https://tr.sputniknews.com/20220427/istanbul-valiligi-taksimdeki-gezi-davasi-protestosunda-51-kisi-gozaltina-alindi-1055876098.html

İstanbul Valiliği: Taksim'deki Gezi davası protestosunda 51 kişi gözaltına alındı

İstanbul Valiliği: Taksim'deki Gezi davası protestosunda 51 kişi gözaltına alındı

İstanbul Valiliği, Taksim Meydanı'ndaki 'Gezi davası' protestoları ile ilgili bir açıklama yaparak 51 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. 27.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-27T01:07+0300

2022-04-27T01:07+0300

2022-04-27T01:07+0300

politika

türkiye

gezi parkı eylemleri

dava

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Valiliğin açıklamasında, Beyoğlu'nda akşam saatlerinde yapılan basın açıklaması sonrası grupta bulunanlardan bazılarının 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na aykırı olarak Firuzağa Meydanı ve civarında toplanıp izinsiz yürüyüş yaptığı belirtildi.Güvenlik güçlerinin ikazlarına rağmen dağılmayarak slogan atmayı sürdüren 51 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.Valilik açıklamasında konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı da bildirildi.İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:Beyoğlu’nda, bazı siyasi parti, sivil toplum kuruluşu ve meslek örgütü üyelerinden oluşan bir grup, Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada verilen kararı basın açıklamasıyla protesto etmişti.

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türkiye, gezi parkı eylemleri, dava