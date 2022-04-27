https://tr.sputniknews.com/20220427/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1055879786.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar 14.80'den işlem görüyor. Euro/TL ise 15.75 TL’de yer alıyor. 27.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-27T09:16+0300
2022-04-27T09:16+0300
2022-04-27T09:16+0300
ekonomi
dolar
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çeyrek altın
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Dolar endeksi 102'yi aşarken, dolar/TL de 27 Nisan sabahında 14.80 lira bandında yer alıyor.Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 14.8002 lira, satış fiyatı 14.8066 liradan işlem görüyor.Euro/TL ise 15.7568 lira alış fiyatı, 15.7622 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.İngiliz Sterlini ise 18.5811 lira alış fiyatı, 18.6746 lira satış fiyatı seviyesinde işlem görüyor.Gram altın ne kadar?Ons altın fiyatı 1900 dolar seviyesinin altına gerilerken, 27 Nisan sabahında uluslararası piyasada 1898 dolardan işlem görüyor.Spot piyasada satış fiyatları; gram altın 903 lira, çeyrek altın 1481 lira, yarım altın 2963 lira, tam altın 5908 lira seviyesinde yer alıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220426/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1055849384.html
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dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, gram altın, yarım gram altın, çeyrek altın
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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Dolar 14.80'den işlem görüyor. Euro/TL ise 15.75 TL’de yer alıyor.
Dolar endeksi 102'yi aşarken, dolar/TL de 27 Nisan sabahında 14.80 lira bandında yer alıyor.
Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 14.8002 lira, satış fiyatı 14.8066 liradan işlem görüyor.
Euro/TL ise 15.7568 lira alış fiyatı, 15.7622 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.
İngiliz Sterlini ise 18.5811 lira alış fiyatı, 18.6746 lira satış fiyatı seviyesinde işlem görüyor.
Gram altın ne kadar?
Ons altın fiyatı 1900 dolar seviyesinin altına gerilerken, 27 Nisan sabahında uluslararası piyasada 1898 dolardan işlem görüyor.
Spot piyasada satış fiyatları; gram altın 903 lira, çeyrek altın 1481 lira, yarım altın 2963 lira, tam altın 5908 lira seviyesinde yer alıyor.