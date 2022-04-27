https://tr.sputniknews.com/20220427/fransa-cumhurbaskani-macrona-domatesli-saldiri-1055896632.html
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a domatesli saldırı
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a domatesli saldırı
Fransa lideri Macron, Cergy kentini ziyareti sırasında pazar yerinde domatesli saldırıya uğradı. 27.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-27T16:56+0300
2022-04-27T16:56+0300
2022-04-27T17:13+0300
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emmanuel macron
fransa
seçim
protesto
marine le pen
saldırı
domates
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, pazar günkü seçim zaferinden sonra ülke içindeki ilk ziyaretini gerçekleştirdi. Cergy kentine ziyarette bulunan Macron, pazar yerinde protestocuların domatesli saldırısına uğradı. Fransa Cumhurbaşkanı, korumalarının şemsiye açması ve protestocuların önüne geçmesiyle son anda kurtuldu. Atılan domatesler, biri Macron'un yakın koruması olmak üzere iki kişiye isabet etti.10 Nisan'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda kent seçmenlerinin çoğu, aşırı sol aday Jean-Luc Mélenchon'a oy vermiş, Macron ise sadece yüzde 23.7 oy alabilmişti.Macron, olaydan önce yaptığı açıklamada, "Herkesin sesini duyduğumu ve en zor durumda olan mahallelerle her gün iletişim kurmaya devam edeceğimi söylemeye geldim" dedi.Olaydan sonra ise Fransız lider, kentteki ziyaretini sürdürdü. Geçen yıl da Lyon'da bir fuarı ziyaret ettiği sırada Macron'a yumurta fırlatılmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220425/putin-fransa-cumhurbaskanligi-secimini-kazanan-macronu-tebrik-etti-1055822461.html
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emmanuel macron, fransa, seçim, protesto, marine le pen, saldırı, domates
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a domatesli saldırı
16:56 27.04.2022 (güncellendi: 17:13 27.04.2022) Abone ol
Fransa lideri Macron, Cergy kentini ziyareti sırasında pazar yerinde domatesli saldırıya uğradı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, pazar günkü seçim zaferinden sonra ülke içindeki ilk ziyaretini gerçekleştirdi.
Cergy kentine ziyarette bulunan Macron, pazar yerinde protestocuların domatesli saldırısına uğradı.
Fransa Cumhurbaşkanı, korumalarının şemsiye açması ve protestocuların önüne geçmesiyle son anda kurtuldu.
Atılan domatesler, biri Macron'un yakın koruması olmak üzere iki kişiye isabet etti.
10 Nisan'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda kent seçmenlerinin çoğu, aşırı sol aday Jean-Luc Mélenchon'a oy vermiş, Macron ise sadece yüzde 23.7 oy alabilmişti.
Macron, olaydan önce yaptığı açıklamada, "Herkesin sesini duyduğumu ve en zor durumda olan mahallelerle her gün iletişim kurmaya devam edeceğimi söylemeye geldim" dedi.
Olaydan sonra ise Fransız lider, kentteki ziyaretini sürdürdü.
Geçen yıl da Lyon'da bir fuarı ziyaret ettiği sırada Macron'a yumurta fırlatılmıştı.