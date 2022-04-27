https://tr.sputniknews.com/20220427/icisleri-bakanligindan-maske-zorunlulugunun-kaldirilmasina-iliskin-genelge-1055881970.html
İçişleri Bakanlığı'ndan maske zorunluluğunun kaldırılmasına ilişkin genelge
İçişleri Bakanlığı'ndan maske zorunluluğunun kaldırılmasına ilişkin genelge
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilim Kurulu üyeleri ve Sağlık bakanı Fahrettin Koca ile birlikte düzenlediği toplantıda maske zorunluluğunun kapalı... 27.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-27T10:50+0300
2022-04-27T10:50+0300
2022-04-27T10:59+0300
maske
koronavirüs
maske zorunluluğu
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İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen "Kapalı Alanlarda Maske Kullanımı"na ilişkin genelgede, "Toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşları hariç olmak üzere diğer tüm kapalı alanlarda maske zorunluluğu uygulamasının sona erdirilmiştir" denildi. Toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşlarının kapalı alanlarında ise yeni bir karar alınıncaya kadar (günlük vaka sayısı 1.000'in altına düşmesi halinde) maske kullanma zorunluluğunun devam ettiği belirtildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluğunun kaldırıldığını açıklamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220426/saglik-bakani-koca-yuzumuzun-akiyla-maskesiz-hayata-geciyoruz-1055864647.html
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maske, maske zorunluluğu
İçişleri Bakanlığı'ndan maske zorunluluğunun kaldırılmasına ilişkin genelge
10:50 27.04.2022 (güncellendi: 10:59 27.04.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilim Kurulu üyeleri ve Sağlık bakanı Fahrettin Koca ile birlikte düzenlediği toplantıda maske zorunluluğunun kapalı alanlarda da tamamen kaldırıldığını duyurmuştu. İçişleri Bakanlığı, karara ilişkin genelgeyi yayınladı.
İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen "Kapalı Alanlarda Maske Kullanımı"na ilişkin genelgede, "Toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşları hariç olmak üzere diğer tüm kapalı alanlarda maske zorunluluğu uygulamasının sona erdirilmiştir" denildi.
Toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşlarının kapalı alanlarında ise yeni bir karar alınıncaya kadar (günlük vaka sayısı 1.000'in altına düşmesi halinde) maske kullanma zorunluluğunun devam ettiği belirtildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluğunun kaldırıldığını açıklamıştı.