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Bakan Varank: Dertleri ne çevre ne ağaç, bunların derdi iktidarı devirmek
Bakan Varank: Dertleri ne çevre ne ağaç, bunların derdi iktidarı devirmek
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Bunların derdi ne çevre, ne ağaç, ne yeşillik. Bunların derdi, bu iktidarı öyle veya böyle devirmenin derdinde... 27.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-27T23:48+0300
2022-04-27T23:48+0300
politika
mustafa varank
muhalefet
gezi parkı
osman kavala
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yalova’da AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Gönül Sofrası Buluşması’na katıldı.İftar sonrasında bir konuşma yapan Varank, kendilerinin Türkiye’yi kalkındırmak için çalışırken bir kesimin ise Türkiye’yi eski karanlık günlerine döndürmek istediğini ifade etti.Gezi Parkı olaylarıyla ilgili mahkeme kararı sonrasında muhalefetten yapılan açıklamalara tepki gösteren Bakan Varank, şöyle konuştu:'Bunların derdi iktidarı devirmek'Gazi Parkı olayları sırasında Başbakanlık’ta çalıştığını ve Beşiktaş Barbaros Bulvarı’ndan aşağıya iş makinalarıyla gelip Başbakanlık Ofisi’ni işgal etmeye kalkıldığını ifade eden Bakan Varank, “Bu mu özgürlük, bu mu çevreden yana olmak. Şimdi onları yapanlar, mahkemeden gerekli cezayı aldıklarında, ‘Adalet bu mu?’ diyorlar. Evet, adalet bu. Mahkeme sizin lehinize karar verdiğinde adaleti kabul ediyorsunuz. Sizin aleyhinizde karar verdiğinde adaleti kabul etmiyorsunuz. Böyle bir anlayış olmaz. Bunlar gerçekten özgürlükçü olsalardı, bundan önceki belediye döneminde nasıl ağaç katliamları bu şehirde yapıldı onların hesabını sorarlardı. Bunların derdi ne çevre, ne ağaç, ne yeşillik. Bunların derdi, bu iktidarı öyle veya böyle devirmenin derdinde olmak. Biz bunlara müsaade etmeyeceğiz” diye konuştu.'Böyle tiyatrolarla, yalanlarla siyaset yapılmaz'Muhalefetin eleştirilerine tepki gösteren Varank, sosyal devlet anlayışının AK Parti iktidarları döneminde yaşandığını ifade etti. Tüm vatandaşların sağlık güvencesi altında olduğunu belirten Varank, “Bunları görmeyen duymayan muhalefet bir tiyatro oynuyor, şov yapıyor. Yok elektrik faturasını ödemediği için elektrikleri kesiliyor. Bu şovu devam ettirmek için Ankara Keçiören’de bir evi gidiyor, bakıyorsunuz aslında evin elektrikleri açık Kılıçdaroğlu gitmeden ışıkları kapatmışlar, gittikten sonra da açmışlar. Böyle tiyatrolarla, yalanlarla siyaset yapılmaz” dedi.
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mustafa varank, muhalefet, gezi parkı, osman kavala

Bakan Varank: Dertleri ne çevre ne ağaç, bunların derdi iktidarı devirmek

23:48 27.04.2022
© DHASanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2022
© DHA
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Bunların derdi ne çevre, ne ağaç, ne yeşillik. Bunların derdi, bu iktidarı öyle veya böyle devirmenin derdinde olmak. Biz bunlara müsaade etmeyeceğiz” dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yalova’da AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Gönül Sofrası Buluşması’na katıldı.

İftar sonrasında bir konuşma yapan Varank, kendilerinin Türkiye’yi kalkındırmak için çalışırken bir kesimin ise Türkiye’yi eski karanlık günlerine döndürmek istediğini ifade etti.

