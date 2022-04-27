FSB: Belgorod'da Rus askerlerin geçtiği demiryolu hattına sabotaj hazırlığı yapan iki kişi yakalandı
13:03 27.04.2022 (güncellendi: 13:14 27.04.2022)
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna sınırındaki Belgorod'da Rus askerlerin kullandığı demiryolu hattına sabotaj hazırlığı yapan, Ukraynalı neo-Nazi destekçisi iki Rusya vatandaşının yakalandığını açıkladı.
FSB'den yapılan açıklamada, "Belgorod Bölgesi'nin ulaşım altyapısı tesislerinden birinde sabotaj hazırlığı yaptığı sırada Ukrayna Nazizmi destekçisi olan iki Rusya vatandaşı gözaltına alındı" dendi.
Zanlıların suçlarını itiraf ettiğini bildiren FSB, vidaları sökerek ve bağlantı elemanlarını gevşeterek demiryolu hattına zarar verilmesi de dahil bir dizi eylemin planlandığı bilgisine ulaşıldığını kaydetti.
FSB, zanlıların özel askeri harekata katılan Rus askerler hakkındaki bilgileri Ukraynalı aşırı milliyetçi Sağ Sektör örgütünün kontrolündeki Mirotvorets sitesi üzerinden Kiev'e aktardıklarını iddia ettiklerini ekledi.
Gözaltına alınan iki kişi hakkında sabotaj hazırlığı yapma suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.
Belgorod Bölgesi'nin sınırdaki yerleşimlerine Ukrayna topraklarından saldırı düzenlenmesi nedeniyle 11 Nisan'dan bu yana bölgede terör tehdidi seviyesi, en üstün bir altındaki seviyeye yükseltilmiş durumda.
Zanlıların suçlarını itiraf ettiğini bildiren FSB, vidaları sökerek ve bağlantı elemanlarını gevşeterek demiryolu hattına zarar verilmesi de dahil bir dizi eylemin planlandığı bilgisine ulaşıldığını kaydetti.
FSB, zanlıların özel askeri harekata katılan Rus askerler hakkındaki bilgileri Ukraynalı aşırı milliyetçi Sağ Sektör örgütünün kontrolündeki Mirotvorets sitesi üzerinden Kiev'e aktardıklarını iddia ettiklerini ekledi.
Gözaltına alınan iki kişi hakkında sabotaj hazırlığı yapma suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.
Belgorod Bölgesi'nin sınırdaki yerleşimlerine Ukrayna topraklarından saldırı düzenlenmesi nedeniyle 11 Nisan'dan bu yana bölgede terör tehdidi seviyesi, en üstün bir altındaki seviyeye yükseltilmiş durumda.