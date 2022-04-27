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https://tr.sputniknews.com/20220427/fetonun-kaset-kumpasi-davasinda-karar-120-sanik-hakkinda-92-yil-10-aya-kadar-hapis-cezasi-verildi-1055897442.html
FETÖ'nün kaset kumpası davasında karar: 120 sanık hakkında 92 yıl 10 aya kadar hapis cezası verildi
FETÖ'nün kaset kumpası davasında karar: 120 sanık hakkında 92 yıl 10 aya kadar hapis cezası verildi
Deniz Baykal ile eski MHP yöneticilerine kaset kumpası davasında karar çıktı. Mahkeme, 120 sanık hakkında 92 yıl 10 aya kadar hapis cezası verdi. 27.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-27T17:08+0300
2022-04-27T17:08+0300
türkiye
fetö
kumpas
deniz baykal
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Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile bazı eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin internette yayımlanmasıyla ilgili Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in de sanıkları arasında bulunduğu davada karar açıklandı.Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar ile taraf avukatları katıldı.Sanıkların son sözlerinin dinlenmesinin ardından hükmünü açıklayan mahkeme heyeti, 120 sanığı, 6 yıl 3 ay ile 92 yıl 10 ay arasında değişen sürelerde hapis cezasına çarptırdı.Davada sanıklar Sedat Zavar 92 yıl 10 ay, İlker Usta 81 yıl, Gürsel Aktepe ise 72 yıl 3 ay hapisle cezalandırıldı. Baykal'a yönelik eylemleri nedeniyle sanıklardan Yener Dönmez'e 21 yıl, Fatih Ünel'e de 13 yıl hapis cezası verildi.
https://tr.sputniknews.com/20220322/fetonun-poyrazkoy-sorusturmasinda-kumpas-davasi-haziran-ayinda-yapilacak-1054953152.html
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fetö, kumpas, deniz baykal

FETÖ'nün kaset kumpası davasında karar: 120 sanık hakkında 92 yıl 10 aya kadar hapis cezası verildi

17:08 27.04.2022
© AAyargı
yargı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2022
© AA
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Deniz Baykal ile eski MHP yöneticilerine kaset kumpası davasında karar çıktı. Mahkeme, 120 sanık hakkında 92 yıl 10 aya kadar hapis cezası verdi.
Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile bazı eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin internette yayımlanmasıyla ilgili Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in de sanıkları arasında bulunduğu davada karar açıklandı.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Sanıkların son sözlerinin dinlenmesinin ardından hükmünü açıklayan mahkeme heyeti, 120 sanığı, 6 yıl 3 ay ile 92 yıl 10 ay arasında değişen sürelerde hapis cezasına çarptırdı.
Davada sanıklar Sedat Zavar 92 yıl 10 ay, İlker Usta 81 yıl, Gürsel Aktepe ise 72 yıl 3 ay hapisle cezalandırıldı. Baykal'a yönelik eylemleri nedeniyle sanıklardan Yener Dönmez'e 21 yıl, Fatih Ünel'e de 13 yıl hapis cezası verildi.
yargı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2022
TÜRKİYE
FETÖ'nün Poyrazköy soruşturmasında kumpas davası haziran ayında yapılacak
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