle konuştu:'Bunların derdi iktidarı devirmek'Gazi Parkı olayları sırasında Başbakanlık’ta çalıştığını ve Beşiktaş Barbaros Bulvarı’ndan aşağıya iş makinalarıyla gelip Başbakanlık Ofisi’ni işgal etmeye kalkıldığını ifade eden Bakan Varank, “Bu mu özgürlük, bu mu çevreden yana olmak. Şimdi onları yapanlar, mahkemeden gerekli cezayı aldıklarında, ‘Adalet bu mu?’ diyorlar. Evet, adalet bu. Mahkeme sizin lehinize karar verdiğinde adaleti kabul ediyorsunuz. Sizin aleyhinizde karar verdiğinde adaleti kabul etmiyorsunuz. Böyle bir anlayış olmaz. Bunlar gerçekten özgürlükçü olsalardı, bundan önceki belediye döneminde nasıl ağaç katliamları bu şehirde yapıldı onların hesabını sorarlardı. Bunların derdi ne çevre, ne ağaç, ne yeşillik. Bunların derdi, bu iktidarı öyle veya böyle devirmenin derdinde olmak. Biz bunlara müsaade etmeyeceğiz” diye konuştu.'Böyle tiyatrolarla, yalanlarla siyaset yapılmaz'Muhalefetin eleştirilerine tepki gösteren Varank, sosyal devlet anlayışının AK Parti iktidarları döneminde yaşandığını ifade etti. Tüm vatandaşların sağlık güvencesi altında olduğunu belirten Varank, “Bunları görmeyen duymayan muhalefet bir tiyatro oynuyor, şov yapıyor. Yok elektrik faturasını ödemediği için elektrikleri kesiliyor. Bu şovu devam ettirmek için Ankara Keçiören’de bir evi gidiyor, bakıyorsunuz aslında evin elektrikleri açık Kılıçdaroğlu gitmeden ışıkları kapatmışlar, gittikten sonra da açmışlar. Böyle tiyatrolarla, yalanlarla siyaset yapılmaz” dedi.

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mustafa varank, muhalefet, gezi parkı, osman kavala