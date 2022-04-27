CANLI | Rusya Savunma Bakanlığı: Kherson Bölgesi'ne 40 tonun üzerinde insani yardım teslim edildi

Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri harekatına ilişkin son gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
Rusya Savunma Bakanlığı, Kherson Bölgesi'ne 40 tonun üzerinde insani yardım teslim edildiğini açıkladı. ABD Savunma Bakanı Austin, Ukrayna'daki çatışmanın ABD ile Rusya arasında bir vekalet savaşı olmadığını söyledi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedariki için adeta yarışa giriştiklerini belirtti.
06:22 27.04.2022
Visa, Rusya'daki faaliyetlerin askıya alınmasından sonra 60 milyon dolar zarara uğradı. Şirket, Rusya ve Ukrayna'daki personelini desteklemek için 25 milyon dolar harcadı.
06:21 27.04.2022
Dünya Bankası, Rusya-Ukrayna krizinden dolayı, Avrupa'nın bu yıl doğal gaz ve kömür fiyatlarında 2021'e kıyasla iki kat artışla karşı karşıya olduğunu kaydetti.
06:20 27.04.2022
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Almanya'da 40'dan fazla ülkenin katıldığı, Ukrayna'yla ilgili yapılan görüşmelerinin ardından Ramstein Hava Üssü'nde basın toplantısı düzenledi.
Austin, Ukrayna'daki çatışmanın ABD ile Rusya arasında bir vekalet savaşı olmadığını söyledi. Austin, "Biz Rusya ile savaş halinde değiliz. Ukrayna, Rusya ile güncel bir mücadele içinde" dedi.
06:19 27.04.2022
Rusya Savunma Bakanlığı: Kherson Bölgesi'ne 40 tonun üzerinde insani yardım teslim edildi
06:18 27.04.2022