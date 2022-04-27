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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220427/canli--ukrayna-devlet-baskani-zelenskiy-g20-zirvesine-davet-edildi-1055894855.html
CANLI | Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, G20 Zirvesi'ne davet edildi
CANLI | Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, G20 Zirvesi'ne davet edildi
Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatı devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Endonezya'da düzenlenecek G20 Zirvesi'ne davet edildiğini... 27.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-27T16:46+0300
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rusya
ukrayna
askeri harekat
batı
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Mariupol - Ukrayna - Sputnik Türkiye

CANLI | Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, G20 Zirvesi'ne davet edildi

16:46 27.04.2022
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Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatı devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Endonezya'da düzenlenecek G20 Zirvesi'ne davet edildiğini açıkladı.
Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri harekatı sürerken, Batılı ülkelerin Moskova'yı hedef alan eylemleri de devam ediyor.
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'nın Polonya ve Bulgaristan'a doğalgaz tedarikini kesmesinin ardından bu ülkelerin Avrupa'daki komşularından alım yapacağını söyledi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, satın aldıkları gazın ödemesini ruble ile yapmadıkları için Rusya’nın gaz tedarikini kestiği ülkelerin sonradan ruble ile ödeme yapmaya karar vermeleri hâlinde, bu ülkelere gaz sevkiyatına yeniden başlayabileceklerini kaydetti.
ABD'nin Ukrayna da dahil tüm dünyada biyolojik laboratuvar ağı kurduğunu belirten Rusya Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Nikolay Patruşev, bu laboratuvarlarda yeni biyolojik silah geliştirildiğini vurguladı.
Ukrayna - Mariupol - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2022
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CANLI| Rusya Güvenlik Konseyi: ABD, Ukrayna'da yeni biyolojik silah geliştirdi
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16:47 27.04.2022
Rusya, 8 Japon diplomatik çalışanı sınır dışı ediyor
Rusya, Japonya’nın Moskova Büyükelçiliği’nin 8 çalışanını sınırdışı etme kararı aldı. Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Japonya’nın Moskova Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı.
Büyükelçiye, Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri operasyonunun başlamasından bu yana Tokyo’nun açık şekilde düşmanca ve Rusya karşıtı bir tutum sergilediği belirtildi.
Bakanlık ayrıca Tokyo’nun Rusya’ya karşı yürütülen karalama kampanyasına aktif şekilde katıldığı, ikili ilişkiler konusunda daha önce görülmemiş türden adımlar attığı, yıllarca inşa edilmiş olan ve karşılıklı fayda sağlayan ilişkilere zarar verdiğini ifade etti.
Japonya’nın Ukrayna’daki neo-Nazi oluşumlara tam destek sunan bir tavır takındığı, Kiev rejimine siyasi, ekonomik ve askeri yardım sunduğunu da aktaran bakanlık, 8 Rus diplomatın da Japonya’dan sınır dışı edildiğini hatırlattı.
Bununla bağlantılı olarak Rusya, karşılıklılık ilkesi çerçevesinde Japonya’nın Moskova Büyükelçiliği’nde görev yapan 8 diplomatik çalışanın 10 Mayıs’a kadar ülkeyi terk etmesini istedi.
16:30 27.04.2022
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, G20 Zirvesi'ne davet edildi
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Endonezya'da düzenlenecek G20 Zirvesi'ne davet edildiğini açıkladı. Zelenskiy, Twitter hesabından Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile telefon görüşmesi yaptığını belirterek "Başta BM'deki açık tutumu ve (Ukrayna'nın) egemenlik ve toprak bütünlüğüne verdiği destekler için teşekkür ettim. Gıda güvenliği konusunu görüştük. G20 Zirvesi'ne davet ettiği için minnettarım" ifadelerini kullandı.
Dünyanın en büyük 20 ekonomisinin oluşturduğu G20 grubun zirvesi, kasımda Endonezya'ya bağlı Bali Adası'nda düzenlenecek.
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