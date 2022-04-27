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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220427/fsb-belgorodda-rus-askerlerin-gectigi-demiryolu-hattina-sabotaj-hazirligi-yapan-iki-kisi-yakalandi-1055887411.html
FSB: Belgorod'da Rus askerlerin geçtiği demiryolu hattına sabotaj hazırlığı yapan iki kişi yakalandı
FSB: Belgorod'da Rus askerlerin geçtiği demiryolu hattına sabotaj hazırlığı yapan iki kişi yakalandı
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna sınırındaki Belgorod'da Rus askerlerin kullandığı demiryolu hattına sabotaj hazırlığı yapan, Ukraynalı neo-Nazi... 27.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-27T13:03+0300
2022-04-27T13:14+0300
ukrayna krizi
rus istihbarat teşkilatı (fsb)
rusya
asker
neo-nazi
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FSB'den yapılan açıklamada, "Belgorod Bölgesi'nin ulaşım altyapısı tesislerinden birinde sabotaj hazırlığı yaptığı sırada Ukrayna Nazizmi destekçisi olan iki Rusya vatandaşı gözaltına alındı" dendi.Zanlıların suçlarını itiraf ettiğini bildiren FSB, vidaları sökerek ve bağlantı elemanlarını gevşeterek demiryolu hattına zarar verilmesi de dahil bir dizi eylemin planlandığı bilgisine ulaşıldığını kaydetti.FSB, zanlıların özel askeri harekata katılan Rus askerler hakkındaki bilgileri Ukraynalı aşırı milliyetçi Sağ Sektör örgütünün kontrolündeki Mirotvorets sitesi üzerinden Kiev'e aktardıklarını iddia ettiklerini ekledi.Gözaltına alınan iki kişi hakkında sabotaj hazırlığı yapma suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.Belgorod Bölgesi'nin sınırdaki yerleşimlerine Ukrayna topraklarından saldırı düzenlenmesi nedeniyle 11 Nisan'dan bu yana bölgede terör tehdidi seviyesi, en üstün bir altındaki seviyeye yükseltilmiş durumda.
https://tr.sputniknews.com/20220423/canli--rus-ordusu-hersonda-asiri-milliyetcilere-ait-bir-mustahkem-mevkiyi-imha-etti-1055790142.html
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rus istihbarat teşkilatı (fsb), rusya, asker, neo-nazi

FSB: Belgorod'da Rus askerlerin geçtiği demiryolu hattına sabotaj hazırlığı yapan iki kişi yakalandı

13:03 27.04.2022 (güncellendi: 13:14 27.04.2022)
© FSB / Fotoğraf bankasına girCasusluk-gözaltına alınma
Casusluk-gözaltına alınma - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2022
© FSB
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna sınırındaki Belgorod'da Rus askerlerin kullandığı demiryolu hattına sabotaj hazırlığı yapan, Ukraynalı neo-Nazi destekçisi iki Rusya vatandaşının yakalandığını açıkladı.
FSB'den yapılan açıklamada, "Belgorod Bölgesi'nin ulaşım altyapısı tesislerinden birinde sabotaj hazırlığı yaptığı sırada Ukrayna Nazizmi destekçisi olan iki Rusya vatandaşı gözaltına alındı" dendi.

Zanlıların suçlarını itiraf ettiğini bildiren FSB, vidaları sökerek ve bağlantı elemanlarını gevşeterek demiryolu hattına zarar verilmesi de dahil bir dizi eylemin planlandığı bilgisine ulaşıldığını kaydetti.

FSB, zanlıların özel askeri harekata katılan Rus askerler hakkındaki bilgileri Ukraynalı aşırı milliyetçi Sağ Sektör örgütünün kontrolündeki Mirotvorets sitesi üzerinden Kiev'e aktardıklarını iddia ettiklerini ekledi.

Gözaltına alınan iki kişi hakkında sabotaj hazırlığı yapma suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Belgorod Bölgesi'nin sınırdaki yerleşimlerine Ukrayna topraklarından saldırı düzenlenmesi nedeniyle 11 Nisan'dan bu yana bölgede terör tehdidi seviyesi, en üstün bir altındaki seviyeye yükseltilmiş durumda.
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