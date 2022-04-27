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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220427/canli--rusya-savunma-bakanligi-kherson-bolgesine-40-tonun-uzerinde-insani-yardim-teslim-edildi-1055878326.html
CANLI | Rusya Savunma Bakanlığı: Kherson Bölgesi'ne 40 tonun üzerinde insani yardım teslim edildi
CANLI | Rusya Savunma Bakanlığı: Kherson Bölgesi'ne 40 tonun üzerinde insani yardım teslim edildi
Rusya Savunma Bakanlığı, Kherson Bölgesi'ne 40 tonun üzerinde insani yardım teslim edildiğini açıkladı. ABD Savunma Bakanı Austin, Ukrayna'daki çatışmanın ABD... 27.04.2022, Sputnik Türkiye
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ukrayna krizi
rusya
ukrayna krizi
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Donbass operasyonu- Sivillerin tahliyesi - Sputnik Türkiye

CANLI | Rusya Savunma Bakanlığı: Kherson Bölgesi'ne 40 tonun üzerinde insani yardım teslim edildi

06:23 27.04.2022
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Rusya Savunma Bakanlığı, Kherson Bölgesi'ne 40 tonun üzerinde insani yardım teslim edildiğini açıkladı. ABD Savunma Bakanı Austin, Ukrayna'daki çatışmanın ABD ile Rusya arasında bir vekalet savaşı olmadığını söyledi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedariki için adeta yarışa giriştiklerini belirtti.
Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri harekatına ilişkin son gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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06:22 27.04.2022
Visa, Rusya'daki faaliyetlerin askıya alınmasından sonra 60 milyon dolar zarara uğradı. Şirket, Rusya ve Ukrayna'daki personelini desteklemek için 25 milyon dolar harcadı.
06:21 27.04.2022
Dünya Bankası, Rusya-Ukrayna krizinden dolayı, Avrupa'nın bu yıl doğal gaz ve kömür fiyatlarında 2021'e kıyasla iki kat artışla karşı karşıya olduğunu kaydetti.
06:20 27.04.2022
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Almanya'da 40'dan fazla ülkenin katıldığı, Ukrayna'yla ilgili yapılan görüşmelerinin ardından Ramstein Hava Üssü'nde basın toplantısı düzenledi.
Austin, Ukrayna'daki çatışmanın ABD ile Rusya arasında bir vekalet savaşı olmadığını söyledi. Austin, "Biz Rusya ile savaş halinde değiliz. Ukrayna, Rusya ile güncel bir mücadele içinde" dedi.
06:19 27.04.2022
Rusya Savunma Bakanlığı: Kherson Bölgesi'ne 40 tonun üzerinde insani yardım teslim edildi
06:18 27.04.2022
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CANLI | Rus Dışişleri: Batılı ülkeler Ukrayna'ya daha çok silah tedarik etmek için adeta yarışıyor
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