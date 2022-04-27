CANLI | Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, G20 Zirvesi'ne davet edildi

Rusya, 8 Japon diplomatik çalışanı sınır dışı ediyor

Rusya, Japonya’nın Moskova Büyükelçiliği’nin 8 çalışanını sınırdışı etme kararı aldı. Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Japonya’nın Moskova Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı.

Büyükelçiye, Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri operasyonunun başlamasından bu yana Tokyo’nun açık şekilde düşmanca ve Rusya karşıtı bir tutum sergilediği belirtildi.

Bakanlık ayrıca Tokyo’nun Rusya’ya karşı yürütülen karalama kampanyasına aktif şekilde katıldığı, ikili ilişkiler konusunda daha önce görülmemiş türden adımlar attığı, yıllarca inşa edilmiş olan ve karşılıklı fayda sağlayan ilişkilere zarar verdiğini ifade etti.

Japonya’nın Ukrayna’daki neo-Nazi oluşumlara tam destek sunan bir tavır takındığı, Kiev rejimine siyasi, ekonomik ve askeri yardım sunduğunu da aktaran bakanlık, 8 Rus diplomatın da Japonya’dan sınır dışı edildiğini hatırlattı.

Bununla bağlantılı olarak Rusya, karşılıklılık ilkesi çerçevesinde Japonya’nın Moskova Büyükelçiliği’nde görev yapan 8 diplomatik çalışanın 10 Mayıs’a kadar ülkeyi terk etmesini istedi.