İzmir'e 2022 Avrupa Ödülü verildi
© Fotoğraf : İzmir Büyükşehir Belediyesiİzmir'de 'çemberli sosyal mesafe' dönemi
© Fotoğraf : İzmir Büyükşehir Belediyesi
Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, 2022 Avrupa Ödülü'ne bu yıl İzmir'i layık gördü. Ödül her yıl 'Avrupa idealini desteklemede en faal' şehre veriliyor.
Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin (AKPM), Avrupa şehirlerine verilen en prestijli ödülü olan 2022 Avrupa Ödülü bu yıl İzmir'e verildi.
Güzel İzmirim, bu gurur hepimizin!— Tunç Soyer (@tuncsoyer) April 26, 2022
Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi tarafından Avrupa değerlerini en iyi temsil eden kent seçilerek "2022 Avrupa Ödülü'nü" kazandık.
Gençler, umut bu topraklarda hep vardı, yitirmeyin. Beraber yeşerteceğiz. pic.twitter.com/FTA8E4LqeQ
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ödülü Twitter hesabından duyurdu: Güzel İzmirim, bu gurur hepimizin! Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi tarafından Avrupa değerlerini en iyi temsil eden kent seçilerek "2022 Avrupa Ödülü'nü" kazandık. Gençler, umut bu topraklarda hep vardı, yitirmeyin. Beraber yeşerteceğiz.
1955'ten bu yana her yıl 'Avrupa idealini desteklemede en faal' şehre verilen ödül, kentlerin uluslararası görünürlüğü ve diğer belediyelerle iletişimini artıyor.
1955'ten bu yana her yıl 'Avrupa idealini desteklemede en faal' şehre verilen ödül, kentlerin uluslararası görünürlüğü ve diğer belediyelerle iletişimini artıyor.
📢The 2022 #EuropePrize – the highest level of the Prize which is awarded each year by @PACE_News to the town most active in promoting the European ideal – has been awarded to İzmir 🇹🇷. Congratulations! 👏— PACE_Europe_Prize (@PacePrize) April 26, 2022
Information here: https://t.co/Jp2x1648nj pic.twitter.com/gsp9Lcl230