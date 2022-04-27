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https://tr.sputniknews.com/20220427/belaruslu-milletvekilleri-teror-sucunda-idam-cezasinin-onunu-acan-duzenlemeyi-onayladi-1055890764.html
Belaruslu milletvekilleri, terör suçunda idam cezasının önünü açan düzenlemeyi onayladı
Belaruslu milletvekilleri, terör suçunda idam cezasının önünü açan düzenlemeyi onayladı
Belarus parlamentosunun alt kanadı ceza kanunundaki değişiklikleri onayladı. Düzenleme ile idam da dahil olmak üzere, terör saldırılarına teşebbüste verilen... 27.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-27T14:49+0300
2022-04-27T14:49+0300
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Belarus’ta parlamentonun alt kanadının açıklamasında, yapılan iki oturumla ceza kanununda değişiklik yapılmasına yönelik karar taslağı onaylandı.Böylelikle, terör eylemlerine teşebbüs durumunda istisnai bir tedbir olarak idam cezası uygulanması ihtimalinin önü açıldı.Kararla yıkıcı unsurlar üzerinde caydırıcı etki yaratmanın ve devletin terör eylemleriyle mücadelede kararlılığının gösterilmesinin amaçlandığı aktarıldı.
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Belaruslu milletvekilleri, terör suçunda idam cezasının önünü açan düzenlemeyi onayladı

14:49 27.04.2022
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Belarus bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2022
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Belarus parlamentosunun alt kanadı ceza kanunundaki değişiklikleri onayladı. Düzenleme ile idam da dahil olmak üzere, terör saldırılarına teşebbüste verilen cezaların daha da sertleştirilmesi öngörülüyor.
Belarus’ta parlamentonun alt kanadının açıklamasında, yapılan iki oturumla ceza kanununda değişiklik yapılmasına yönelik karar taslağı onaylandı.
Böylelikle, terör eylemlerine teşebbüs durumunda istisnai bir tedbir olarak idam cezası uygulanması ihtimalinin önü açıldı.
Kararla yıkıcı unsurlar üzerinde caydırıcı etki yaratmanın ve devletin terör eylemleriyle mücadelede kararlılığının gösterilmesinin amaçlandığı aktarıldı.
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