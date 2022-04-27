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Erdoğan: Dünya yeniden ırkçılığın yükselişe geçtiği bir döneme girdi
Erdoğan: Dünya yeniden ırkçılığın yükselişe geçtiği bir döneme girdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünya yeniden ırkçılığın yükselişe geçtiği bir döneme girdi" dedi. 27.04.2022, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Çamlıca Camisi Konferans Salonu'ndaki İstanbul Mushafı'nı Takdim ve Tanıtım Programı'nda konuştu.Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
https://tr.sputniknews.com/20220426/cumhurbaskani-erdogan-azinlik-cemaatlerinin-temsilcileriyle-iftarda-bir-araya-geldi-1055871260.html
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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, istanbul

Erdoğan: Dünya yeniden ırkçılığın yükselişe geçtiği bir döneme girdi

16:28 27.04.2022 (güncellendi: 16:44 27.04.2022)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünya yeniden ırkçılığın yükselişe geçtiği bir döneme girdi" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Çamlıca Camisi Konferans Salonu'ndaki İstanbul Mushafı'nı Takdim ve Tanıtım Programı'nda konuştu.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
Dünya yeniden ırkçılığın yükselişe geçtiği bir döneme girdi.
Birileri varsın, rahatsız olsun. Biz özgün içeriklerimizle dünyaya açıldık.
Elbette yüzümüze tokat atana, ayağımıza çelme takana, canımıza kastedene, haysiyetimize saldırana eyvallah edecek değiliz.
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