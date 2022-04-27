https://tr.sputniknews.com/20220427/istanbulda-uyusturucu-tacirlerine-yonelik-es-zamanli-operasyon-28-gozalti-1055879281.html

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 28 gözaltı

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 28 gözaltı

İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 28 şüpheli gözaltına alındı. 27.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-27T08:07+0300

2022-04-27T08:07+0300

2022-04-27T08:20+0300

türkiye

istanbul

uyuşturucu

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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, il genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Fatih merkezli gerçekleştirilen operasyona narkotik ekiplerinin yanı sıra özel harekat polisleri de destek verdi. Evlerde yapılan aramalarda satışa hazır halde çok sayıda (fişeklenmiş) uyuşturucu madde ele geçirildi. 28 kişi gözaltına alındı.

türkiye

istanbul

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istanbul, uyuşturucu