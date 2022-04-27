https://tr.sputniknews.com/20220427/chp-grup-baskanvekili-ozel-secimlere-dogru-bazi-belirsizliklerin-ortadan-kalkmasi-kiymetli-1055892898.html
CHP Grup Başkanvekili Özel: Seçimlere doğru bazı belirsizliklerin ortadan kalkması kıymetli
CHP Grup Başkanvekili Özel: Seçimlere doğru bazı belirsizliklerin ortadan kalkması kıymetli
DEVA Partisi'nin seçimlere kendi adı ve logosuyla girme kararını almasının ardından CHP'den ilk açıklama geldi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Seçimlere... 27.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-27T15:41+0300
2022-04-27T15:41+0300
2022-04-27T15:41+0300
politika
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
özgür özel
deva partisi
ali babacan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/03/1043338390_0:71:1200:746_1920x0_80_0_0_7417ffeab9420e173679d21164b74dbd.jpg
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, önümüzdeki seçimlere partisinin kendi adı ve logosuyla girme kararını aldığını duyurdu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP'li Özgür Özel, ittifakta bir sorun olmadığı belirterek şunları ifade etti:'Milet İttifakı'nın yol haritası orada'
https://tr.sputniknews.com/20220427/6-partinin-komisyonlari-calismaya-basladi-1055888964.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/03/1043338390_56:0:1144:816_1920x0_80_0_0_13ea5497bfa8c6493a6dfff1dbfcc088.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, deva partisi, ali babacan
CHP Grup Başkanvekili Özel: Seçimlere doğru bazı belirsizliklerin ortadan kalkması kıymetli
Abone ol
DEVA Partisi'nin seçimlere kendi adı ve logosuyla girme kararını almasının ardından CHP'den ilk açıklama geldi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Seçimlere doğru ilerlerken bazı belirsizliklerin ortadan kalkması açısından kıymetlidir" dedi.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan
, önümüzdeki seçimlere partisinin kendi adı ve logosuyla girme kararını aldığını duyurdu
.
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP'li Özgür Özel, ittifakta bir sorun olmadığı belirterek şunları ifade etti:
"İttifak partileri ittifak içinde kendi logolarıyla yer alıyor. Şu ana kadar Millet İttifakı 4 partiden oluşuyor. 6'ya genişleme durumu var. 6'ya genişleyecek olursa da DEVA, kendi ismi ve logosuyla katılacağını ifade ediliyor."
'Milet İttifakı'nın yol haritası orada'
"Kendi pozisyonlarını açıklama doğrultusunda kıymetlidir. Seçimlere doğru ilerlerken bazı belirsizliklerin ortadan kalkması açısından kıymetlidir. Millet İttifakı'nın yol haritası orada. Cumhur İttifakı'nın adayı da daha ilan edilmiş değildir. BBP ile fotoğraf çektirmekten çekinen bir MHP var. Bir üçlü fotoğraf yok. Destici, herkese laf yetiştiriyor ama fotoğrafa giremiyor."