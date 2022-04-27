https://tr.sputniknews.com/20220427/belaruslu-milletvekilleri-teror-sucunda-idam-cezasinin-onunu-acan-duzenlemeyi-onayladi-1055890764.html

Belaruslu milletvekilleri, terör suçunda idam cezasının önünü açan düzenlemeyi onayladı

Belaruslu milletvekilleri, terör suçunda idam cezasının önünü açan düzenlemeyi onayladı

Belarus parlamentosunun alt kanadı ceza kanunundaki değişiklikleri onayladı. Düzenleme ile idam da dahil olmak üzere, terör saldırılarına teşebbüste verilen... 27.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-27T14:49+0300

2022-04-27T14:49+0300

2022-04-27T14:49+0300

belarus

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Belarus’ta parlamentonun alt kanadının açıklamasında, yapılan iki oturumla ceza kanununda değişiklik yapılmasına yönelik karar taslağı onaylandı.Böylelikle, terör eylemlerine teşebbüs durumunda istisnai bir tedbir olarak idam cezası uygulanması ihtimalinin önü açıldı.Kararla yıkıcı unsurlar üzerinde caydırıcı etki yaratmanın ve devletin terör eylemleriyle mücadelede kararlılığının gösterilmesinin amaçlandığı aktarıldı.

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