https://tr.sputniknews.com/20220427/daha-once-boyle-bir-sey-gormedik-goguslerinden-27-kilogram-meme-dokusu-cikti--1055891129.html

'Daha önce böyle bir şey görmedik': Göğsünden 2.7 kilogram meme dokusu çıktı

'Daha önce böyle bir şey görmedik': Göğsünden 2.7 kilogram meme dokusu çıktı

Hindistan'ın başkenti Delhi'deki bir hastanede 60 yaşındaki bir kadının göğsünden 2.7 kilogram meme dokusu çıkarıldı. Doktorlar, jigantomasti olduğu belirlenen... 27.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-27T15:27+0300

2022-04-27T15:27+0300

2022-04-27T15:37+0300

dünya

hindistan

kadın

meme

göğüs

ameliyat

doktor

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Delhi'deki Sir Ganga Ram Hastanesi'ndeki hekimler, Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) gelen bir kadının meme küçültme ameliyatını başarıyla gerçekleştirdi. Kadının göğsünden 2.7 kilogram meme dokusu çıkaran doktorlar, "Daha önce böyle bir şey görmedik" sözleriyle şaşkınlıklarını dile getirdi.Sputnik ile paylaşılan bir hastane açıklamasında, 60 yaşındaki kadının rahatsızlığının jigantomasti (anormal büyüklükte göğüslere sahip olma durumu) olduğu bildirildi.Açıklamaya göre tıbbi işlem sırasında uzmanlar, sol taraftan 1.3, sağ taraftan ise yaklaşık 1.4 kilogram meme dokusu çıkardı. Hastanenin Plastik ve Estetik Cerrahi Departmanı'nda kıdemli danışman olan Dr. Rajeev B. Ahuja, kadının göğüslerinin 'göbeğin iki inç altına' ulaştığına dikkat çekti.Dr. Ahuja, "Son 40 yıllık deneyimimde birçok büyük meme gördüm ancak bu hasta daha önce hiç görmediğim kadar büyük memelere sahipti ve bu, tüm semptomlarının temel nedeniydi" ifadelerini kullandı.Bunun yanında hastane yönetimi, hastanın ameliyattan 3 gün sonra taburcu edildiğini ve dikişlerin iki hafta sonra alındığını söyledi.Hastanın durumuna ilişkin konuşan Dr. Ahuja, "Şu anda herhangi bir rahatsızlık duymadan bir C ve D ölçüsünde sütyen giyebiliyor ve ağrısız, mutlu bir hayat yaşıyor" dedi.Jigantomasti nedir?Jigantomasti, memelerin aşırı büyüdüğü nadir bir hastalık olarak biliniyor. Şimdiye kadar dünya genelinde sadece birkaç yüz jigantomasti vakası bildirildi.Hastalık, aşırı hassas dokular veya hormonlar nedeniyle kendiliğinden veya hamilelik sonrası bir komplikasyon olarak ortaya çıkıyor.Hastalıktan etkilenen kadınların, göğüslerinde büyük bir yük taşıyormuş gibi hissettikleri söyleniyor.

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hindistan, kadın, meme, göğüs, ameliyat, doktor