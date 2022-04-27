https://tr.sputniknews.com/20220427/fsvts-sovyet-uretimi-silahlar-rusyanin-onayi-olmadan-ucuncu-ulkelere-devredilemez-1055900491.html
FSVTS: Sovyet üretimi silahlar, Rusya’nın onayı olmadan üçüncü ülkelere devredilemez
FSVTS: Sovyet üretimi silahlar, Rusya’nın onayı olmadan üçüncü ülkelere devredilemez
Rusya Askeri Teknik İşbirliği Federal Servisi’nden (FSVTS) yapılan açıklamada, FSVTS’nin Pentagon'la yapılan sözleşme kapsamında Afganistan'a tedarik edilen... 27.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-27T20:40+0300
2022-04-27T20:40+0300
2022-04-27T20:46+0300
ukrayna krizi
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rusya federal askeri ve teknik işbirliği servisi
sovyetler birliği
silah
afganistan
pentagon
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Rusya Askeri Teknik İşbirliği Federal Servisi, Sovyet üretimi silahların Rusya’nın onayı olmadan üçüncü ülkelere devredilemeyeceğini belirtti.FSVTS'ten yapılan açıklamada, “Rusya Askeri Teknik İşbirliği Federal Servisi, 2011 yılında Pentagon ile imzalanan sözleşme kapsamında Afganistan’a tedarik edilen ve aralarında Rosoboronexport tarafından sağlanan helikopterler de dahil olmak üzere, Rus (Sovyet) üretimi silah ve askeri teçhizatın Ukrayna'ya veya diğer ülkelere yasadışı şekilde devredilmesini protesto ediyor” denildi.Açıklamada, söz konusu sözleşme ve ilgili son kullanıcı sertifikasının, bu helikopterlerin ABD tarafından Afganistan Silahlı Kuvvetlerine nakledilmesi ve Afganistan İslam Cumhuriyeti dışındaki herhangi bir üçüncü ülkeye Rusya Federasyonu'nun onayı olmadan yeniden ihraç edilmemesi veya devredilmemesini öngördüğü bilgisine yer verilerek, şu ifadeler kullanıldı:Daha önce, Pentagon Sözcüsü John Kirby, yeni askeri yardım paketi kapsamında Ukrayna'ya 11 adet Mi-17 helikopterinin tedarik edilmesinin planlandığını belirtmişti.
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rusya, rusya federal askeri ve teknik işbirliği servisi, sovyetler birliği, silah, afganistan, pentagon, abd, john kirby
FSVTS: Sovyet üretimi silahlar, Rusya’nın onayı olmadan üçüncü ülkelere devredilemez
20:40 27.04.2022 (güncellendi: 20:46 27.04.2022) Abone ol
Rusya Askeri Teknik İşbirliği Federal Servisi’nden (FSVTS) yapılan açıklamada, FSVTS’nin Pentagon'la yapılan sözleşme kapsamında Afganistan'a tedarik edilen helikopterler de dahil olmak üzere, Rus (Sovyet) üretimi silahların Ukrayna'ya yasadışı bir şekilde devredilmesini protesto ettiği belirtildi.
Rusya Askeri Teknik İşbirliği Federal Servisi, Sovyet üretimi silahların Rusya’nın onayı olmadan üçüncü ülkelere devredilemeyeceğini belirtti.
FSVTS'ten yapılan açıklamada, “Rusya Askeri Teknik İşbirliği Federal Servisi, 2011 yılında Pentagon ile imzalanan sözleşme kapsamında Afganistan’a tedarik edilen ve aralarında Rosoboronexport tarafından sağlanan helikopterler de dahil olmak üzere, Rus (Sovyet) üretimi silah ve askeri teçhizatın Ukrayna'ya veya diğer ülkelere yasadışı şekilde devredilmesini protesto ediyor” denildi.
Açıklamada, söz konusu sözleşme ve ilgili son kullanıcı sertifikasının, bu helikopterlerin ABD tarafından Afganistan Silahlı Kuvvetlerine nakledilmesi ve Afganistan İslam Cumhuriyeti dışındaki herhangi bir üçüncü ülkeye Rusya Federasyonu'nun onayı olmadan yeniden ihraç edilmemesi veya devredilmemesini öngördüğü bilgisine yer verilerek, şu ifadeler kullanıldı:
“ABD'nin söz konusu ‘Afgan’ helikopterlerini Ukrayna'ya tedarik etme konusundaki kararı, uluslararası hukukun esaslarını ve Rus-Amerikan sözleşme belgelerinin hükümlerini kabaca ihlal ediyor. Pentagon yetkilileri tarafından Ukrayna'ya tedarik edilen silahların takibinin denetlenemediğinin itiraf edilmesi, dünyada giderek artan terör tehdidinin daha da kötüleşmesine katkı sağlıyor.”
Daha önce, Pentagon Sözcüsü John Kirby, yeni askeri yardım paketi kapsamında Ukrayna'ya 11 adet Mi-17 helikopterinin tedarik edilmesinin planlandığını belirtmişti.