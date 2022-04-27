https://tr.sputniknews.com/20220427/fsvts-sovyet-uretimi-silahlar-rusyanin-onayi-olmadan-ucuncu-ulkelere-devredilemez-1055900491.html

FSVTS: Sovyet üretimi silahlar, Rusya’nın onayı olmadan üçüncü ülkelere devredilemez

FSVTS: Sovyet üretimi silahlar, Rusya’nın onayı olmadan üçüncü ülkelere devredilemez

Rusya Askeri Teknik İşbirliği Federal Servisi’nden (FSVTS) yapılan açıklamada, FSVTS’nin Pentagon'la yapılan sözleşme kapsamında Afganistan'a tedarik edilen... 27.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-27T20:40+0300

2022-04-27T20:40+0300

2022-04-27T20:46+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya federal askeri ve teknik işbirliği servisi

sovyetler birliği

silah

afganistan

pentagon

abd

john kirby

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Rusya Askeri Teknik İşbirliği Federal Servisi, Sovyet üretimi silahların Rusya’nın onayı olmadan üçüncü ülkelere devredilemeyeceğini belirtti.FSVTS'ten yapılan açıklamada, “Rusya Askeri Teknik İşbirliği Federal Servisi, 2011 yılında Pentagon ile imzalanan sözleşme kapsamında Afganistan’a tedarik edilen ve aralarında Rosoboronexport tarafından sağlanan helikopterler de dahil olmak üzere, Rus (Sovyet) üretimi silah ve askeri teçhizatın Ukrayna'ya veya diğer ülkelere yasadışı şekilde devredilmesini protesto ediyor” denildi.Açıklamada, söz konusu sözleşme ve ilgili son kullanıcı sertifikasının, bu helikopterlerin ABD tarafından Afganistan Silahlı Kuvvetlerine nakledilmesi ve Afganistan İslam Cumhuriyeti dışındaki herhangi bir üçüncü ülkeye Rusya Federasyonu'nun onayı olmadan yeniden ihraç edilmemesi veya devredilmemesini öngördüğü bilgisine yer verilerek, şu ifadeler kullanıldı:Daha önce, Pentagon Sözcüsü John Kirby, yeni askeri yardım paketi kapsamında Ukrayna'ya 11 adet Mi-17 helikopterinin tedarik edilmesinin planlandığını belirtmişti.

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rusya, rusya federal askeri ve teknik işbirliği servisi, sovyetler birliği, silah, afganistan, pentagon, abd, john kirby