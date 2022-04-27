Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20220427/istanbul-valiligi-taksimdeki-gezi-davasi-protestosunda-51-kisi-gozaltina-alindi-1055876098.html
İstanbul Valiliği: Taksim'deki Gezi davası protestosunda 51 kişi gözaltına alındı
İstanbul Valiliği: Taksim'deki Gezi davası protestosunda 51 kişi gözaltına alındı
İstanbul Valiliği, Taksim Meydanı'ndaki 'Gezi davası' protestoları ile ilgili bir açıklama yaparak 51 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. 27.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-27T01:07+0300
2022-04-27T01:07+0300
politika
türkiye
gezi parkı eylemleri
dava
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1a/1055870618_128:0:1152:576_1920x0_80_0_0_c6cb44877b318f44051eea953a9ed3fe.jpg
Valiliğin açıklamasında, Beyoğlu'nda akşam saatlerinde yapılan basın açıklaması sonrası grupta bulunanlardan bazılarının 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na aykırı olarak Firuzağa Meydanı ve civarında toplanıp izinsiz yürüyüş yaptığı belirtildi.Güvenlik güçlerinin ikazlarına rağmen dağılmayarak slogan atmayı sürdüren 51 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.Valilik açıklamasında konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı da bildirildi.İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:Beyoğlu’nda, bazı siyasi parti, sivil toplum kuruluşu ve meslek örgütü üyelerinden oluşan bir grup, Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada verilen kararı basın açıklamasıyla protesto etmişti.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1a/1055870618_256:0:1024:576_1920x0_80_0_0_a7faea829bbf17ac2ffcb9409c607714.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, gezi parkı eylemleri, dava

İstanbul Valiliği: Taksim'deki Gezi davası protestosunda 51 kişi gözaltına alındı

01:07 27.04.2022
© SputnikTaksim'de Gezi Parkı davası kararları protestosu
Taksim'de Gezi Parkı davası kararları protestosu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2022
© Sputnik
Abone olTelegram
İstanbul Valiliği, Taksim Meydanı'ndaki 'Gezi davası' protestoları ile ilgili bir açıklama yaparak 51 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Valiliğin açıklamasında, Beyoğlu'nda akşam saatlerinde yapılan basın açıklaması sonrası grupta bulunanlardan bazılarının 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na aykırı olarak Firuzağa Meydanı ve civarında toplanıp izinsiz yürüyüş yaptığı belirtildi.
Güvenlik güçlerinin ikazlarına rağmen dağılmayarak slogan atmayı sürdüren 51 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Valilik açıklamasında konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı da bildirildi.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:

Beyoğlu İlçemizde akşam saatlerinde yapılan basın açıklaması sonrasında grupta bulunanlardan; 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na aykırı olarak Firuzağa Meydanı ve civarında toplanan, izinsiz toplu yürüyüş yapan, güvenlik güçlerimizin ikazlarına rağmen dağılmayarak sloganlar atan (51) şahıs yakalanmıştır. Konuyla ilgili tahkikat başlatılmıştır

Beyoğlu’nda, bazı siyasi parti, sivil toplum kuruluşu ve meslek örgütü üyelerinden oluşan bir grup, Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada verilen kararı basın açıklamasıyla protesto etmişti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала