https://tr.sputniknews.com/20220427/istanbul-valiligi-taksimdeki-gezi-davasi-protestosunda-51-kisi-gozaltina-alindi-1055876098.html
İstanbul Valiliği: Taksim'deki Gezi davası protestosunda 51 kişi gözaltına alındı
İstanbul Valiliği: Taksim'deki Gezi davası protestosunda 51 kişi gözaltına alındı
İstanbul Valiliği, Taksim Meydanı'ndaki 'Gezi davası' protestoları ile ilgili bir açıklama yaparak 51 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. 27.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-27T01:07+0300
2022-04-27T01:07+0300
2022-04-27T01:07+0300
politika
türkiye
gezi parkı eylemleri
dava
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Valiliğin açıklamasında, Beyoğlu'nda akşam saatlerinde yapılan basın açıklaması sonrası grupta bulunanlardan bazılarının 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na aykırı olarak Firuzağa Meydanı ve civarında toplanıp izinsiz yürüyüş yaptığı belirtildi.Güvenlik güçlerinin ikazlarına rağmen dağılmayarak slogan atmayı sürdüren 51 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.Valilik açıklamasında konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı da bildirildi.İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:Beyoğlu’nda, bazı siyasi parti, sivil toplum kuruluşu ve meslek örgütü üyelerinden oluşan bir grup, Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada verilen kararı basın açıklamasıyla protesto etmişti.
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türkiye, gezi parkı eylemleri, dava
İstanbul Valiliği: Taksim'deki Gezi davası protestosunda 51 kişi gözaltına alındı
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İstanbul Valiliği, Taksim Meydanı'ndaki 'Gezi davası' protestoları ile ilgili bir açıklama yaparak 51 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Valiliğin açıklamasında, Beyoğlu'nda akşam saatlerinde yapılan basın açıklaması sonrası grupta bulunanlardan bazılarının 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na aykırı olarak Firuzağa Meydanı ve civarında toplanıp izinsiz yürüyüş yaptığı belirtildi.
Güvenlik güçlerinin ikazlarına rağmen dağılmayarak slogan atmayı sürdüren 51 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.
Valilik açıklamasında konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı da bildirildi.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:
Beyoğlu İlçemizde akşam saatlerinde yapılan basın açıklaması sonrasında grupta bulunanlardan; 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na aykırı olarak Firuzağa Meydanı ve civarında toplanan, izinsiz toplu yürüyüş yapan, güvenlik güçlerimizin ikazlarına rağmen dağılmayarak sloganlar atan (51) şahıs yakalanmıştır. Konuyla ilgili tahkikat başlatılmıştır
Beyoğlu’nda, bazı siyasi parti, sivil toplum kuruluşu ve meslek örgütü üyelerinden oluşan bir grup, Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada verilen kararı basın açıklamasıyla protesto etmişti.