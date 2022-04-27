https://tr.sputniknews.com/20220427/cumhurbaskani-erdogan-istanbulda-stk-temsilcileri-ile-iftar-programinda-konusma-yapiyor-1055901714.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu adam Türkiye'nin Soros'uydu Gezi olaylarının perde arkası koordinatörüydü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu adam Türkiye'nin Soros'uydu Gezi olaylarının perde arkası koordinatörüydü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, STK temsilcileriyle bir araya geldiği iftar programında, Osman Kavala ile ilgili yaptığı açıklamada "Bu adam Türkiye'nin Soros'uydu ve... 27.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-27T21:32+0300
2022-04-27T21:32+0300
2022-04-27T21:53+0300
recep tayyip erdoğan
iftar
stk
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/images/sharing/article/tur/1055901714.jpg?1651085604
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da STK temsilcileri ile iftar programında bir araya geliyor.Burada bir konuşma yapan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:-"Ömrümüzü adadığımız dava, şahıs değil beşer değil nefis değil Hak ve hakikat davasıdır."-"Ülkemizin önünde 3 Kasım seçimleri ile yeni kapılar açıldı."-Bir zatla ilgili verilen karar bazı çevreleri rahatsız etti. Bu adam Türkiye'nin Soros'uydu ve Gezi olaylarının perde arkası koordinatörüydü. -Bu ülkede hukuk var, yargı var. Bu yargı da kendi inandıklarını, bildiklerini hakkın egemen olması için bu kararı verdiler, vereceklerdir.-Son 20 yılda maruz kaldığımız hiçbir saldırıyı unutmadık, unutmuyoruz, yıllar geçse de unutmayacağız.-(Pençe Kilit Operasyonu) Kuzey Irak'ta şu anda yapmış olduğumuz harekatta 5 şehidimiz oldu ama 60 civarında teröristi etkisiz hale getirdik, öldürdük.-
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, iftar, stk
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu adam Türkiye'nin Soros'uydu Gezi olaylarının perde arkası koordinatörüydü
21:32 27.04.2022 (güncellendi: 21:53 27.04.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, STK temsilcileriyle bir araya geldiği iftar programında, Osman Kavala ile ilgili yaptığı açıklamada "Bu adam Türkiye'nin Soros'uydu ve Gezi olaylarının perde arkası koordinatörüydü" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da STK temsilcileri ile iftar programında bir araya geliyor.
Burada bir konuşma yapan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
-"Ömrümüzü adadığımız dava, şahıs değil beşer değil nefis değil Hak ve hakikat davasıdır."
-"Ülkemizin önünde 3 Kasım seçimleri ile yeni kapılar açıldı."
-Bir zatla ilgili verilen karar bazı çevreleri rahatsız etti. Bu adam Türkiye'nin Soros'uydu ve Gezi olaylarının perde arkası koordinatörüydü.
-Bu ülkede hukuk var, yargı var. Bu yargı da kendi inandıklarını, bildiklerini hakkın egemen olması için bu kararı verdiler, vereceklerdir.
-Son 20 yılda maruz kaldığımız hiçbir saldırıyı unutmadık, unutmuyoruz, yıllar geçse de unutmayacağız.
-(Pençe Kilit Operasyonu) Kuzey Irak'ta şu anda yapmış olduğumuz harekatta 5 şehidimiz oldu ama 60 civarında teröristi etkisiz hale getirdik, öldürdük.