https://tr.sputniknews.com/20220427/icisleri-bakanligindan-maske-zorunlulugunun-kaldirilmasina-iliskin-genelge-1055881970.html

İçişleri Bakanlığı'ndan maske zorunluluğunun kaldırılmasına ilişkin genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan maske zorunluluğunun kaldırılmasına ilişkin genelge

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilim Kurulu üyeleri ve Sağlık bakanı Fahrettin Koca ile birlikte düzenlediği toplantıda maske zorunluluğunun kapalı... 27.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-27T10:50+0300

2022-04-27T10:50+0300

2022-04-27T10:59+0300

maske

koronavirüs

maske zorunluluğu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/06/1044903334_0:115:2000:1240_1920x0_80_0_0_1a61605348d85a6d98751655480c8a35.jpg

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen "Kapalı Alanlarda Maske Kullanımı"na ilişkin genelgede, "Toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşları hariç olmak üzere diğer tüm kapalı alanlarda maske zorunluluğu uygulamasının sona erdirilmiştir" denildi. Toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşlarının kapalı alanlarında ise yeni bir karar alınıncaya kadar (günlük vaka sayısı 1.000'in altına düşmesi halinde) maske kullanma zorunluluğunun devam ettiği belirtildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluğunun kaldırıldığını açıklamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220426/saglik-bakani-koca-yuzumuzun-akiyla-maskesiz-hayata-geciyoruz-1055864647.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

maske, maske zorunluluğu