Gezi Parkı olaylarıyla ilgili mahkeme kararı sonrasında muhalefetten yapılan açıklamalara tepki gösteren Bakan Varank, şöyle konuştu:

Gezi Parkı olaylarıyla ilgili mahkeme kararı sonrasında muhalefetten yapılan açıklamalara tepki gösteren Bakan Varank, şöyle konuştu:

“İşte CHP’nin Grup Başkanvekili, bir mahkeme kararı sonrası, Gezi süreciyle ilgili, neler söyledi, Cumhurbaşkanımıza hangi hakaretleri yaptı, muhtemelen siz de takip etmişsinizdir. Bu ülkedeki Gezi hadisesi aslında bu ülkeye kurulmuş tuzakların en büyüklerinden bir tanesiydi. Gezi döneminde kendilerini çevreci olarak göstermeye çalışan bir güruh insan, vandallıkla, yakıp, yıkmayla biz acaba bu iktidarı nasıl deviririz, bunun derdine düştüler. Bunu o zaman itiraf da ettiler. Açıp bakın o zamanki gazeteleri, televizyonları, neler söylüyorlardı, ‘Hadi 3 gün daha direnelim, bu iktidarı devireceğiz’ diyorlardı. ‘Hadi Taksim Meydanı’nı işgal edelim, biraz daha burayı işgal altında tutalım, bu iktidardan kurtulacağız’ diyorlardı. Yani, meşru seçilmiş bir hükümeti, gayri meşru yollarla nasıl devireceklerini kendileri itiraf ediyorlardı. Şimdi çıkmış, diyorlar ki, ‘Gezi zamanı bizim yaptığımız şeyler özgürlükle alakalıydı. Bunu kimseye yutturamazsınız. Gezi’de ne yaptığınızı hepimiz gayet iyi biliyoruz. Her tarafı yakıp yıktığınızı, kamu malına zarar verdiğinizi, otobüsleri, kamu binalarını nasıl tahrip ettiğinizi biz çok iyi hatırlıyoruz.”

'Bunların derdi iktidarı devirmek'

Gazi Parkı olayları sırasında Başbakanlık’ta çalıştığını ve Beşiktaş Barbaros Bulvarı’ndan aşağıya iş makinalarıyla gelip Başbakanlık Ofisi’ni işgal etmeye kalkıldığını ifade eden Bakan Varank, “Bu mu özgürlük, bu mu çevreden yana olmak. Şimdi onları yapanlar, mahkemeden gerekli cezayı aldıklarında, ‘Adalet bu mu?’ diyorlar. Evet, adalet bu. Mahkeme sizin lehinize karar verdiğinde adaleti kabul ediyorsunuz. Sizin aleyhinizde karar verdiğinde adaleti kabul etmiyorsunuz. Böyle bir anlayış olmaz. Bunlar gerçekten özgürlükçü olsalardı, bundan önceki belediye döneminde nasıl ağaç katliamları bu şehirde yapıldı onların hesabını sorarlardı. Bunların derdi ne çevre, ne ağaç, ne yeşillik. Bunların derdi, bu iktidarı öyle veya böyle devirmenin derdinde olmak. Biz bunlara müsaade etmeyeceğiz” diye konuştu.

'Böyle tiyatrolarla, yalanlarla siyaset yapılmaz'

Muhalefetin eleştirilerine tepki gösteren Varank, sosyal devlet anlayışının AK Parti iktidarları döneminde yaşandığını ifade etti. Tüm vatandaşların sağlık güvencesi altında olduğunu belirten Varank, “Bunları görmeyen duymayan muhalefet bir tiyatro oynuyor, şov yapıyor. Yok elektrik faturasını ödemediği için elektrikleri kesiliyor. Bu şovu devam ettirmek için Ankara Keçiören’de bir evi gidiyor, bakıyorsunuz aslında evin elektrikleri açık Kılıçdaroğlu gitmeden ışıkları kapatmışlar, gittikten sonra da açmışlar. Böyle tiyatrolarla, yalanlarla siyaset yapılmaz” dedi.
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