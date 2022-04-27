https://tr.sputniknews.com/20220427/izmire-2022-avrupa-odulu-1055877641.html

İzmir'e 2022 Avrupa Ödülü verildi

İzmir'e 2022 Avrupa Ödülü verildi

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, 2022 Avrupa Ödülü'ne bu yıl İzmir'i layık gördü. Ödül her yıl 'Avrupa idealini desteklemede en faal' şehre veriliyor. 27.04.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

izmir

avrupa

kent

tunç soyer

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Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin (AKPM), Avrupa şehirlerine verilen en prestijli ödülü olan 2022 Avrupa Ödülü bu yıl İzmir'e verildi.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ödülü Twitter hesabından duyurdu: Güzel İzmirim, bu gurur hepimizin! Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi tarafından Avrupa değerlerini en iyi temsil eden kent seçilerek "2022 Avrupa Ödülü'nü" kazandık. Gençler, umut bu topraklarda hep vardı, yitirmeyin. Beraber yeşerteceğiz.1955'ten bu yana her yıl 'Avrupa idealini desteklemede en faal' şehre verilen ödül, kentlerin uluslararası görünürlüğü ve diğer belediyelerle iletişimini artıyor.

türkiye

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izmir, avrupa, kent, tunç soyer