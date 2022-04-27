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CHP Grup Başkanvekili Özel: Seçimlere doğru bazı belirsizliklerin ortadan kalkması kıymetli
CHP Grup Başkanvekili Özel: Seçimlere doğru bazı belirsizliklerin ortadan kalkması kıymetli
DEVA Partisi'nin seçimlere kendi adı ve logosuyla girme kararını almasının ardından CHP'den ilk açıklama geldi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Seçimlere... 27.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-27T15:41+0300
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politika
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özgür özel
deva partisi
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, önümüzdeki seçimlere partisinin kendi adı ve logosuyla girme kararını aldığını duyurdu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP'li Özgür Özel, ittifakta bir sorun olmadığı belirterek şunları ifade etti:'Milet İttifakı'nın yol haritası orada'
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, deva partisi, ali babacan

CHP Grup Başkanvekili Özel: Seçimlere doğru bazı belirsizliklerin ortadan kalkması kıymetli

15:41 27.04.2022
© AA / Ali Balıkçı Özgür Özel
 Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2022
© AA / Ali Balıkçı
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DEVA Partisi'nin seçimlere kendi adı ve logosuyla girme kararını almasının ardından CHP'den ilk açıklama geldi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Seçimlere doğru ilerlerken bazı belirsizliklerin ortadan kalkması açısından kıymetlidir" dedi.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, önümüzdeki seçimlere partisinin kendi adı ve logosuyla girme kararını aldığını duyurdu.
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP'li Özgür Özel, ittifakta bir sorun olmadığı belirterek şunları ifade etti:
"İttifak partileri ittifak içinde kendi logolarıyla yer alıyor. Şu ana kadar Millet İttifakı 4 partiden oluşuyor. 6'ya genişleme durumu var. 6'ya genişleyecek olursa da DEVA, kendi ismi ve logosuyla katılacağını ifade ediliyor."

'Milet İttifakı'nın yol haritası orada'

"Kendi pozisyonlarını açıklama doğrultusunda kıymetlidir. Seçimlere doğru ilerlerken bazı belirsizliklerin ortadan kalkması açısından kıymetlidir. Millet İttifakı'nın yol haritası orada. Cumhur İttifakı'nın adayı da daha ilan edilmiş değildir. BBP ile fotoğraf çektirmekten çekinen bir MHP var. Bir üçlü fotoğraf yok. Destici, herkese laf yetiştiriyor ama fotoğrafa giremiyor."
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