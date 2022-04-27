CANLI | Rusya Savunma Bakanlığı: Kherson Bölgesi'ne 40 tonun üzerinde insani yardım teslim edildi

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Almanya'da 40'dan fazla ülkenin katıldığı, Ukrayna'yla ilgili yapılan görüşmelerinin ardından Ramstein Hava Üssü'nde basın toplantısı düzenledi.

Austin, Ukrayna'daki çatışmanın ABD ile Rusya arasında bir vekalet savaşı olmadığını söyledi. Austin, "Biz Rusya ile savaş halinde değiliz. Ukrayna, Rusya ile güncel bir mücadele içinde" dedi.