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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 28 gözaltı
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 28 gözaltı
İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 28 şüpheli gözaltına alındı. 27.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-27T08:07+0300
2022-04-27T08:07+0300
2022-04-27T08:20+0300
türkiye
istanbul
uyuşturucu
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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, il genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Fatih merkezli gerçekleştirilen operasyona narkotik ekiplerinin yanı sıra özel harekat polisleri de destek verdi. Evlerde yapılan aramalarda satışa hazır halde çok sayıda (fişeklenmiş) uyuşturucu madde ele geçirildi. 28 kişi gözaltına alındı.
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istanbul, uyuşturucu
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 28 gözaltı
08:07 27.04.2022 (güncellendi: 08:20 27.04.2022) Abone ol
İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 28 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, il genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Fatih merkezli gerçekleştirilen operasyona narkotik ekiplerinin yanı sıra özel harekat polisleri de destek verdi.
Evlerde yapılan aramalarda satışa hazır halde çok sayıda (fişeklenmiş) uyuşturucu madde ele geçirildi.
28 kişi gözaltına alındı.