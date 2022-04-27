https://tr.sputniknews.com/20220427/eskisehirde-ekmek-ve-simide-zam-1055877016.html

Eskişehir’de ekmek ve simide zam

Eskişehir’de ekmek ve simide zam

Eskişehir’de ekmek ve simit fiyatına zam yapıldı. 210 gram ekmeğin fiyatı 2 lira 50 kuruştan 3 liraya, 100 gram simidin fiyatı ise 3 liradan 3 lira 50 kuruşa... 27.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-27T02:05+0300

2022-04-27T02:05+0300

2022-04-27T02:05+0300

ekonomi

türkiye

eskişehir

ekmek

simit

zam

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Yüksek enflasyona bağlı olarak artan maliyetler nedeniyle, Eskişehir’de ekmek ve simide yeniden zam geldi. Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Meclisi’nden çıkan karar neticesinde 210 gram ekmeğin fiyatı 2 lira 50 kuruştan 3 liraya, 100 gram simidin fiyatı ise 3 liradan 3 lira 50 kuruşa yükseltildi.Eskişehir'de 2021 Aralık ayında da ekmeğe zam yapılmış ve 2 lira olan ekmek fiyatları, 2 lira 50 kuruşa yükseltilmişti. Ayrıca Aralık başında ekmek 230 gram olarak satışa sunulurken gramaj 210 grama düşürülmüş fakat unlu mamül, 2 liradan satılmaya devam etmişti. Simit fiyatı da Şubat’ta yüzde 20 zamlanarak 2 lira 50 kuruştan 3 liraya çıkmıştı.

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türkiye, eskişehir, ekmek, simit, zam