Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220427/balikligolde-cok-sayida-balik-oldu-temizlik-calismasi-baslatildi-1055894623.html
Balıklıgöl'de çok sayıda balık öldü: Temizlik çalışması başlatıldı
Balıklıgöl'de çok sayıda balık öldü: Temizlik çalışması başlatıldı
Şanlıurfa Balıklıgöl'de çok sayıda balık ölümü gerçekleşti. Görevliler gölde temizlik çalışması başlattı. 27.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-27T16:23+0300
2022-04-27T16:23+0300
türkiye
toplu balık ölümleri
balıklıgöl
şanlıurfa
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1b/1055894598_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_59838da87681cf420d22878a88e1adb4.jpg
Şanlıurfa Balıklıgöl'de balık ölümleri yaşanıyor. Son iki gündür meydana gelen ölümlerin kesin nedeni henüz bilinmezken, fazla yem ya da oksijen yetersizliğinden olduğu tahmin ediliyor. Göl görevlileri, balık ölümlerinin önüne geçmek için bir yandan temizlik çalışması başlatırken bir yandan da su motorları ile oksijen takviyesi yaptı.Gölde ölü balıkları gören vatandaşlardan Fakri Coşkun, “Şu anda balıklar ölüyor. Yetkililerin bir an önce buna bir çözüm bulması lazım. Buradan yetkililere sesleniyoruz, lütfen buna bir çözüm bulun” ifadelerini kullandı.Yetkililer, balık ölümlerinin yavrulama dönemine bağlı olarak yaşandığını bildirdi.
https://tr.sputniknews.com/20211203/buyuk-menderes-nehrinde-toplu-balik-olumleri-copler-bir-an-once-alinmazsa-daha-cok-balik-olecek-1051395097.html
türkiye
balıklıgöl
şanlıurfa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1b/1055894598_87:0:1527:1080_1920x0_80_0_0_206911871cfa0589781a2879479eeb92.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
toplu balık ölümleri, balıklıgöl, şanlıurfa

Balıklıgöl'de çok sayıda balık öldü: Temizlik çalışması başlatıldı

16:23 27.04.2022
© İHA / AHMET KOLSUZ - BEKİR ŞEYHANLIBalıklıgöl'de çok sayıda balık öldü: Temizlik çalışması başlatıldı
Balıklıgöl'de çok sayıda balık öldü: Temizlik çalışması başlatıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2022
© İHA / AHMET KOLSUZ - BEKİR ŞEYHANLI
Abone olTelegram
Şanlıurfa Balıklıgöl'de çok sayıda balık ölümü gerçekleşti. Görevliler gölde temizlik çalışması başlattı.
Şanlıurfa Balıklıgöl'de balık ölümleri yaşanıyor.
Son iki gündür meydana gelen ölümlerin kesin nedeni henüz bilinmezken, fazla yem ya da oksijen yetersizliğinden olduğu tahmin ediliyor.
Göl görevlileri, balık ölümlerinin önüne geçmek için bir yandan temizlik çalışması başlatırken bir yandan da su motorları ile oksijen takviyesi yaptı.
Gölde ölü balıkları gören vatandaşlardan Fakri Coşkun, “Şu anda balıklar ölüyor. Yetkililerin bir an önce buna bir çözüm bulması lazım. Buradan yetkililere sesleniyoruz, lütfen buna bir çözüm bulun” ifadelerini kullandı.
Yetkililer, balık ölümlerinin yavrulama dönemine bağlı olarak yaşandığını bildirdi.
Toplu balık ölümleri - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2021
YAŞAM
Büyük Menderes Nehri'nde toplu balık ölümleri: 'Çöpler bir an önce alınmazsa daha çok balık ölecek'
3 Aralık 2021, 00:04
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала