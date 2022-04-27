https://tr.sputniknews.com/20220427/ebola-salgini-ilan-edilen-kongoda-ikinci-olum-1055884683.html

Ebola salgını ilan edilen Kongo'da ikinci ölüm

Ebola salgını ilan edilen Kongo'da ikinci ölüm

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde (KDC) 3 gün önce Ebola salgını ilan edilen Ekvator eyaletinde salgından dolayı ikinci ölüm yaşandı. 27.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-27T12:00+0300

2022-04-27T12:00+0300

2022-04-27T12:01+0300

dünya

kongo

demokratik kongo cumhuriyeti

ebola

ebola virüsü hastalığı (evd)

ebola virüsü

ölüm

salgın

salgın hastalık

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1b/1055884650_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_cc89ab048f00fd7dbd55cc3bd52dd55b.jpg

Ulusal basındaki haberlere göre, Ebola salgını ilan edilen Ekvator eyaletinin başkenti Mbandaka'da ikinci ölüm görüldü.Hayatını kaybeden hastanın ilk vaka ile temaslı bir kişi olduğu belirtildi.Hayatını kaybeden 2 hasta ile temaslı 100’den fazla kişinin gözetim altına alındığı kaydedildi.Ebola, Afrika'da binlerce kişinin hayatına mal olduBir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı. KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.

https://tr.sputniknews.com/20220423/kongoda-ebola-salgini-ilan-edildi-1055799154.html

kongo

demokratik kongo cumhuriyeti

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kongo, demokratik kongo cumhuriyeti, ebola, ebola virüsü hastalığı (evd), ebola virüsü, ölüm, salgın, salgın hastalık