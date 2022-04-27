https://tr.sputniknews.com/20220427/balikligolde-cok-sayida-balik-oldu-temizlik-calismasi-baslatildi-1055894623.html

Balıklıgöl'de çok sayıda balık öldü: Temizlik çalışması başlatıldı

Balıklıgöl'de çok sayıda balık öldü: Temizlik çalışması başlatıldı

Şanlıurfa Balıklıgöl'de çok sayıda balık ölümü gerçekleşti. Görevliler gölde temizlik çalışması başlattı. 27.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-27T16:23+0300

2022-04-27T16:23+0300

2022-04-27T16:23+0300

türkiye

toplu balık ölümleri

balıklıgöl

şanlıurfa

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Şanlıurfa Balıklıgöl'de balık ölümleri yaşanıyor. Son iki gündür meydana gelen ölümlerin kesin nedeni henüz bilinmezken, fazla yem ya da oksijen yetersizliğinden olduğu tahmin ediliyor. Göl görevlileri, balık ölümlerinin önüne geçmek için bir yandan temizlik çalışması başlatırken bir yandan da su motorları ile oksijen takviyesi yaptı.Gölde ölü balıkları gören vatandaşlardan Fakri Coşkun, “Şu anda balıklar ölüyor. Yetkililerin bir an önce buna bir çözüm bulması lazım. Buradan yetkililere sesleniyoruz, lütfen buna bir çözüm bulun” ifadelerini kullandı.Yetkililer, balık ölümlerinin yavrulama dönemine bağlı olarak yaşandığını bildirdi.

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türkiye

balıklıgöl

şanlıurfa

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toplu balık ölümleri, balıklıgöl, şanlıurfa