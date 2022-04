https://tr.sputniknews.com/20220427/disisleri-bakani-cavusoglu-latin-amerika-ulkeleriyle-iliskilerimizi-gelistirmek-onceligimiz-1055888031.html

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Latin Amerika ülkeleriyle ilişkilerimizi geliştirmek önceliğimiz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Latin Amerika ülkeleriyle ilişkilerimizi geliştirmek önceliğimiz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye ile Kolombiya'nın küresel konularda iş birliğini artırmalarıyla ortaya çıkacak sinerjinin daha eşit, daha adil, daha... 27.04.2022

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Latin Amerika ziyaretleri kapsamında bulunduğu Kolombiya'da yayın yapan El Tiempo gazetesine, "Türkiye ve Kolombiya ortaklığı: Eşitliğe dayalı ikili iş birliğinden daha adil bir dünya için küresel güç birliğine doğru" başlıklı bir makale kaleme aldı.Makalede, Çavuşoğlu, Türkiye ile Kolombiya arasında 64 yıl önce Dostluk Anlaşması imzalanmasıyla başlayan diplomatik sürecin başlangıcından bu yana iki egemen ve eşit ülkenin samimi iş birliği temelinde ilişkilerini sürdürdüğünü ifade etti.Türkiye'nin 2010'da Bogota'da, Kolombiya'nın da 2011'de Ankara'da büyükelçilik açtığını anımsatan Çavuşoğlu, böylelikle iki ülkenin ilişkilerin çok daha üst seviyeye çıkartıldığı yepyeni bir dönemi başlatma iradesini gösterdiğini kaydetti.Çavuşoğlu, büyükelçiliklerin açılmasının akabinde cumhurbaşkanları düzeyinde karşılıklı gerçekleştirilen ziyaretlerin verdiği ivmeyle ikili ilişkilerin her alanda ilerletilmesini teminen çok sayıda iş birliği anlaşması imzalandığını aktararak, Karma Ekonomik Komisyon, Tarım İşbirliği Komitesi, Kültür ve Eğitim Komitesi gibi mekanizmalar tesis edildiğine işaret etti.Çavuşoğlu, Türkiye ile Kolombiya arasındaki ticaret hacminin 2 milyar doları aştığına dikkati çekerek, geçen yıl iki ülkenin ticaret hacminin 2020'ye oranla neredeyse iki katına çıktığını belirtti.Kolombiyalı 177 öğrenciye Türkiye'de yükseköğrenim görmeleri için Türkiye Bursları sağlandığını vurgulayan Çavuşoğlu, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Kolombiya’da sağlık, eğitim ve kırsal kalkınma alanlarında 157 projeye katkıda bulunduğunu belirtti.'Latin Amerika ülkeleriyle ilişkilerimizi geliştirmek bir önceliğimiz'Türkiye'nin girişimci ve insani bir dış politika izlediğinin altını çizen Çavuşoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:"Bu çerçevede Latin Amerika ülkeleriyle ilişkilerimizi geliştirmek bir önceliğimiz. Kolombiya’yı özel bir ortak olarak görüyoruz. Nitekim Kolombiya, bölgede Türk kurumlarının mevcudiyeti açısından bir merkez olarak ayrıcalıklı konumdadır. TİKA’nın bölgedeki iki temsilciliğinden biri Bogota’dadır. Türk Hava Yollarının 2016'da başlattığı İstanbul-Bogota uçuşları artık haftanın her günü düzenlenmektedir. Resmi haber ajansımız Anadolu Ajansının bölgedeki tek ofisi keza Bogota’dadır. Ziyaretim vesilesiyle bugün resmi açılışını gerçekleştireceğimiz Maarif Vakfının Bogota’da kurduğu eğitim ve kültür merkezi de Türkiye’nin Kolombiya’da artan kurumsal mevcudiyetinin en yeni örneğidir."Türk iş insanlarının Kolombiya’yı bölgesinde bir merkez olarak değerlendirdiğini ve diğer bölge ülkelerindeki alıcıları Kolombiya’ya davet ettiğini belirten Çavuşoğlu, ekonomik konularda mevcut potansiyeli daha iyi kullanmak ve özellikle karşılıklı yatırımları artırmak için çalışmaları yoğunlaştırdıklarını kaydetti.