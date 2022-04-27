https://tr.sputniknews.com/20220427/cumhurbaskani-erdogan-istanbulda-stk-temsilcileri-ile-iftar-programinda-konusma-yapiyor-1055901714.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu adam Türkiye'nin Soros'uydu Gezi olaylarının perde arkası koordinatörüydü

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu adam Türkiye'nin Soros'uydu Gezi olaylarının perde arkası koordinatörüydü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, STK temsilcileriyle bir araya geldiği iftar programında, Osman Kavala ile ilgili yaptığı açıklamada "Bu adam Türkiye'nin Soros'uydu ve... 27.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-27T21:32+0300

2022-04-27T21:32+0300

2022-04-27T21:53+0300

recep tayyip erdoğan

iftar

stk

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da STK temsilcileri ile iftar programında bir araya geliyor.Burada bir konuşma yapan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:-"Ömrümüzü adadığımız dava, şahıs değil beşer değil nefis değil Hak ve hakikat davasıdır."-"Ülkemizin önünde 3 Kasım seçimleri ile yeni kapılar açıldı."-Bir zatla ilgili verilen karar bazı çevreleri rahatsız etti. Bu adam Türkiye'nin Soros'uydu ve Gezi olaylarının perde arkası koordinatörüydü. -Bu ülkede hukuk var, yargı var. Bu yargı da kendi inandıklarını, bildiklerini hakkın egemen olması için bu kararı verdiler, vereceklerdir.-Son 20 yılda maruz kaldığımız hiçbir saldırıyı unutmadık, unutmuyoruz, yıllar geçse de unutmayacağız.-(Pençe Kilit Operasyonu) Kuzey Irak'ta şu anda yapmış olduğumuz harekatta 5 şehidimiz oldu ama 60 civarında teröristi etkisiz hale getirdik, öldürdük.-

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2022

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recep tayyip erdoğan, iftar, stk