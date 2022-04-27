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İzmir'e 2022 Avrupa Ödülü verildi
İzmir'e 2022 Avrupa Ödülü verildi
Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, 2022 Avrupa Ödülü'ne bu yıl İzmir'i layık gördü. Ödül her yıl 'Avrupa idealini desteklemede en faal' şehre veriliyor. 27.04.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
izmir
avrupa
kent
tunç soyer
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Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin (AKPM), Avrupa şehirlerine verilen en prestijli ödülü olan 2022 Avrupa Ödülü bu yıl İzmir'e verildi.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ödülü Twitter hesabından duyurdu: Güzel İzmirim, bu gurur hepimizin! Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi tarafından Avrupa değerlerini en iyi temsil eden kent seçilerek "2022 Avrupa Ödülü'nü" kazandık. Gençler, umut bu topraklarda hep vardı, yitirmeyin. Beraber yeşerteceğiz.1955'ten bu yana her yıl 'Avrupa idealini desteklemede en faal' şehre verilen ödül, kentlerin uluslararası görünürlüğü ve diğer belediyelerle iletişimini artıyor.
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izmir, avrupa, kent, tunç soyer

İzmir'e 2022 Avrupa Ödülü verildi

04:07 27.04.2022
© Fotoğraf : İzmir Büyükşehir Belediyesiİzmir'de 'çemberli sosyal mesafe' dönemi
İzmir'de 'çemberli sosyal mesafe' dönemi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2022
© Fotoğraf : İzmir Büyükşehir Belediyesi
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Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, 2022 Avrupa Ödülü'ne bu yıl İzmir'i layık gördü. Ödül her yıl 'Avrupa idealini desteklemede en faal' şehre veriliyor.
Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin (AKPM), Avrupa şehirlerine verilen en prestijli ödülü olan 2022 Avrupa Ödülü bu yıl İzmir'e verildi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ödülü Twitter hesabından duyurdu: Güzel İzmirim, bu gurur hepimizin! Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi tarafından Avrupa değerlerini en iyi temsil eden kent seçilerek "2022 Avrupa Ödülü'nü" kazandık. Gençler, umut bu topraklarda hep vardı, yitirmeyin. Beraber yeşerteceğiz.

1955'ten bu yana her yıl 'Avrupa idealini desteklemede en faal' şehre verilen ödül, kentlerin uluslararası görünürlüğü ve diğer belediyelerle iletişimini artıyor.
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