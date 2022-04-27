CANLI | Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, G20 Zirvesi'ne davet edildi

Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri harekatı sürerken, Batılı ülkelerin Moskova'yı hedef alan eylemleri de devam ediyor.
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'nın Polonya ve Bulgaristan'a doğalgaz tedarikini kesmesinin ardından bu ülkelerin Avrupa'daki komşularından alım yapacağını söyledi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, satın aldıkları gazın ödemesini ruble ile yapmadıkları için Rusya’nın gaz tedarikini kestiği ülkelerin sonradan ruble ile ödeme yapmaya karar vermeleri hâlinde, bu ülkelere gaz sevkiyatına yeniden başlayabileceklerini kaydetti.
ABD'nin Ukrayna da dahil tüm dünyada biyolojik laboratuvar ağı kurduğunu belirten Rusya Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Nikolay Patruşev, bu laboratuvarlarda yeni biyolojik silah geliştirildiğini vurguladı.