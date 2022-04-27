https://tr.sputniknews.com/20220427/cumhurbaskanligi-kulliyesinde-2-yil-sonra-ilk-kez-torende-maske-takilmadi--1055877353.html
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2 yıl sonra ilk kez büyükelçiler törende maske takmadı
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2 yıl sonra ilk kez büyükelçiler törende maske takmadı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan, 3 ülkenin büyükelçilerini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen güven mektubu takdim töreninde... 27.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-27T02:45+0300
2022-04-27T02:45+0300
2022-04-27T02:47+0300
türkiye
koruyucu maske
cumhurbaşkanlığı külliyesi
tören
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Kapalı mekanlarda maske zorunluluğunun kaldırıldığını duyuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklama sonrası Büyükelçilerin güven mektubu takdim törenine katıldı. Tören, 2 yıl aradan sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde maskesiz gerçekleşen ilk güven mektubu takdim töreni oldu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası alınan kararları açıklamıştı.
türkiye
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koruyucu maske, cumhurbaşkanlığı külliyesi, tören
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2 yıl sonra ilk kez büyükelçiler törende maske takmadı
02:45 27.04.2022 (güncellendi: 02:47 27.04.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan, 3 ülkenin büyükelçilerini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen güven mektubu takdim töreninde büyükelçiler ve heyetleri maske takmadı.
Kapalı mekanlarda maske zorunluluğunun kaldırıldığını duyuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklama sonrası Büyükelçilerin güven mektubu takdim törenine katıldı.
Tören, 2 yıl aradan sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde maskesiz gerçekleşen ilk güven mektubu takdim töreni oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası alınan kararları açıklamıştı.