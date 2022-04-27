https://tr.sputniknews.com/20220427/euro-dolar-karsisinda-2017den-beri-en-dusuk-seviyesinde--1055882619.html
Euro, dolar karşısında 2017'den beri en düşük seviyesinde
Euro, dolar karşısında 2017'den beri en düşük seviyesinde
Euro, dolar karşısında 2017'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. 27.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-27T11:17+0300
2022-04-27T11:17+0300
2022-04-27T11:28+0300
ekonomi
euro
dolar
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Doların dünya genelinde artan fiyatlara karşın nispeten daha korunaklı bir alanı olması ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırma kararı nedeniyle euro son 5 yılın en düşük seviyesine geriledi. AFP'nin aktardığına göre euro, 1.0588 dolara düştü. Bu da Nisan 2017'den bu yana AB para biriminin gördüğü en alt seviye.
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euro, dolar
Euro, dolar karşısında 2017'den beri en düşük seviyesinde
11:17 27.04.2022 (güncellendi: 11:28 27.04.2022) Abone ol
Euro, dolar karşısında 2017'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.
Doların dünya genelinde artan fiyatlara karşın nispeten daha korunaklı bir alanı olması ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırma kararı nedeniyle euro son 5 yılın en düşük seviyesine geriledi.
AFP'nin aktardığına göre euro, 1.0588 dolara düştü. Bu da Nisan 2017'den bu yana AB para biriminin gördüğü en alt seviye.