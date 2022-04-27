https://tr.sputniknews.com/20220427/euro-dolar-karsisinda-2017den-beri-en-dusuk-seviyesinde--1055882619.html

Euro, dolar karşısında 2017'den beri en düşük seviyesinde

Euro, dolar karşısında 2017'den beri en düşük seviyesinde

Euro, dolar karşısında 2017'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. 27.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-27T11:17+0300

2022-04-27T11:17+0300

2022-04-27T11:28+0300

ekonomi

euro

dolar

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Doların dünya genelinde artan fiyatlara karşın nispeten daha korunaklı bir alanı olması ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırma kararı nedeniyle euro son 5 yılın en düşük seviyesine geriledi. AFP'nin aktardığına göre euro, 1.0588 dolara düştü. Bu da Nisan 2017'den bu yana AB para biriminin gördüğü en alt seviye.

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euro, dolar