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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 28 gözaltı
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 28 gözaltı
İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 28 şüpheli gözaltına alındı. 27.04.2022, Sputnik Türkiye
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istanbul
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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, il genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Fatih merkezli gerçekleştirilen operasyona narkotik ekiplerinin yanı sıra özel harekat polisleri de destek verdi. Evlerde yapılan aramalarda satışa hazır halde çok sayıda (fişeklenmiş) uyuşturucu madde ele geçirildi. 28 kişi gözaltına alındı.
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istanbul, uyuşturucu

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 28 gözaltı

08:07 27.04.2022 (güncellendi: 08:20 27.04.2022)
© İHA / İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon
İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2022
© İHA /
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İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 28 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, il genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Fatih merkezli gerçekleştirilen operasyona narkotik ekiplerinin yanı sıra özel harekat polisleri de destek verdi.
Evlerde yapılan aramalarda satışa hazır halde çok sayıda (fişeklenmiş) uyuşturucu madde ele geçirildi.
28 kişi gözaltına alındı.
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