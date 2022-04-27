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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2 yıl sonra ilk kez büyükelçiler törende maske takmadı
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2 yıl sonra ilk kez büyükelçiler törende maske takmadı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan, 3 ülkenin büyükelçilerini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen güven mektubu takdim töreninde... 27.04.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
koruyucu maske
cumhurbaşkanlığı külliyesi
tören
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Kapalı mekanlarda maske zorunluluğunun kaldırıldığını duyuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklama sonrası Büyükelçilerin güven mektubu takdim törenine katıldı. Tören, 2 yıl aradan sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde maskesiz gerçekleşen ilk güven mektubu takdim töreni oldu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası alınan kararları açıklamıştı.
türkiye
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koruyucu maske, cumhurbaşkanlığı külliyesi, tören

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2 yıl sonra ilk kez büyükelçiler törende maske takmadı

02:45 27.04.2022 (güncellendi: 02:47 27.04.2022)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan, Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklama yapıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklama yapıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan, 3 ülkenin büyükelçilerini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen güven mektubu takdim töreninde büyükelçiler ve heyetleri maske takmadı.
Kapalı mekanlarda maske zorunluluğunun kaldırıldığını duyuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklama sonrası Büyükelçilerin güven mektubu takdim törenine katıldı.
Tören, 2 yıl aradan sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde maskesiz gerçekleşen ilk güven mektubu takdim töreni oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası alınan kararları açıklamıştı.
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