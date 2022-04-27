https://tr.sputniknews.com/20220427/erdogan-dunya-yeniden-irkciligin-yukselise-gectigi-bir-doneme-girdi-1055895070.html
Erdoğan: Dünya yeniden ırkçılığın yükselişe geçtiği bir döneme girdi
Erdoğan: Dünya yeniden ırkçılığın yükselişe geçtiği bir döneme girdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünya yeniden ırkçılığın yükselişe geçtiği bir döneme girdi" dedi. 27.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-27T16:28+0300
2022-04-27T16:28+0300
2022-04-27T16:44+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
istanbul
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Çamlıca Camisi Konferans Salonu'ndaki İstanbul Mushafı'nı Takdim ve Tanıtım Programı'nda konuştu.Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
https://tr.sputniknews.com/20220426/cumhurbaskani-erdogan-azinlik-cemaatlerinin-temsilcileriyle-iftarda-bir-araya-geldi-1055871260.html
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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, istanbul
Erdoğan: Dünya yeniden ırkçılığın yükselişe geçtiği bir döneme girdi
16:28 27.04.2022 (güncellendi: 16:44 27.04.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünya yeniden ırkçılığın yükselişe geçtiği bir döneme girdi" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Çamlıca Camisi Konferans Salonu'ndaki İstanbul Mushafı'nı Takdim ve Tanıtım Programı'nda konuştu.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
Dünya yeniden ırkçılığın yükselişe geçtiği bir döneme girdi.
Birileri varsın, rahatsız olsun. Biz özgün içeriklerimizle dünyaya açıldık.
Elbette yüzümüze tokat atana, ayağımıza çelme takana, canımıza kastedene, haysiyetimize saldırana eyvallah edecek değiliz.