https://tr.sputniknews.com/20220427/balikligolde-cok-sayida-balik-oldu-temizlik-calismasi-baslatildi-1055894623.html
Balıklıgöl'de çok sayıda balık öldü: Temizlik çalışması başlatıldı
Balıklıgöl'de çok sayıda balık öldü: Temizlik çalışması başlatıldı
Şanlıurfa Balıklıgöl'de çok sayıda balık ölümü gerçekleşti. Görevliler gölde temizlik çalışması başlattı. 27.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-27T16:23+0300
2022-04-27T16:23+0300
2022-04-27T16:23+0300
türkiye
toplu balık ölümleri
balıklıgöl
şanlıurfa
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Şanlıurfa Balıklıgöl'de balık ölümleri yaşanıyor. Son iki gündür meydana gelen ölümlerin kesin nedeni henüz bilinmezken, fazla yem ya da oksijen yetersizliğinden olduğu tahmin ediliyor. Göl görevlileri, balık ölümlerinin önüne geçmek için bir yandan temizlik çalışması başlatırken bir yandan da su motorları ile oksijen takviyesi yaptı.Gölde ölü balıkları gören vatandaşlardan Fakri Coşkun, “Şu anda balıklar ölüyor. Yetkililerin bir an önce buna bir çözüm bulması lazım. Buradan yetkililere sesleniyoruz, lütfen buna bir çözüm bulun” ifadelerini kullandı.Yetkililer, balık ölümlerinin yavrulama dönemine bağlı olarak yaşandığını bildirdi.
https://tr.sputniknews.com/20211203/buyuk-menderes-nehrinde-toplu-balik-olumleri-copler-bir-an-once-alinmazsa-daha-cok-balik-olecek-1051395097.html
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toplu balık ölümleri, balıklıgöl, şanlıurfa
Balıklıgöl'de çok sayıda balık öldü: Temizlik çalışması başlatıldı
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Şanlıurfa Balıklıgöl'de çok sayıda balık ölümü gerçekleşti. Görevliler gölde temizlik çalışması başlattı.
Şanlıurfa Balıklıgöl'de balık ölümleri yaşanıyor.
Son iki gündür meydana gelen ölümlerin kesin nedeni henüz bilinmezken, fazla yem ya da oksijen yetersizliğinden olduğu tahmin ediliyor.
Göl görevlileri, balık ölümlerinin önüne geçmek için bir yandan temizlik çalışması başlatırken bir yandan da su motorları ile oksijen takviyesi yaptı.
Gölde ölü balıkları gören vatandaşlardan Fakri Coşkun, “Şu anda balıklar ölüyor. Yetkililerin bir an önce buna bir çözüm bulması lazım. Buradan yetkililere sesleniyoruz, lütfen buna bir çözüm bulun” ifadelerini kullandı.
Yetkililer, balık ölümlerinin yavrulama dönemine bağlı olarak yaşandığını bildirdi.