Çavuşoğlu, karşılıklı turist sayılarının her yıl artması ve Kolombiya üniversitelerinde sunulan Türkçe derslerine gösterilen yüksek ilginin iki ülke halkları arasındaki dostluk bağlarının güçlendiğinin göstergesi olduğunu belirterek, "Halklarımızın yararına olarak iki ülke arasında her alanda mevcut iş birliğini daha da derinleştirme yönündeki irademiz tamdır. Bu samimi iş birliğini küresel alana taşımak için çalışmalarımızı yoğunlaştırmamız da yararlı sonuçlar verecektir." ifadesini kullandı.Türkiye ve Kolombiya'nın bölgelerinde stratejik konuma, istikrarlı siyasi ortama ve yükselen ekonomilere sahip olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Mülteci krizi gibi küresel sınamalar konusunda da benzer yaklaşımlara sahiptir. İki ülkenin küresel konularda iş birliğini artırmalarıyla ortaya çıkacak sinerjinin daha eşit, daha adil, daha istikrarlı bir dünya düzeni kurma hedefine katkıda bulunacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.Çavuşoğlu, Türkiye'nin bölgesinde ve ötesinde barış ve istikrarın tesisine katkıda bulunmak için çok sayıda küresel inisiyatif başlattığını belirterek, şunları kaydetti:"Kültürler ve dinler arasında anlayış ve hoşgörünün geliştirilmesi için Birleşmiş Milletler çatısı altında İspanya ile eş başkan olarak başlattığı Medeniyetler İttifakı Girişimi, çatışmaların önlenmesine katkıda bulunmak için geliştirdiğimiz Barış için Arabuluculuk Girişimi bugün çok ihtiyaç duyulan konularda yapıcı katkı üreten, etkin çok taraflılığın iyi örnekleri haline gelmişlerdir. Keza bu yıl ikincisini düzenlediğimiz Antalya Diplomasi Forumu da şimdiden çok taraflı danışmalar için küresel erişime sahip saygın bir platform haline gelmiştir.Türkiye’nin barış ve istikrar konusunda samimi gayretleri, Ukrayna’daki savaş bağlamında da görülmektedir. Kriz sonrasında Ukrayna ve Rusya Dışişleri Bakanları arasında ilk görüşme, Antalya Diplomasi Forumu marjında Türkiye’nin de iştirak ettiği toplantıyla düzenlenmiştir. Türkiye, izlediği ilkesel tutum sayesinde her iki tarafın güven duyduğu bir ülke olarak kolaylaştırıcılık çabalarını sürdürmektedir."Dünyanın karşı karşıya olduğu sorunlara ilişkin değerlendirmesinde Çavuşoğlu, "Uluslararası teşkilatlar ve küresel yönetişim mekanizmaları, mevcut sorunlara etkili çözümler üretmekte yetersiz kalıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 'Dünya Beşten Büyüktür' şiarı, küresel tehditlere yanıt verebilen, kapsayıcı, adil ve etkin bir uluslararası sistem için gayret gösterme çağrısıdır." ifadesini kullandı. ​​​​​​​Çavuşoğlu, mülteciler ve göç konularının giderek ağırlaşan küresel sınamaların başında geldiğini, son 10 yılda dünya genelinde mülteci sayısının iki kattan fazla artarak 85 milyona ulaştığını, Türkiye ve Kolombiya'nın en fazla mülteciye ev sahipliği yapan, bu bakımdan dünyada birinci ve ikinci sıradaki ülkeler olduğunu kaydetti.Türkiye ile Kolombiya’nın, mültecilere kucak açmalarından kaynaklanan ağır bir yük üstlenmiş ülkeler olarak daha adil külfet paylaşımını sağlamaya yönelik çalışmalar da dahil olmak üzere göç yönetimi ve mülteciler konusunda küresel siyasete yön verecek ortak çalışmalar yürütmelerinin yararlı olacağına inandığını belirten Çavuşoğlu, "Sonuç olarak hem ikili ilişkilerimizi çok daha ileri seviyelere yükseltmek için hem küresel yönetişimi daha adil ve kapsayıcı olma yönünde etkileyebilecek ortak çalışmalarımızı artırma kararlılığıyla Kolombiya halkına en iyi dileklerimi iletiyorum." ifadesine yer verdi.

