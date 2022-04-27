Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220427/ebola-salgini-ilan-edilen-kongoda-ikinci-olum-1055884683.html
Ebola salgını ilan edilen Kongo'da ikinci ölüm
Ebola salgını ilan edilen Kongo'da ikinci ölüm
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde (KDC) 3 gün önce Ebola salgını ilan edilen Ekvator eyaletinde salgından dolayı ikinci ölüm yaşandı. 27.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-27T12:00+0300
2022-04-27T12:01+0300
dünya
kongo
demokratik kongo cumhuriyeti
ebola
ebola virüsü hastalığı (evd)
ebola virüsü
ölüm
salgın
salgın hastalık
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1b/1055884650_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_cc89ab048f00fd7dbd55cc3bd52dd55b.jpg
Ulusal basındaki haberlere göre, Ebola salgını ilan edilen Ekvator eyaletinin başkenti Mbandaka'da ikinci ölüm görüldü.Hayatını kaybeden hastanın ilk vaka ile temaslı bir kişi olduğu belirtildi.Hayatını kaybeden 2 hasta ile temaslı 100’den fazla kişinin gözetim altına alındığı kaydedildi.Ebola, Afrika'da binlerce kişinin hayatına mal olduBir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı. KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.
https://tr.sputniknews.com/20220423/kongoda-ebola-salgini-ilan-edildi-1055799154.html
kongo
demokratik kongo cumhuriyeti
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1b/1055884650_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_c1c6bece6fd97030fc9c1e68f150b28a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kongo, demokratik kongo cumhuriyeti, ebola, ebola virüsü hastalığı (evd), ebola virüsü, ölüm, salgın, salgın hastalık

Ebola salgını ilan edilen Kongo'da ikinci ölüm

12:00 27.04.2022 (güncellendi: 12:01 27.04.2022)
© AFP 2022 / PAMELA TULIZOKongo Demokratik Cumhuriyeti’nde (KDC) 3 gün önce Ebola salgını ilan edilen Ekvator eyaletinde salgından dolayı ikinci ölüm yaşandı.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde (KDC) 3 gün önce Ebola salgını ilan edilen Ekvator eyaletinde salgından dolayı ikinci ölüm yaşandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2022
© AFP 2022 / PAMELA TULIZO
Abone olTelegram
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde (KDC) 3 gün önce Ebola salgını ilan edilen Ekvator eyaletinde salgından dolayı ikinci ölüm yaşandı.
Ulusal basındaki haberlere göre, Ebola salgını ilan edilen Ekvator eyaletinin başkenti Mbandaka'da ikinci ölüm görüldü.
Hayatını kaybeden hastanın ilk vaka ile temaslı bir kişi olduğu belirtildi.
Hayatını kaybeden 2 hasta ile temaslı 100’den fazla kişinin gözetim altına alındığı kaydedildi.

Ebola, Afrika'da binlerce kişinin hayatına mal oldu

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.
KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.
Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.
Kongo-ebola salgını - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2022
DÜNYA
Kongo’da Ebola salgını ilan edildi
23 Nisan, 23:39
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала